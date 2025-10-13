Naponta csak nagyvad miatt húsz baleset történik Magyarországon, és nincs arra nézve felmérés, hogy hány milliárd forint kár jön össze évente.
Durva árcsökkenés az autótulajdonosok egyik legkomolyabb költségében: ennek sokan örülhetnek
Csökkentek a casco biztosítások átlagdíjai 2024-ben, miközben a szerződők egyre tudatosabban választanak kiegészítő fedezeteket és fizetési módokat.
Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint 2024 első kilenc hónapjában a személyautókra kötött teljes körű casco biztosítások átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, és 30 százalékuk választott valamilyen kiegészítő fedezetet is.
Az új autók átlagos casco díja 254 ezer forint volt (1,6 százalékos csökkenés), míg a használtautó-vásárláskor kötött szerződések átlagdíja 219 400 forintra mérséklődött (3,8 százalékos csökkenés). A legkedvezőbb, átlagosan 173 100 forintos díjat azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online kötött cascók 165 100 forintos átlagdíja jelentősen alatta maradt a teljes átlagnak.
Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint az átlagdíjak csökkenése részben a biztosítói verseny következménye, részben pedig annak köszönhető, hogy nőtt a kedvezőbb díjú évfordulós kötések aránya, ami az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.
A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya, miközben a legnépszerűbb díjfizetési mód az egyösszegű éves befizetés (52%), ezt követi a negyedéves díjfizetés (36%).
Továbbra is problémát jelent, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik casco biztosítással, holott a lopáskárokra, saját hibás töréskárokra és az egyre gyakoribb elemi károkra csak ez nyújt fedezetet. A biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót, így a 16,3 éves átlagéletkorú hazai autópark jelentős része eleve kiesik a biztosítható körből.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az idősebb autóknál problémát jelenthet az avultatás, vagyis hogy a biztosítók csak a jármű lecsökkent értékével arányosan fizetnek kártérítést. Ez azonban kiküszöbölhető avulásmentes térítést nyújtó kiegészítő biztosítással, amely a második legnépszerűbb kiegészítő fedezet.
A casco mellé kötött kiegészítő biztosítások közül a leggyakoribb az üvegkár-önrészbiztosítás (22%), ezt követi az avulásmentes térítés (12%), majd a balesetbiztosítás, a jogvédelem és az elektroakusztikai berendezések plusz biztosítása (egyenként 8%), valamint a hibás tankolás és a defekt biztosítása (egyenként 7%).
Kedden a benzin nagykereskedelmi ára csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára változatlan marad.
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.