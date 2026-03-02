2026. március 2. hétfő Lujza
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ausztria, Bécs, Parlament
Autó

Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen

infostart.hu
2026. március 2. 17:04

Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik. A változások kiterjednek a járművek besorolására, az ittas vezetés határértékeire, valamint a védőfelszerelések kötelező használatára is - számolt be az Infostart.

A szomszédos országba látogatóknak érdemes felkészülniük, ugyanis az elektromos rollerek és az elektromos kerékpárok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ez az elektromos rollerek esetében azt jelenti, hogy tilos lesz rajtuk utast vagy csomagot szállítani, az eszközt kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Változik az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályozás is: a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Így már egyetlen korsó sör elfogyasztása után is kockázatos lehet a közlekedés.

Kiemelt figyelmet kap a fiatalok biztonsága: az elektromos rollereknél 16, míg az elektromos kerékpároknál 14 éves korig teszik kötelezővé a bukósisak viselését. Bár nem új előírás, a szezon közeledtével fontos emlékeztető, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

A szabályozási hullám más területeket is érint. Svájcban a gépjárművek nyilvántartásba vételének digitalizációja mellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei. A hivatásos gépjárművezetőknek pedig arra kell figyelniük, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-től új, a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok lépnek életbe a 2,5 tonna feletti járművek esetében.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezenkívül a technológiai fejlődéshez igazodva jogi keretek közé foglalták az automatizált járművezetést, tisztázva ezzel az autópálya-asszisztensek és az önparkoló rendszerek mindennapi használatának feltételeit.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #kerékpár #kresz #ausztria #alkoholfogyasztás #fuvarozás #roller #közlekedésbiztonság #elektromos jármű

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:02
17:50
17:43
17:37
17:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 2.
Új aranyláz vagy túlárazott kacat? Kiderült az igazság 2026 slágerbefektetéséről
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. március 2.
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
2026. március 2.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
2026. március 2.
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 2. hétfő
Lujza
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
2 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
1 hónapja
Most érkezett! Halálos autóbalesetet szenvedett a magyar influenszer: több RTL-es műsorban is szerepelt
5
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államháztartási hiány
A központi költségvetés, az elkülönített állami alapok és az egyes alrendszerek - egészségbiztosítási alap, nyugdíjbiztosítási alap - együttes hiánya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 18:02
Kvíz: Te tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Kevesen szereznek 10 pontot a 10-ből!
Pénzcentrum  |  2026. március 2. 16:01
Megszólaltak az utazási irodák: erről mindenki tudjon, aki a Közel-Kelet felé utazik
Agrárszektor  |  2026. március 2. 17:34
Súlyos mérgezések történtek Szabolcsban: egyre aggasztóbb a helyzet
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel