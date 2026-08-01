Iránykeresés jellemezte a magyar tőzsdét, történelmi csúcson zárt a BUX.
Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?
Augusztus 1-jén ünnepli születésnapját a magyar forint, ugyanis ezen a napon vezették be legutóbb 1946-ban, vagyis 80 éve. Te tudod ki és mi szerepel a bankjegyeinken, pénzérméinken? Emlékszel még mivel fizettünk néhány évtizeddel ezelőtt, mennyit változtak az érmék? A mai kvíz során a bevezetésének évfordulója alkalmából a magyar fizetőeszköz kapcsán teszünk fel izgalmas, érdekes kérdéseket. Lássuk, te mennyit válaszolsz meg helyesen!
Kvíz: Itt a forint születésnapja! Te mennyit tudsz a magyar fizetőeszközről?
A nyárhoz kapcsolódó régi magyar mondások között akadnak könnyűek és igazi fejtörők is. Vajon neked sikerül összegyűjteni a maximális pontszámot?
Rajongsz Harry Potterért? Akkor ünnepeld a születésnapját ezzel a kvízzel! Lássuk, mennyire ismered valójában a kedvenc varázslódat!
A legjobb retro reklámok örökre beégtek az agyunkba... vagy mégsem? Lássuk, felismered-e a legendás szlogeneket és márkákat!
Tíz kép tíz lenyűgöző európai fővárosról. De vajon mennyit ismersz fel ebben a képes kvízben, ha ezúttal nem a legismertebb nevezetességeket látod?
Kvíz: Te vagy az, aki mindenkinek a névnapjára emlékszik? Lássuk, ismered-e a nevezetes névnapok helyét a naptárban!
Egyeseknek olyan jó a névnap-memóriájuk, hogy könnyedén meg tudják mondani kevésbé nevezetes dátumokról is, milyen névnap kötődiik hozzájuk.
Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!
Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről?
Kvíz: Nagy horgász vagy, jól ismered a balatoni halakat? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán!
A balatoni halak napját számos településen gasztronómiai programokkal, halászléfőző versenyekkel és horgászversenyekkel ünneplik.
A mai kvíz során magyar költők nyári költeményeit kell majd felismerned, vagy épp folytatnod az idézetet.
Ebben a kirándulós kvízben a gyakorlott túrázóknak sem lesz könnyű dolga. Derítsd ki, mennyire ismered a Mátra természeti és kulturális érdekességeit!
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Nemcsak a felvételizőknek lehet izgalmas a magyar felsőoktatás világa. Teszteld, mit tudsz a hazai egyetemek történetéről és érdekességeiről!
Az iskolában még magabiztosan mentek az évszámok, de vajon most is felismered július legfontosabb történelmi fordulatait?
Az utóbbi években rengeteget hallani az éghajlatváltozásról, de vajon mennyit tudunk az éghajlatokról.
Magyarország vaktérképén bárki kiszúrja a Balatont, de sokan a tó körüli településekkel már bajban lennének. Hogy érzed, neked menne a balatoni vaktérkép? Lássuk!
Ki szerezte a leggyorsabb gólt, ki játszotta a legtöbb vesztes finálét? Vigyázat, némelyik kérdéshez igazi profinak kell lenni!
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A mai kvíz során 10 izgalmas kérdés segítségével fedezheted fel a művészetek közötti különleges összefonódásokat.
Kvíz: Jártál már Franciaországban? Ez a 10 kérdés gyorsan lebuktat, ha csak a párizsi glamourt ismered!
Tíz kérdés a franciák ikonikus helyeiről, kultúrájáról és történelméről. Vajon sikerül a max pontszám, vagy kiderül, hogy csak felületesen ismered Franciaországot?