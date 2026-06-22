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Világ

Kilenc ponton változhat az Alaptörvény: társadalmi egyeztetés indul, mutatjuk a részleteket

Pénzcentrum
2026. június 22. 15:03

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Alaptörvény tizenhetedik módosításának tervezetét. A kilenc pontból álló, átmenetinek szánt javaslatcsomag célja a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása egy teljesen új alkotmány megalkotásáig - tudósított a Portfolio.

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A kormány hivatalos oldalán közzétett indoklás szerint a 2011-ben elfogadott Alaptörvény az elmúlt több mint tizennégy évben nem tudta betölteni a funkcióját, ezért új alkotmányra van szükség. Mivel ennek kidolgozása széles körű társadalmi bevonást igényel, a végleges dokumentum elfogadásáig elengedhetetlen a jelenlegi rendszer átmeneti módosítása. Ezzel a lépéssel elhárítanák azokat az akadályokat is, amelyek meggátolják a minősített többséggel nem rendelkező kormányok érdemi döntéshozatalát.

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A hatalom bebetonozódásának megakadályozása és a demokratikus megújulás érdekében a tervezet bevezetné az országgyűlési képviselők megbízatási idejének korlátozását, így egy képviselő legfeljebb tizenkét évig tölthetné be tisztségét.

Emellett a hivatalban lévő államfő megbízatása is megszűnne, az Országgyűlés pedig harminc napon belül új köztársasági elnököt választana az intézménybe vetett bizalom visszaállítása érdekében.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének és súlyának növelése érdekében visszaállítanák az alkotmánybírák hetvenéves felső korhatárát, a testület elnökét pedig a jövőben maguk a tagok választhatnák meg, miközben eltörölnék a bíróság vizsgálati hatáskörét korlátozó szabályokat bizonyos adó- és költségvetési ügyekben. A bírói önigazgatás megerősítésével a bírák érdemi befolyást kapnának az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökének kiválasztásában, valamint elszámoltathatóságában.

A közpénzek védelme érdekében hatályon kívül helyeznék a közpénz jelenlegi, szűkítő meghatározását, hogy a közvagyon sorsa ne legyen jogi kiskapukkal elrejthető. Ezzel párhuzamosan felállítanák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt a közvagyon megóvására és a jogellenesen elvont források visszaszerzésére.

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A kormányozhatóság és a demokratikus kontroll egyensúlyának megteremtése érdekében csökkentenék a kétharmados többséget igénylő, sarkalatos törvények számát. Emellett felülvizsgálnák az önálló szabályozó szervek működését is, megakadályozva, hogy azok kivonják magukat a demokratikus ellenőrzés alól.

A kormány tájékoztatása szerint a módosítások elsődleges célja, hogy Magyarországon újra érvényesüljenek az alapvető jogállami garanciák, biztosított legyen a független intézményi kontroll, és a választói felhatalmazás tényleges kormányzati cselekvést tegyen lehetővé.
Címlapkép: Getty Images
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