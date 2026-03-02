A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik. A változások kiterjednek a járművek besorolására, az ittas vezetés határértékeire, valamint a védőfelszerelések kötelező használatára is - számolt be az Infostart.
A szomszédos országba látogatóknak érdemes felkészülniük, ugyanis az elektromos rollerek és az elektromos kerékpárok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ez az elektromos rollerek esetében azt jelenti, hogy tilos lesz rajtuk utast vagy csomagot szállítani, az eszközt kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.
Változik az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályozás is: a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Így már egyetlen korsó sör elfogyasztása után is kockázatos lehet a közlekedés.
Kiemelt figyelmet kap a fiatalok biztonsága: az elektromos rollereknél 16, míg az elektromos kerékpároknál 14 éves korig teszik kötelezővé a bukósisak viselését. Bár nem új előírás, a szezon közeledtével fontos emlékeztető, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.
A szabályozási hullám más területeket is érint. Svájcban a gépjárművek nyilvántartásba vételének digitalizációja mellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei. A hivatásos gépjárművezetőknek pedig arra kell figyelniük, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-től új, a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok lépnek életbe a 2,5 tonna feletti járművek esetében.
Ezenkívül a technológiai fejlődéshez igazodva jogi keretek közé foglalták az automatizált járművezetést, tisztázva ezzel az autópálya-asszisztensek és az önparkoló rendszerek mindennapi használatának feltételeit.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
Lízing vagy autóhitel? Mutatjuk, melyik éri meg jobban 2026-ban: így juthatsz önerő nélkül álmaid kocsijához
Megvan álmaid autója, de nincs elegendő megtakarításod hozzá? Ezt a problémát is meg lehet oldani, de itt jön az örök dilemma.
A nemzetközi átszervezések a vállalat magyarországi jelenlétét is érintik, bár a hazai kilátások felemásak.
Ezek a legjobb városi autók 2026-ban: tényleg nem lehet velük melléfogni, ha budapesti rohangálós kocsi kell?
Aki sokat közlekedik a városban, annak olyan autóra van szüksége, amely könnyen parkolható, kicsi a fordulóköre és jól átlátható.
A meglévő juttatási elemek mellett a vállalat a következő két évben további kettő, egyszeri kifizetést biztosít munkavállalói számára.
Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai: a benzin bruttó 4 forinttal, míg a gázolaj bruttó 5 forinttal kerül majd többe
Irtó fontos határidő közeleg rengeteg magyar autós számára: keményen fizethet az, aki ezt elmulasztja
A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának a felelőssége.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.