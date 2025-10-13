Durva árcsökkenés az autótulajdonosok egyik legkomolyabb költségében: ennek sokan örülhetnek

Csökkentek a casco biztosítások átlagdíjai 2024-ben, miközben a szerződők egyre tudatosabban választanak kiegészítő fedezeteket és fizetési módokat.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint 2024 első kilenc hónapjában a személyautókra kötött teljes körű casco biztosítások átlagdíja 206 400 forint volt, ami 4,7 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest. A szerződők 22 százaléka 8 évnél idősebb autóra kötötte a biztosítást, és 30 százalékuk választott valamilyen kiegészítő fedezetet is.

Az új autók átlagos casco díja 254 ezer forint volt (1,6 százalékos csökkenés), míg a használtautó-vásárláskor kötött szerződések átlagdíja 219 400 forintra mérséklődött (3,8 százalékos csökkenés). A legkedvezőbb, átlagosan 173 100 forintos díjat azok fizették, akik autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést. Az online kötött cascók 165 100 forintos átlagdíja jelentősen alatta maradt a teljes átlagnak.

Dr. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója szerint az átlagdíjak csökkenése részben a biztosítói verseny következménye, részben pedig annak köszönhető, hogy nőtt a kedvezőbb díjú évfordulós kötések aránya, ami az ügyfelek növekvő tudatosságára utal.

A fizetési szokások is változnak: két év alatt 8-ról 3,7 százalékra esett a csekkes befizetések részaránya, miközben a legnépszerűbb díjfizetési mód az egyösszegű éves befizetés (52%), ezt követi a negyedéves díjfizetés (36%).

Továbbra is problémát jelent, hogy a hazai autóknak csupán ötöde rendelkezik casco biztosítással, holott a lopáskárokra, saját hibás töréskárokra és az egyre gyakoribb elemi károkra csak ez nyújt fedezetet. A biztosítók jellemzően 15 éves korig kötnek cascót, így a 16,3 éves átlagéletkorú hazai autópark jelentős része eleve kiesik a biztosítható körből.

Az idősebb autóknál problémát jelenthet az avultatás, vagyis hogy a biztosítók csak a jármű lecsökkent értékével arányosan fizetnek kártérítést. Ez azonban kiküszöbölhető avulásmentes térítést nyújtó kiegészítő biztosítással, amely a második legnépszerűbb kiegészítő fedezet.

A casco mellé kötött kiegészítő biztosítások közül a leggyakoribb az üvegkár-önrészbiztosítás (22%), ezt követi az avulásmentes térítés (12%), majd a balesetbiztosítás, a jogvédelem és az elektroakusztikai berendezések plusz biztosítása (egyenként 8%), valamint a hibás tankolás és a defekt biztosítása (egyenként 7%).