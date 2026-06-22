Kilenc ponton változhat az Alaptörvény: társadalmi egyeztetés indul, mutatjuk a részleteket

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Alaptörvény tizenhetedik módosításának tervezetét. A kilenc pontból álló, átmenetinek szánt javaslatcsomag célja a jogállamiság, a fékek és ellensúlyok rendszere, valamint az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása egy teljesen új alkotmány megalkotásáig - tudósított a Portfolio.

A kormány hivatalos oldalán közzétett indoklás szerint a 2011-ben elfogadott Alaptörvény az elmúlt több mint tizennégy évben nem tudta betölteni a funkcióját, ezért új alkotmányra van szükség. Mivel ennek kidolgozása széles körű társadalmi bevonást igényel, a végleges dokumentum elfogadásáig elengedhetetlen a jelenlegi rendszer átmeneti módosítása. Ezzel a lépéssel elhárítanák azokat az akadályokat is, amelyek meggátolják a minősített többséggel nem rendelkező kormányok érdemi döntéshozatalát.

A hatalom bebetonozódásának megakadályozása és a demokratikus megújulás érdekében a tervezet bevezetné az országgyűlési képviselők megbízatási idejének korlátozását, így egy képviselő legfeljebb tizenkét évig tölthetné be tisztségét.

Emellett a hivatalban lévő államfő megbízatása is megszűnne, az Országgyűlés pedig harminc napon belül új köztársasági elnököt választana az intézménybe vetett bizalom visszaállítása érdekében.

Az igazságszolgáltatás függetlenségének és súlyának növelése érdekében visszaállítanák az alkotmánybírák hetvenéves felső korhatárát, a testület elnökét pedig a jövőben maguk a tagok választhatnák meg, miközben eltörölnék a bíróság vizsgálati hatáskörét korlátozó szabályokat bizonyos adó- és költségvetési ügyekben. A bírói önigazgatás megerősítésével a bírák érdemi befolyást kapnának az Országos Bírósági Hivatal és a Kúria elnökének kiválasztásában, valamint elszámoltathatóságában.

A közpénzek védelme érdekében hatályon kívül helyeznék a közpénz jelenlegi, szűkítő meghatározását, hogy a közvagyon sorsa ne legyen jogi kiskapukkal elrejthető. Ezzel párhuzamosan felállítanák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt a közvagyon megóvására és a jogellenesen elvont források visszaszerzésére.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kormányozhatóság és a demokratikus kontroll egyensúlyának megteremtése érdekében csökkentenék a kétharmados többséget igénylő, sarkalatos törvények számát. Emellett felülvizsgálnák az önálló szabályozó szervek működését is, megakadályozva, hogy azok kivonják magukat a demokratikus ellenőrzés alól.

A kormány tájékoztatása szerint a módosítások elsődleges célja, hogy Magyarországon újra érvényesüljenek az alapvető jogállami garanciák, biztosított legyen a független intézményi kontroll, és a választói felhatalmazás tényleges kormányzati cselekvést tegyen lehetővé.