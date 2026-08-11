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Mogyoród, 2025. augusztus 3.Oliver Bearman, a Haas brit versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Kávézót nyitott a 21 éves F1-pilóta: elárulta, mit szeret benne a legjobban

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 12:44

A fiatal F1-es pilóta elárulta: inkább hobbiprojektként tekint a vállalkozásra, viszont rendkívül élvezi a működtetést.

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Oliver Bearman, a Haas Formula–1-es pilótája barátaival közösen kerékpárüzletet és kávézót nyitott Monaco felett, üzleti vállalkozássá formálva a kerékpározás iránti szenvedélyét. A 21 éves brit versenyző az F1 Beyond The Grid című podcastjában beszélt a projektről.

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Bearman a 2026-os felkészülése során kezdett egyre komolyabban kerékpározni, ez az érdeklődés pedig végül egy, a hercegség feletti dombokon található üzlet formájában öltött testet.

Néhány barátommal nyitottunk egy kerékpárüzletet Monaco felett. Ez a környék nagyon népszerű a kerékpárosok körében, és igazán elégedettek vagyunk a vállalkozás fejlődésével

– mondta.

A Monacóban élő Bearman rendszeresen a helyi hegyi utakon teker a Williams pilótájával, Carlos Sainzzal, valamint az ötszörös Tour de France-győztes kerékpárossal, Tadej Pogačarral.

Ez mindannyiunk számára inkább hobbiprojekt, hiszen nagyon szeretjük a kerékpározást, emellett jó érzés beleszólni az üzlet működtetésébe. Saját banánkenyerünk és süteményeink vannak. A minőségi kávéra összpontosítunk, bár én személy szerint nem igazán kávézom – viszont megtanultam, hogy a kerékpárosok rendkívül igényesek ezen a téren. Én a süteményeket élvezem, és azokból igazán kiváló a kínálatunk

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Bearman üzleti vállalkozása egy meglehetősen hullámzó F1-es szezon közepette indult el. Az ausztráliai és a kínai fordulókban összesen 17 pontot gyűjtött, majd a Kanadai Nagydíjon újabb egy pontot szerzett, Japánban, Monacóban és Spanyolországban kiesett, az utóbbi négy futamon azonban rendre a pontszerző helyeken kívül ért célba. A pilóta jelenleg 18 ponttal az egyéni összetett 13. helyén áll.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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