Kedden is folytatódik az extrém hőség.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 11.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. augusztus 11.
Névnap
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Friss hírek
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Befektetés, tőzsde
OTP: 46260 Ft
MOL: 4704 Ft
RICHTER: 12790 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.08.12: Derült, napos, száraz időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül, főként a Tiszántúlon olykor megerősödik. Hajnalban általában 16 és 22 fok várható, ennél hűvösebb a szélvédett helyeken lesz. Délután 27, 33 fok valószínű.
2026.08.13: Derült, napos, csapadékmentes idő várható. Főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban 8 és 19, délután 27 és 32 fok között valószínű.
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Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
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Orvosmeteorológiai előrejelzés
Bár front nincs fölöttünk, a melegedés miatt melegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.08.10)
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