Budapest, 2026. április 11.Összeroncsolódott személygépkocsi Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón 2026. április 11-én. A Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón öt autó �
Autó

Újabb részletek derültek ki a hajnali halálos balesetről: kiderült, kik voltak az áldozatok

Pénzcentrum
2026. április 11. 15:30

Őrizetbe vettek egy 35 éves török férfit, és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított péntek éjjel halálos tömegkarambolt okozott Budapesten, a Göncz Árpád városközpontnál lévő felüljárón. A két áldozatot követelő, öt autót érintő baleset okozója a gyanú szerint versenyezhetett. Emellett felmerült az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés gyanúja is - erről a rendőrség adott ma délután tájékoztatást.

Mint arról lapunk is beszámolt, péntek éjszaka egy Újpest felől a belváros felé tartó autó először két, vele egy irányban haladó járműnek ütközött. A kocsi ezután átsodródott a szembejövő forgalomba, ahol újabb két autóval karambolozott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik vétlen jármű lezuhant a felüljáróról.

A balesetet okozó, magyarországi lakcímmel rendelkező török sofőrt a rendőrök előállították, majd mintavételnek vetették alá. Jelenleg is vizsgálják, hogy a férfi fogyasztott-e alkoholt vagy kábítószert a vezetés megkezdése előtt.

Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért
EZ IS ÉRDEKELHET
Őrizetben az Árpád hídi ámokfutó: ő a felelős két ember haláláért
Őrizetbe vették azt a sofőrt, aki péntek éjjel okozott tömegbalesetet a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. A tragikus balesetben két ember halt meg, négy pedig megsérült.

Emellett azt is kutatják, hogy részt vett-e illegális utcai versenyben. A nyomozók halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki a sofőrt, majd az őrizetbe vétele után kezdeményezték a letartóztatását.

A tragédiában ketten vesztették életüket. Az egyik áldozat a balesetet okozó járműben ülő 35 éves utas volt. A másik elhunyt a felüljáróról letaszított autó 66 éves sofőrje.

címlapkép: Mihádák Zoltán, MTI/MTVA
#közlekedés #autó #baleset #Budapest #rendőrség #haláleset #közúti baleset #halálos baleset #közlekedésbiztonság #budapesti #letartóztatás

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 11.
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
2026. április 10.
Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod
1
1 hete
Itt a kormány bejelentése, korlátozás jön a benzinkutakon: minden autóst érint a szigor
2
1 hónapja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
3
4 hete
Jön a kötelező rendszámcsere: közeleg a határidő, rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból?
4
6 napja
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
5
3 hete
Drasztikus lépésre készülnek a magyar benzinkutak: két literben maximálják a kiadható üzemanyagot?!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 18:01
Kvíz: Te átlátod a magyar választási rendszert? Lássuk, ott vannak-e a fejedben az alapok, lesz-e 10 pontod!
Pénzcentrum  |  2026. április 11. 16:32
Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe
Agrárszektor  |  2026. április 11. 17:32
Óriási pánikot okozott a rejtélyes halpusztulás: kiderült, mi áll a háttérben