Kávézót nyitott a 21 éves F1-pilóta: elárulta, mit szeret benne a legjobban

A fiatal F1-es pilóta elárulta: inkább hobbiprojektként tekint a vállalkozásra, viszont rendkívül élvezi a működtetést.

Oliver Bearman, a Haas Formula–1-es pilótája barátaival közösen kerékpárüzletet és kávézót nyitott Monaco felett, üzleti vállalkozássá formálva a kerékpározás iránti szenvedélyét. A 21 éves brit versenyző az F1 Beyond The Grid című podcastjában beszélt a projektről.

Bearman a 2026-os felkészülése során kezdett egyre komolyabban kerékpározni, ez az érdeklődés pedig végül egy, a hercegség feletti dombokon található üzlet formájában öltött testet.

Néhány barátommal nyitottunk egy kerékpárüzletet Monaco felett. Ez a környék nagyon népszerű a kerékpárosok körében, és igazán elégedettek vagyunk a vállalkozás fejlődésével

– mondta.

A Monacóban élő Bearman rendszeresen a helyi hegyi utakon teker a Williams pilótájával, Carlos Sainzzal, valamint az ötszörös Tour de France-győztes kerékpárossal, Tadej Pogačarral.

Ez mindannyiunk számára inkább hobbiprojekt, hiszen nagyon szeretjük a kerékpározást, emellett jó érzés beleszólni az üzlet működtetésébe. Saját banánkenyerünk és süteményeink vannak. A minőségi kávéra összpontosítunk, bár én személy szerint nem igazán kávézom – viszont megtanultam, hogy a kerékpárosok rendkívül igényesek ezen a téren. Én a süteményeket élvezem, és azokból igazán kiváló a kínálatunk

– tette hozzá.

Bearman üzleti vállalkozása egy meglehetősen hullámzó F1-es szezon közepette indult el. Az ausztráliai és a kínai fordulókban összesen 17 pontot gyűjtött, majd a Kanadai Nagydíjon újabb egy pontot szerzett, Japánban, Monacóban és Spanyolországban kiesett, az utóbbi négy futamon azonban rendre a pontszerző helyeken kívül ért célba. A pilóta jelenleg 18 ponttal az egyéni összetett 13. helyén áll.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA