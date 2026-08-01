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Augusztus 1-jén ünnepli születésnapját a magyar forint, ugyanis ezen a napon vezették be legutóbb 1946-ban, vagyis 80 éve. Te tudod ki és mi szerepel a bankjegyeinken, pénzérméinken? Emlékszel még mivel fizettünk néhány évtizeddel ezelőtt, mennyit változtak az érmék? A mai kvíz során a bevezetésének évfordulója alkalmából a magyar fizetőeszköz kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket. Lássuk, te mennyit válaszolsz meg helyesen!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről? 1/10 kérdés Hol vertek először forint érméket, ahonnan a pénznem elnevezése is származik? Ferrarában Firenzében Faróban Frankfurtban Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik magyar király vezette be legelőször az aranyforintot Magyarországon? II. András IV. Béla Károly Róbert Hunyadi Mátyás Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik pénznem helyett vezették be a forintot 1946-ban (immár harmadjára), ami a hatalmas infláció miatt elértéktelenedett? pengő krajcár korona tallér Következő kérdés 4/10 kérdés Hogy nevezték a népnyelvben az 1848-as szabadságharc idején kiadott papírpénzeket? Kossuth-bankó szabadságváltó Petőfi-pénz forradalmi forint Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a neve annak a biztonsági elemnek a bankjegyen, ami csak akkor látszik, ha a fény felé tartjuk? széljel tűzjel fényjel vízjel Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik államférfi nem szerepelt sosem forint bankjegyen az alábbiak közül? Károly Róbert Batthyány Lajos II. Rákóczi Ferenc Dózsa György Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik évben vezették be a fémpénz 200 forintost a papírpénz helyett? 2006 2009 2012 2001 Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik intézmény feladata Magyarországon a forint bankjegyek és érmék kibocsátása? Magyar Nemzeti Bank Magyar Állami Pénzverde Magyar Posta Magyar Államkincstár Következő kérdés 9/10 kérdés Miért volt lyukas az 1992-ig használatban lévő kétfilléres? így spóroltak az anyagköltségen a gyártás során így tudták az automaták súly alapján megkülönböztetni a 10 fillérestől így könnyebben lehetett alátétként használni csavarokhoz, a többség úgyis erre használta mert így jelezte a jegybank, hogy a kétfilléresnek már nincs értéke Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik vár található meg valamelyik, ma is használt forint bankjegy hátoldalán az alábbiak közül? Egri vár Füzéri vár Diósgyőri vár Sárospataki vár Eredmények

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