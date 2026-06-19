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Rendkívüli vétó készülődik: teljesen kitilthatják a Tesla új rendszerét Európából
Svédország megakadályozhatja a Tesla részben önvezető rendszerének európai engedélyezését, amennyiben az amerikai autógyártó nem iktatja ki a technológiából a sebességhatár átlépését lehetővé tevő funkciót. Mindez a Reuters birtokába jutott hatósági levelezésből derül ki.
A svéd közlekedési hatóság, a Trafikverket egy április 30-i keltezésű, eddig nyilvánosságra nem hozott levélben arra kérte az Európai Unió gépjárművekért felelős műszaki bizottságát, hogy ne engedélyezze a Tesla felügyelt teljes önvezető rendszerének uniós piaci bevezetését, amíg a szoftver képes figyelmen kívül hagyni a sebességkorlátozásokat. A szakértői testület június 30-án ül össze, hogy megvitassa a kérdést, a döntéshozó szavazásra viszont csak egy későbbi időpontban kerül sor.- írta a Reuters.
A rendszer lehetővé teszi a sofőröknek, hogy egy úgynevezett "Speed Offset" értéket állítsanak be, amellyel az autó a megengedett tempó fölé gyorsíthat. A svéd hatóság álláspontja szerint az önvezető rendszerek által végrehajtott rendszeres sebességtúllépés gyengíti a jogi szabályozást, és rontja a technológiától elvárt közlekedésbiztonsági előnyöket. A hatóság ezért a funkció törlését követeli, ellenkező esetben pedig a jóváhagyás elutasítását javasolja.
A Tesla néhány európai tagállamban – például Hollandiában, Észtországban, Dániában, Litvániában és Belgiumban – már megszerezte a használati engedélyt a rendszerre, amely folyamatos sofőri felügyelet mellett városi forgalomban és autópályán is képes irányítani az autót. Az egységes uniós engedély kiemelten fontos az amerikai gyártónak, mert a kontinensen egyre komolyabb piaci versenyre kényszerül a kínai elektromosautó-gyártókkal szemben.
A hírügynökség által megismert belső dokumentumok alapján a svéd közlekedési ügynökség, amely Svédországot képviseli az uniós szakbizottságban, szintén aggodalmát fejezte ki a Tesla szoftvere és a holland közlekedési hatóság engedékenysége miatt egy június 4-i, kétórás egyeztetésen. Az ügynökség közleménye szerint az egyeztetések jelenleg is folynak az uniós szervekkel, a hatóság pedig még elemzi a helyzetet a végleges svéd álláspont kialakításához. A közlekedési hatóság szóvivője ugyanakkor egyértelművé tette, hogy Svédország csak akkor támogatja majd a jóváhagyást, ha az autógyártó kiiktatja a sebességtúllépési opciót.
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Az uniós szintű jóváhagyáshoz minősített többség szükséges, ami azt jelenti, hogy a 27 tagállamból legalább 15-nek kell a javaslat mellett szavaznia úgy, hogy a támogató országok az EU lakosságának legalább 65 százalékát képviseljék. Amennyiben a javaslat elbukik, a korábban kiadott holland ideiglenes engedély hat hónap után érvényét veszti, és az arra épülő többi nemzeti jóváhagyást is vissza kell vonni.
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