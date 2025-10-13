2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
11 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Autóbiztosítási és pénzügyi koncepció.
Autó

Durva árcsökkenés az autótulajdonosok egyik legkomolyabb költségében: ennek sokan örülhetnek

Pénzcentrum
2025. október 13. 18:31

Csökkentek a casco biztosítások átlagdíjai 2024-ben, miközben a szerződők egyre tudatosabban választanak kiegészítő fedezeteket és fizetési módokat.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint 2024 első kilenc hónapjában a személyautókra kötött teljes körű casco biztosítások átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, és 30 százalékuk választott valamilyen kiegészítő fedezetet is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új autók átlagos casco díja 254 ezer forint volt (1,6 százalékos csökkenés), míg a használtautó-vásárláskor kötött szerződések átlagdíja 219 400 forintra mérséklődött (3,8 százalékos csökkenés). A legkedvezőbb, átlagosan 173 100 forintos díjat azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online kötött cascók 165 100 forintos átlagdíja jelentősen alatta maradt a teljes átlagnak.

Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint az átlagdíjak csökkenése részben a biztosítói verseny következménye, részben pedig annak köszönhető, hogy nőtt a kedvezőbb díjú évfordulós kötések aránya, ami az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya, miközben a legnépszerűbb díjfizetési mód az egyösszegű éves befizetés (52%), ezt követi a negyedéves díjfizetés (36%).

Továbbra is problémát jelent, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik casco biztosítással, holott a lopáskárokra, saját hibás töréskárokra és az egyre gyakoribb elemi károkra csak ez nyújt fedezetet. A biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót, így a 16,3 éves átlagéletkorú hazai autópark jelentős része eleve kiesik a biztosítható körből.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az idősebb autóknál problémát jelenthet az avultatás, vagyis hogy a biztosítók csak a jármű lecsökkent értékével arányosan fizetnek kártérítést. Ez azonban kiküszöbölhető avulásmentes térítést nyújtó kiegészítő biztosítással, amely a második legnépszerűbb kiegészítő fedezet.

A casco mellé kötött kiegészítő biztosítások közül a leggyakoribb az üvegkár-önrészbiztosítás (22%), ezt követi az avulásmentes térítés (12%), majd a balesetbiztosítás, a jogvédelem és az elektroakusztikai berendezések plusz biztosítása (egyenként 8%), valamint a hibás tankolás és a defekt biztosítása (egyenként 7%).
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #autó #casco #online #használt autó #biztosító #személyautó #biztosítások #díjcsökkenés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:46
18:31
18:20
18:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
6 napja
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
3 hete
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
3 hete
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 19:01
Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 17:56
Kvíz: Megbabonáz az arany csillogása? Fogadjunk, ezt a 10 dolgot eddig nem tudtad róla!
Agrárszektor  |  2025. október 13. 18:32
Járvány tört ki Franciaországban: Európában is egyre több a megbetegedés