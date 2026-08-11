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Csodálatos égi jelenség közeleg: Magyarországon innen lesz a legjobban látható – ezt kár lenne elszalasztani
Holnap, augusztus 12-én lenyűgöző csillagászati esemény vár ránk, hiszen részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról. A naplemente óráiban zajló jelenség a derült időnek köszönhetően jól megfigyelhető lesz, a leglátványosabb élményben pedig a nyugati országrészben élők részesülnek - írja az Időkép.
A szerdai esemény Európa bizonyos részein – például Izlandon és Spanyolországban – teljes napfogyatkozásként sötétíti el az eget, hazánkból azonban csak részlegesen követhetjük nyomon. A Hold 19 óra 22 perckor kezdi el kitakarni a Napot, s mivel a folyamat a napnyugta idejére esik, a legkedvezőbb helyzetben azok lesznek, akik zavartalanul rálátnak a nyugati horizontra.
Az országon belül Sopron és környéke számít a legjobb megfigyelőhelynek, ahol a takarás mértéke eléri a 86 százalékot, mielőtt a Nap eltűnne a látóhatár mögött. Kelet felé haladva ez az arány fokozatosan csökken, Budapesten 68, míg Szegeden mindössze 48 százalékos kitakarás várható. A csillagászati jelenség mindenhol a helyi naplementekor éri el a maximumát, ami a fővárosban 19 óra 58 perckor következik be.
Az előrejelzések szerint a felhőzet nem fogja zavarni az érdeklődőket, országszerte tiszta égre lehet számítani. A biztonságos megfigyelés érdekében viszont elengedhetetlen a megfelelő minősítésű napszűrő szemüveg használata, ugyanis a lemenő, csökkenő fényerejű Napba is szigorúan tilos szabad szemmel belenézni.
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