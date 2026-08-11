A hatóságok szerint a térségben több tucat ember vesztette életét.
Nem hiszed el, ki szállt fel a feketenyéki 4-6-osra: videón a „villamosozó” csuka
Aki a szlovákiai Feketenyéken merül, annak nemcsak a tó élővilága tartogat meglepetéseket, hanem egészen szokatlan víz alatti látványosságok is. A búvártó mélyén többek között egy telefonfülke, egy busz, egy repülő és egy villamos is várja a merülőket – utóbbi pedig úgy tűnik, egy csuka kedvenc búvóhelye lett.
A feketenyéki tó, szlovák nevén Čierna Voda, kedvelt búvárhely, és nem csak azért, mert viszonylag jó a látótávolság. A tó legmélyebb pontja 42 méter, odalent pedig egészen furcsa dolgokkal lehet találkozni. A búvárok kedvéért ugyanis egy komplett víz alatti „várost” rendeztek be: van itt telefonfülke, busz, repülő és még egy villamos is. A látványosságokat időközben a halak is felfedezték, így nem ritka, hogy a mesterséges tárgyak körül egy-egy helyi lakó is felbukkan.
Most például egy csuka jelent meg a villamosnál, és úgy tűnik, nem először járt arra. A SafetyDive Búváregyesület Facebook-oldalára feltöltött videón a hal békésen úszkál a szerelvény körül, a felvételhez pedig csak ennyit írtak: „Kalauz a feketenyéki 4-6-os villamoson.” A kommentek alapján a csuka törzsvendég lehet. Többen is azt írták, hogy már találkoztak vele a villamos környékén. Egyikük szerint még a jegyellenőrzést is vállalná, más pedig arról számolt be, hogy a hal egyszer keresztben elállta a villamos ajtaját. Volt, aki szerint szinte mindig ott van, mások pedig arról meséltek, hogy süllőkkel is összefutottak a tóban. Úgy tűnik, a feketenyéki 4-6-oson legalább a víz alatt garantált a társaság.
Három estén át zenétől lesz hangos Balatonfüred: augusztus 11–13. között ismert hazai előadók lépnek fel az ingyenes víziszínpadon.
A szárazság miatt pillanatok alatt terjedni kezdett a tűz Tapolca határában. A lángok már több hektáron pusztítanak, és épületeket is veszélyeztetnek.
Nem az erdő mélyén, hanem Kazincbarcika közvetlen közelében történhetett az a farkastámadás, amelyben csaknem egy tucat juh pusztult el.
Felfoghatatlan katasztrófa sújtja a magyar halastavakat: 185 tonna hal pusztult el, drámai videón a valóság
A gazdaság friss videón mutatta meg a kiszáradó tavakat és az elhullott halakat: a tartós aszály és a vízhiány miatt a pusztulás továbbra sem állt...
Ritka dinoszauruszlelet került elő a Bakonyban: egyetlen állkapocs segíthet megfejteni Európa ősi rejtélyét
Újabb különleges leletekkel gazdagodott a világhírű iharkúti dinoszaurusz-lelőhely: az idei ásatáson mintegy 700 csontot emeltek ki a földből.
Újabb jelentős állami forrás érkezik a sármelléki Hévíz-Balaton Airporthoz: a kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a repülőtér idei működését.
Háromszorosára nőhet a víz ára? Kitálalt a vízművezér: ennyit kellene fizetnünk egy liter csapvízért
Évek óta befagyasztott vízdíjak, elöregedő vezetékek és milliárdos forráshiány: a Zalavíz vezérigazgatója szerint jelentős díjemelés nélkül egyre nehezebb fenntartható állapotban tartani a víziközmű-hálózatot.
A faszerkezet állapota annyira leromlott, hogy szakértői vélemény szerint nem menthető meg, ezért még idén elbontják – a helyére azonban idővel új kilátót tervez a...
Hiába a fürdőzési tilalom, kitartanak a turisták a Velencei-tó mellett: így látja a szezont egy helyi büfés
A rendkívüli hőség és az érvényben lévő fürdőzési tilalom teljesen átalakította a Velencei-tó turizmusát idén nyáron.
Balatonboglár főterén, a sokat emlegetett Platán fák árnyékában, igazán közel a Balaton partjához található tesztünk alanya, a Gianpiero’s Étterem.
Érik a botrány a kedvelt vidéki fürdőben: többekhez mentőt kellett hívni, gyerekek is kórházba kerültek
Nagy mennyiségű klór került az Igali Gyógyfürdő egyik medencéjébe szombat délután, ezért rosszul lettek a fürdőzők.
Két olcsó húsmentes recept a hétvégére Frank Júlia filléres szakácskönyvéből: pár száz forintból, villámgyorsan megvan
A Pénzcentrum most kiválasztott 2 receptet Frank Júlia Semmiből valamit! című 1990-es receptgyűjteményéből és megvizsgáltuk, mennyibe kerülne az elkészítésük ma.
Újabb legendás hajóroncs bukkant elő a magyar Duna-szakaszon? Képeken a történelmi lelet: közel 80 éve lehetett víz alatt
A járművet a második világháború végén, a saját, visszavonuló legénysége süllyesztette el egy zátonyon.
Egy hét után reggel újra megnyitották Keszthelyen a Helikon Strandot.
Újabb népszerű strand húzza le a rolót a vidéki Magyarországon: erre senki nem számított, tömegek maradnak hoppon
Veszélyes algaszaporodás miatt az idei strandszezon hátralévő részére bezárták az arlói Suvadás Liget Strandot.
Szentendrén olyan kritikus a helyzet, hogy a helyi víztárolók folyamatos utántöltést igényelnek.
A közvilágítást nem érinti az energiatakarékossági intézkedés, a városban korábban már kiépítették az okosrendszert.
A lelet hatalmas jelentőséggel bír, segítségével ugyanis tovább kutathatók lesznek a római kori múlt emlékei a környéken.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.