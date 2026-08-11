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Északi csuka (Esox lucius), Starnberger See, Starnberg, Bajorország, Németország
HelloVidék

Nem hiszed el, ki szállt fel a feketenyéki 4-6-osra: videón a „villamosozó” csuka

HelloVidék
2026. augusztus 11. 13:01

Aki a szlovákiai Feketenyéken merül, annak nemcsak a tó élővilága tartogat meglepetéseket, hanem egészen szokatlan víz alatti látványosságok is. A búvártó mélyén többek között egy telefonfülke, egy busz, egy repülő és egy villamos is várja a merülőket – utóbbi pedig úgy tűnik, egy csuka kedvenc búvóhelye lett.

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A feketenyéki tó, szlovák nevén Čierna Voda, kedvelt búvárhely, és nem csak azért, mert viszonylag jó a látótávolság. A tó legmélyebb pontja 42 méter, odalent pedig egészen furcsa dolgokkal lehet találkozni. A búvárok kedvéért ugyanis egy komplett víz alatti „várost” rendeztek be: van itt telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is. A látványosságokat időközben a halak is felfedezték, így nem ritka, hogy a mesterséges tárgyak körül egy-egy helyi lakó is felbukkan.

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Most például egy csuka jelent meg a villamosnál, és úgy tűnik, nem először járt arra. A SafetyDive Búváregyesület Facebook-oldalára feltöltött videón a hal békésen úszkál a szerelvény körül, a felvételhez pedig csak ennyit írtak: „Kalauz a feketenyéki 4-6-os villamoson.” A kommentek alapján a csuka törzsvendég lehet. Többen is azt írták, hogy már találkoztak vele a villamos környékén. Egyikük szerint még a jegyellenőrzést is vállalná, más pedig arról számolt be, hogy a hal egyszer keresztben elállta a villamos ajtaját. Volt, aki szerint szinte mindig ott van, mások pedig arról meséltek, hogy süllőkkel is összefutottak a tóban. Úgy tűnik, a feketenyéki 4-6-oson legalább a víz alatt garantált a társaság.
Címlapkép: Getty Images
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