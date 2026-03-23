Budapest, Magyarország 08-03-2025. Kék parkolótábla áll egy városi utcán. A háttérben lakóházak és parkoló autók. Várostervezés, parkolási tarifák, korlátozott parkolóhely.
Autó

Kiderült, mi kergeti őrületbe a magyar autósokat: hatalmas könnyítés érkezett a mindennapos problémára

Pénzcentrum
2026. március 23. 12:01

A parkolóhely keresése jelenti a legnagyobb stresszt az autósok számára a vezetéssel kapcsolatban – derül ki egy friss felmérésből. A digitális megoldások ugyanakkor segíthetnek a mindennapi bosszúságok csökkentésében: a Simple új, Android Auto fejlesztésével a parkolás indítás teljes folyamata vagy az e-matrica vásárlás megkezdése már akár az autó kijelzőjén keresztül is intézhető.

A parkolás jelenti a legnagyobb stresszt az autósoknak – derül ki a Simple alkalmazás használói körében végzett felmérésből, amelyben arra voltak kíváncsiak, hogy a mindennapi autózás során milyen tényezők okoznak bosszúságot. A válaszadók 72 százaléka a parkolást jelölte meg, mint a legnagyobb feszültséget a közlekedésben, megelőzve a forgalmi dugókat (57%) és a szabálytalanul közlekedő autósokat (56%). Legkevésbé pedig a tankolással, a biztosítási ügyintézéssel járó teendők okoznak bosszúságot, de még a közlekedési bírságok miatt is csak a válaszadók 6,7 százaléka idegeskedik nagyon.

A parkolásban egyébként a felmérés szerint a stressz egyik fő oka a szabad parkolóhelyek megtalálása. A válaszadók közel háromnegyede szerint a legkellemetlenebb helyzet a napközbeni parkolóhely‑keresés: 71 százalékuk ezt nevezte meg a parkolással kapcsolatos legnagyobb problémának. Emellett sokakat zavar a parkolási díjak kérdése, illetve az a kockázat, hogy az autó megsérül parkolás közben.

Abban, hogy az autózással járó ügyintézés ne okozzon naponta többször is felesleges idegeskedést a digitális megoldások is egyre nagyobb szerepet játszanak. A Simple alkalmazással például már évek óta nem kell attól félnünk, hogy nem lesz elég aprónk a parkolásra, vagy hogy megtaláljuk-e, vajon melyik automata felé is kell elsétálni. Sőt, az új, Android Autós fejlesztésünkkel még a telefont sem kell feltétlenül elővenni, ahhoz, hogy elindítsuk a parkolást

 - mondta Szabó Gergő, Marketing és Simple üzletágvezető.

Mostantól ugyanis lehetőség van arra, hogy az androidos telefon és az autó rendszerének párosítása után a Simple megjelenjen az autó kijelzőjén a többi alkalmazás között. Így a parkolás indítása vagy leállítása, illetve az autópálya‑matrica vásárlása közvetlenül az autó felületén keresztül is intézhető, külön alkalmazás letöltése nélkül.

A felmérés azt is megmutatta, hogy a parkolás nehézsége nem mindenhol egyforma. A lakóhelyük közelében a válaszadók több mint fele szerint inkább egyszerű parkolóhelyet találni, ugyanakkor a munkahely környékén komolyabb kihívást jelent.

Nem mindenki ragaszkodik azonban az autójához, a megkérdezettek egy része hajlandó alternatív megoldásokat keresni a közlekedésre, ha az indokolt: 52 százalékuk bizonyos helyzetben tömegközlekedésre vált, illetve 24 százalékuk biztosan leteszi az autót, ha az úticél eléréséhez megfelelő tömegközlekedési eszköz áll rendelkezésére.
