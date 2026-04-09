Váratlan bejelentést tett az itthon is népszerű autómárka: teljesen átírják a terveket, elképesztő, ami készül

Az elektromos autók iránti mérséklődő kereslet miatt a Kia jelentősen visszavágta a 2030-ra vonatkozó értékesítési céljait. Ugyanakkor az autógyártás jövőjét szem előtt tartva humanoid robotok bevezetését tervezi az amerikai üzemében - írta a Portfolio.

A piac rövid távon nem igazolta vissza a vállalat korábbi optimista várakozásait, így a menedzsment kénytelen volt alkalmazkodni a lassuló piaci dinamikához. Ennek eredményeként a 2030-ra tervezett elektromosjármű-értékesítési célt több mint húsz százalékkal, 1,26 millió darabról 1 millióra csökkentették.

Nem csupán az elektromos autók, hanem a teljes járműértékesítés terén is szerényebb növekedéssel számolnak. A globális értékesítési célszámot 4,19 millióról 4,13 millióra mérsékelték az évtized végére.

A visszafogottabb értékesítési tervekkel párhuzamosan azonban egy teljesen új, innovatív irányba is nyit a gyártó. A tervek szerint 2029-től humanoid robotokat állítanak munkába a vállalat egyesült államokbeli, georgiai gyárában. Ez a lépés a jövő termelésének egyik meghatározó eleme lehet.