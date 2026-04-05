Rengeteg sofőr bukja a jogosítványát a napokban: hiába a drága biztosítás, senki nem fogja kifizetni a kárt

2026. április 5. 10:04

A zéró tolerancia, illetve a húsvéti fokozott közúti ellenőrzések sem tartanak vissza rengeteg embert attól, hogy alkohol fogyasztása után is a volán mögé üljenek. Az Országos Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint tavaly húsvétkor az ellenőrzött járművezetők közül 450 vezetett ittasan, a lefülelt elkövetők több mint fele (258 fő) ellen pedig az alkoholszint mértéke miatt büntetőeljárás is indult. Ha az alkoholt fogyasztott vezető balesetet is okoz, nem csupán a jogosítványát veszítheti el, hanem a biztosítási fedezetet is.

A KSH előzetes adatai szerint továbbra is súlyos probléma az ittas közlekedés: 2025-ben 848 esetben okozott ittas személy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet. E balesetek több mint kétharmadát személygépkocsival okozták, a többi esetben főként motorkerékpárt vagy kerékpárt hajtott az ittas elkövető.

Ittas járművezetés esetén a törvény előírása alapján az elkövetőt akár több évre is eltilthatják a járművezetéstől, a jogosítvány visszaszerzésének pedig egy utánképzés is a feltétele. Személyi sérüléssel járó baleset okozásáért akár szabadságvesztés is kiszabható. Emellett további súlyos következménye az ittas vezetésnek, hogy ha az ilyen állapotban okozott baleset során akár személyi sérülés, akár csupán dologi kár keletkezik, az ittas vezető nem számíthat biztosítói kártérítésre sem.

Lehet bármilyen jó a casco biztosítás az ittas vezető járművére, a biztosítási feltételek 0,8 ezrelék feletti véralkoholszint felett szinte minden esetben kizárják a kártérítést. A kötelező biztosítás (kgfb) pedig térít ugyan a vétlen károsultaknak, de ezt az összeget a biztosító utólag szintén behajtja a károkozón. (A jogszabály szerint a kifizetett kártérítéseket 5 millió forintig követelheti vissza a biztosító a vezetőtől, ha az autót alkoholos befolyásoltság alatt, vagy vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezette.)

Még súlyosabb a helyzet, ha az ittasan vezetett járműre nem is kötöttek kgfb-t. Ebben az esetben a Magyar Biztosítók Szövetsége által kezelt kártalanítási számla nyújt kártérítést a vétlen fél számára, majd ezt az összeget teljes egészében behajtja a biztosítással nem rendelkező autó üzembentartóján.

„A lehetséges következmények ismeretében egyértelmű a tanács: az autó koccintás után maradjon a parkolóban. Egy pár ezer forintos taxi vagy egy hívás a sofőrszolgálathoz sokmilliós kiadástól, rosszabb esetben egy életre szóló lelkiismeret-furdalástól menthet meg” - figyelmeztet dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.

Alkoholfogyasztás után mikor lehet autóba ülni?

Gyakran felmerülő kérdés, hogy mennyit kell várni az alkoholfogyasztást követően ahhoz, hogy gond nélkül volán mögé lehessen ülni? Bár az alkohol lebontása alkati kérdés, amely függ a nemtől, testtömegtől, életkortól, a máj és egyéb szervek állapotától és a fogyasztott alkohol mennyiségétől is, néhány hüvelykujjszabály azonban felállítható.

A véralkoholszint jellemzően fogyasztás után 60-90 perccel éri el a legmagasabb szintet, a nagy részét pedig ezután kezdi el feldolgozni a máj – az alkohol másik része a tüdőn és a bőrön keresztül távozik, ezért érezzük alkoholszagúnak azt, aki ivott. Az alkohol felezési ideje körülbelül 5 óra, tehát ennyi idő telik el, amíg a véralkoholszint a felére csökken – ebből már könnyen kikövetkeztethető, hogy meglehetősen hosszú idő, mire az teljesen kiürül a szervezetből.

Általánosságban elmondható, hogy a légalkoholszintet mutató szonda hosszabb ideig mutatja ki az alkoholt, mint a vérvizsgálat – akár italozás után 24 órával is jelezhet a szonda, míg vérből körülbelül 12 órán át kimutatható az alkohol.

Az Insura.hu alábbi, tájékoztató jellegű infografikája italfajtánként mutatja be azokat a mennyiségeket, amelyek elfogyasztása után már jó eséllyel bűncselekményt követ el az, aki rövid időn belül járművet próbál meg vezetni.
