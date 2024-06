Kevés magyar tud erről a horvát kedvezményről: így juthatsz le 20%-kal olcsóbban kocsival az Adriára

Egyre több cég kínál úgynevezett ENC készülékeket bérlésre a Horvátországba utazóknak. Állításuk szerint ezzel gyorsabban és olcsóbban le lehet jutni az Adriára az autópályákon. A Horvát Idegenforgalmi Közösség szerint a kütyü azért praktikus, mert gyorsabban át lehet jutni a fizetőkapukon. Kiszámoltuk, mennyibe kerülne egy hétre kibérelni egy ilyen készüléket, és lemenni vele Splitbe.

Egyre több hirdetés jön szembe az interneten, amely a Horvátországba autóval indulókat célozza meg. Egy kütyüt kínálnak bérlésre, amellyel állításuk szerint egyszerűbben és olcsóbban lejuthatunk az Adriára az autópályákon. De pontosan mi is ez a készülék, és mennyibe kerül, ha egy hétre szeretnénk kibérelni a nyaraláshoz? Ennek jártunk most utána.

Az elektronikus útdíjszedés előnyei a következők: olcsóbb fizetési eszköz, emellett gyorsabb áthajtás a fizetőkapukon (nincs kapcsolat a pénztárossal, a sorompó automatikusan felmegy, miután felismeri az ENC-t)

- közölte a Pénzcentrum kérdésére a Horvát Idegenforgalmi Közösség.

Mint kifejtették, az készülék nem rendszámhoz van kötve, hanem ahhoz a járműkategóriához, amelyre a vásárláskor nyilvántartásba vették, és az azonos kategóriájú járművekhez használható, de egy időben nem lehet több járműre használni az eszközt útdíjfizetésre. Ha valaki nem szeretne közbeiktatni kölcsönzőcéget, akkor itt tud regisztrálni és készüléket igényelni.

Mennyibe kerül bérelni?

Az ENC készülék bérlésének költségei változhatnak a szolgáltatótól és a bérlés időtartamától függően. Az alábbiakban néhány tipikus költséget és díjat ismertetünk, amelyeket a Magyarországon bérelhető ENC készülékekre vonatkozóan találtunk:

Bérleti díj: A készülék napi bérleti díja általában 300-500 forint között mozog. Egy hetes bérlés esetén ez körülbelül 2000-3500 forint lehet.

Letéti díj: A bérléskor általában letéti díjat is kell fizetni, amely 10 000-20 000 forint körül alakulhat. Ezt az összeget visszatérítik, amikor a készüléket sértetlen állapotban visszaviszik.

Feltöltési díj: A készüléket egy előre meghatározott összeggel feltöltve adják ki, például 10 000 vagy 20 000 forint értékben. Ez az összeg az autópálya-díjak fizetésére szolgál.

Kezelési költség: Egyes szolgáltatók kezelési költséget is felszámolhatnak, amely néhány száz forinttól néhány ezer forintig terjedhet.

Példaként, ha egy hetes bérlést nézünk, a költségek a következőképpen alakulhatnak:

Napi bérleti díj (7 napra): 2100-3500 forint

Letéti díj: 10 000-20 000 forint (visszatérítendő)

Példaként kiszámoltuk, mennyibe kerül az autópályadíj a magyar határtól Splitig. Az út autópályán így néz ki:

Magyar határtól (Letenye) Zágrábig: Letenye (Goričan) - Zágráb (A4 autópálya): 5,8 euró (körülbelül 2 300 forint)

Zágrábtól Splitig: Zágráb - Split (A1 autópálya): 24 euró (körülbelül 9 500 forint)

Az összes autópályadíj tehát 29,8 euró lenne, ami 11 800 forint. Viszont az ENC készülékkel általában 21,74%-os kedvezményt kapunk. Ez azt jelenti, hogy az autópályadíjak kedvezményes összege 23,3 euró, kicsit több mint 9200 forint. Oda-vissza 18 400 forint, ennyit kell rátölteni a készülékre.

Így összességében kb. 30 500 és 42 ezer forint közötti összeggel kell számolni egy egyhetes nyaralásra.

Sorra büntetik az autósokat

Korábban beszámoltunk róla, a horvát rendőrség az elmúlt évek során 1700 sebességmérő készüléket telepített közel 500 helyszínen, különös figyelmet fordítva a tengerparti és turisztikailag frekventált területekre, valamint az autópályákra. Az új kamerák fejlettebbek a korábbiaknál, két irányban is képesek mérni a sebességet, és egyéb szabálysértéseket is észlelnek, mint például a vezetés közbeni telefonálás vagy a biztonsági öv hiánya. Még rossz látási viszonyok között is 600 méterre látnak el. Emellett azonnal értesítik a legközelebbi rendőrjárőrt, ha például rendszámukat eltakaró motorosokat észlelnek.

A bírságok mértéke a szabálysértés súlyosságától függ:

kisebb sebességtúllépésért 30 eurós (mai árfolyamon kb. 12 ezer forint) büntetés jár,

vezetés közbeni telefonálásért 100 eurót (kb. 39 ezer forintot) kell fizetni,

komolyabb gyorshajtásért akár 300 eurós (kb. 118 ezer forintos) bírság is kiszabható.

Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban is sok az álcázott rendőrautó, amelyek a forgalomban figyelik a szabálytalankodókat.