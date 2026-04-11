Újabb részletek derültek ki a hajnali halálos balesetről: kiderült, kik voltak az áldozatok

Őrizetbe vettek egy 35 éves török férfit, és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított péntek éjjel halálos tömegkarambolt okozott Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón. A két áldozatot követelő, öt autót érintő baleset okozója a gyanú szerint versenyezhetett. Emellett felmerült az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés gyanúja is - erről a rendőrség adott ma délután tájékoztatást.
Mint arról lapunk is beszámolt, péntek éjszaka egy Újpest felől a belváros felé tartó autó először két, vele egy irányban haladó járműnek ütközött. A kocsi ezután átsodródott a szembejövő forgalomba, ahol újabb két autóval karambolozott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik vétlen jármű lezuhant a felüljáróról.
A balesetet okozó, magyarországi lakcímmel rendelkező török sofőrt a rendőrök előállították, majd mintavételnek vetették alá. Jelenleg is vizsgálják, hogy a férfi fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert a vezetés megkezdése előtt.
Emellett azt is kutatják, hogy részt vett-e illegális utcai versenyben. A nyomozók halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki a sofőrt, majd az őrizetbe vétele után kezdeményezték a letartóztatását.
A tragédiában ketten vesztették életüket. Az egyik áldozat a balesetet okozó járműben ülő 35 éves utas volt. A másik elhunyt a felüljáróról letaszított autó 66 éves sofőrje.
címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
