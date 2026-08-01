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Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?

Pénzcentrum
2026. augusztus 1. 18:02

Augusztus 1-jén ünnepli születésnapját a magyar forint, ugyanis ezen a napon vezették be legutóbb 1946-ban, vagyis 80 éve. Te tudod ki és mi szerepel a bankjegyeinken, pénzérméinken? Emlékszel még mivel fizettünk néhány évtizeddel ezelőtt, mennyit változtak az érmék? A mai kvíz során a bevezetésének évfordulója alkalmából a magyar fizetőeszköz kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket. Lássuk, te mennyit válaszolsz meg helyesen!

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Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?

1/10 kérdés
Hol vertek először forint érméket, ahonnan a pénznem elnevezése is származik?
Ferrarában
Firenzében
Faróban
Frankfurtban
2/10 kérdés
Melyik magyar király vezette be legelőször az aranyforintot Magyarországon?
II. András
IV. Béla
Károly Róbert
Hunyadi Mátyás
3/10 kérdés
Melyik pénznem helyett vezették be a forintot 1946-ban (immár harmadjára), ami a hatalmas infláció miatt elértéktelenedett?
pengő
krajcár
korona
tallér
4/10 kérdés
Hogy nevezték a népnyelvben az 1848-as szabadságharc idején kiadott papírpénzeket?
Kossuth-bankó
szabadságváltó
Petőfi-pénz
forradalmi forint
5/10 kérdés
Mi a neve annak a biztonsági elemnek a bankjegyen, ami csak akkor látszik, ha a fény felé tartjuk?
széljel
tűzjel
fényjel
vízjel
6/10 kérdés
Melyik államférfi nem szerepelt sosem forint bankjegyen az alábbiak közül?
Károly Róbert
Batthyány Lajos
II. Rákóczi Ferenc
Dózsa György
7/10 kérdés
Melyik évben vezették be a fémpénz 200 forintost a papírpénz helyett?
2006
2009
2012
2001
8/10 kérdés
Melyik intézmény feladata Magyarországon a forint bankjegyek és érmék kibocsátása?
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Állami Pénzverde
Magyar Posta
Magyar Államkincstár
9/10 kérdés
Miért volt lyukas az 1992-ig használatban lévő kétfilléres?
így spóroltak az anyagköltségen a gyártás során
így tudták az automaták súly alapján megkülönböztetni a 10 fillérestől
így könnyebben lehetett alátétként használni csavarokhoz, a többség úgyis erre használta
mert így jelezte a jegybank, hogy a kétfilléresnek már nincs értéke
10/10 kérdés
Melyik vár található meg valamelyik, ma is használt forint bankjegy hátoldalán az alábbiak közül?
Egri vár
Füzéri vár
Diósgyőri vár
Sárospataki vár
Címlapkép: Getty Images
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