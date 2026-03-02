Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen

Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik. A változások kiterjednek a járművek besorolására, az ittas vezetés határértékeire, valamint a védőfelszerelések kötelező használatára is - számolt be az Infostart.

A szomszédos országba látogatóknak érdemes felkészülniük, ugyanis az elektromos rollerek és az elektromos kerékpárok a jövőben hivatalosan is járműnek minősülnek. Ez az elektromos rollerek esetében azt jelenti, hogy tilos lesz rajtuk utast vagy csomagot szállítani, az eszközt kizárólag egyedül, teher nélkül lehet használni.

Változik az alkoholfogyasztással kapcsolatos szabályozás is: a megengedett véralkoholszint a korábbi 0,8 ezrelékről 0,5 ezrelékre csökken. Így már egyetlen korsó sör elfogyasztása után is kockázatos lehet a közlekedés.

Kiemelt figyelmet kap a fiatalok biztonsága: az elektromos rollereknél 16, míg az elektromos kerékpároknál 14 éves korig teszik kötelezővé a bukósisak viselését. Bár nem új előírás, a szezon közeledtével fontos emlékeztető, hogy az osztrák erdőkben továbbra is szigorúan tilos a kerékpározás.

A szabályozási hullám más területeket is érint. Svájcban a gépjárművek nyilvántartásba vételének digitalizációja mellett szigorodtak a forgalmi engedélyek kiadásának környezetvédelmi feltételei. A hivatásos gépjárművezetőknek pedig arra kell figyelniük, hogy a nemzetközi árufuvarozásban július 1-től új, a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok lépnek életbe a 2,5 tonna feletti járművek esetében.

Ezenkívül a technológiai fejlődéshez igazodva jogi keretek közé foglalták az automatizált járművezetést, tisztázva ezzel az autópálya-asszisztensek és az önparkoló rendszerek mindennapi használatának feltételeit.