Átfogó, az energetikai, technológiai és védelmi szektort egyaránt érintő amerikai–magyar megállapodások születtek JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során.
Váratlan bejelentést tett az itthon is népszerű autómárka: teljesen átírják a terveket, elképesztő, ami készül
Az elektromos autók iránti mérséklődő kereslet miatt a Kia jelentősen visszavágta a 2030-ra vonatkozó értékesítési céljait. Ugyanakkor az autógyártás jövőjét szem előtt tartva humanoid robotok bevezetését tervezi az amerikai üzemében - írta a Portfolio.
A piac rövid távon nem igazolta vissza a vállalat korábbi optimista várakozásait, így a menedzsment kénytelen volt alkalmazkodni a lassuló piaci dinamikához. Ennek eredményeként a 2030-ra tervezett elektromosjármű-értékesítési célt több mint húsz százalékkal, 1,26 millió darabról 1 millióra csökkentették.
Nem csupán az elektromos autók, hanem a teljes járműértékesítés terén is szerényebb növekedéssel számolnak. A globális értékesítési célszámot 4,19 millióról 4,13 millióra mérsékelték az évtized végére.
A visszafogottabb értékesítési tervekkel párhuzamosan azonban egy teljesen új, innovatív irányba is nyit a gyártó. A tervek szerint 2029-től humanoid robotokat állítanak munkába a vállalat egyesült államokbeli, georgiai gyárában. Ez a lépés a jövő termelésének egyik meghatározó eleme lehet.
Bár két évvel ezelőtt még arról szóltak a hírek, hogy a szintén kínai Changan segítségével tér vissza a Volga márka, a korábbi projekt végül meghiúsult.
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
A kínai autómárkák részesedése már tartósan 8 százalék fölé emelkedett a magyar piacon, miközben a forgalomba helyezések száma is látványosan megugrott 2026 elején.
Rengetegen keresnek most ilyen autókat használtan: megvan, mi a magyarok új kedvence - nagyon jól járhat, aki ilyet adna el
A külföldi járművek iránti megnövekedett kereslet nagyrészt a forint euróhoz viszonyított árfolyamának köszönhető.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
Bizonytalan évre számít a Suzuki belföldi értékesítési vezetője, Horváth Attila a Pénzcentrumnak arról beszélt: sokkal keményebben meg kell dolgozni az ügyfélszerződésekért.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
A használt autók piacán eligazodni egyre nehezebb, miközben az árak emelkedése miatt a jó ár-érték arány megtalálása különösen felértékelődött.
Összeszedtük, a Pénzcentrum mely cikkei érdekelték legjobban az olvasókat a 14. héten.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
A városokban és falvakban mostantól alapértelmezetten 30 km/h-s sebességkorlátozás lép életbe, és a jövőben a kerékpárosoknak és gyalogosoknak elsőbbségük lesz.
Rengeteg sofőr bukja a jogosítványát a napokban: hiába a drága biztosítás, senki nem fogja kifizetni a kárt
Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 vezetett ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az...
Az Európai Unió tartós energiaválságra, sőt a legrosszabb forgatókönyvekre is felkészül a közel-keleti konfliktusok miatt.
Megőrülnek a magyarok ezekért az autókért: hiába drágák, rengeteget vásároltak belőlük alig pár hónap alatt
A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest.
Az új KRESZ tervezete egy teljesen új, "Telekocsi" feliratú kiegészítő tábla bevezetését irányozza elő a hazai utakon.
Szabályosan elkapkodják a magyarok ezeket a sokat futott járgányokat: kiderült az ok, minden ezen az egyetlen dolgon múlik
A 2026-os első negyedéves adatok alapján a magyar használtmotor-piacon egyértelműen a BMW a legnépszerűbb.
Óriási meglepetés, ez most Magyarország kedvenc autója: lenyomta a Vitarát, S-Crosst, rengetegen keresik
Az idei március a forgalomba helyezések tekintetében az elmúlt évek legerősebb hónapja volt a magyar autópiacon.
A cseh kormány április 8-tól maximalizálja az üzemanyagok kereskedői árrését, és csökkenti a gázolaj jövedéki adóját.
Figyelem! Áprilistól változott a fontos közlekedési szabály: kemény bírságot fizethet, aki ezt benézi
Április 1-jétől a személyautók számára már nem kötelező a nappali menetfény használata Horvátországban.
Rengeteg veszélyes autót hívnak vissza: itt a lista, ezek a kocsik simán kigyulladhatnak - intézkedj, ha ilyet vettél!
Tűzveszély miatt visszahívást indított a Stellantis az 1,2 literes PureTech mild hibrid benzinmotorral szerelt modelljeire.
A személyautók kötelező gépjármű-felelősségbiztosításainak átlagdíjai országosan 1,7 százalékkal csökkentek a negyedik negyedévben éves alapon.
Húsvét előtt és alatt ismét kamionstop nehezíti a teherforgalmat Magyarországon, azonban az éjszakai időszakokban feloldják a korlátozást.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
