Vezetés előtt egy pohár: tényleg eltörölhetik a zéró toleranciát Magyarországon?

Megérett a magyar társadalom a zéró tolerancia eltörlésére? A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szerint nem kizárt, hogy egy kevés alkohol fogyasztása, például egy pohár bor egy kiránduláson, kulturált módon megvalósítható lenne. A Pénzcentrum most olvasói felmérést indít, hogy megtudjuk, mit gondolnak az emberek a kérdésről: ideje-e átgondolni a szabályozást, vagy továbbra is szükség van a teljes tilalomra?

Vajon a magyar társadalom megérett arra, hogy eltöröljük a zéró toleranciát? Varga Mátéval, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökségi tagjával, a szakmaközi ügyekért felelős alelnökével boncolgattuk a kérdést még október elején. Szerinte az nem feltétlenül rossz irány, ha mondjuk egy kiránduláson az ebéd mellé elfogyaszthat a sofőr egy pohár bort és utána még autóba ülhet.

A HNT végzett is ez ügyben társadalmi felmérést, és az derült ki, nem egységes a társadalmi támogatottsága az ügynek.

A kérdést két oldalról is meg lehet közelíteni: a borászok azt érzik, csökken a borfogyasztás, a z generáció már alig iszik alkoholt, pláne bort, inkább ízesített söröket, 5 százalék körüli soft drinkeket – ez nyilván átalakítja az iparágat, a gyártóknak fel kell készülniük a trendfordulóra, sokan már el is kezdték: egyre több az olyan whisky, vodka márka, amelyek a klasszikus 40-45 százalékos termékeik mellett lefelezett, 20-25 százalékos alkoholtartalmú, vagy pedig alkoholmentest változatot is kínálnak,

Ám ha a másik oldalról vizsgáljuk a kérdést, az egymillió alkoholista országából, nem biztos, hogy a mértékletesség erényével mindannyian rendelkezünk, és tartani tudnánk az egy pohár sört vagy bort – ezt amúgy most le is tesztelhetjük, hiszen napokon belül indul a Száraz November, a józanság 30 napos ünnepe.

Mint ahogy azt Varga Máté is említette a Pénzcentrumnak adott interjúban, a kérdés kényes, éppen ezért kíváncsiak vagyunk a te véleményedre is. Egy rövid kérdőívet állítottunk össze, hogy megtudjuk, olvasóink mit gondolnak a kulturált alkoholfogyasztástól, hisznek-e abban, hogy a magyar társadalom megérett a zéró tolerancia eltörlésére.

*A véralkoholszint azt mutatja meg, hogy 1 liter (azaz 1000 ml) vérben hány ml alkohol van. Tehát 0,5 ezrelék véralkoholszint esetében 1000 ml vérben 0,5 ml alkohol van. De persze nemtől, testsúlytól is függ, az adott alkoholmennyiség, milyen véralkoholszintet produkál a szervezetben. A Semmelweis Egyetem Egészségfejlesztési Központjának Véralkoholszint kalkulátorával könnyen kiszámolhatjuk.

Egy 80 k-os férfi, ha megiszik egy korsó sört, ami 5 százalékos alkoholtartalmú, a vérben található alkohol: 0.368 ezrelék lesz. Ha egy 65 kg-os nő megiszik egy deci fehérbort, aminek az alkoholtartalma tegyük fel 12 százalék, akkor az ő vérben található alkohol: 0.291 ezrelék lesz.

Ittas vezetés Magyarországon

Ha Magyarországon egy sofőrt ittas vezetésen kapnak, a következmények az alkoholszint és az eset súlyossága alapján különbözőek lehetnek:

Alacsonyabb alkoholszint esetén (általában 0,5 ezrelék alatti véralkoholszintnél) szabálysértési eljárás indul. Ekkor a vezetőt pénzbírsággal sújtják, és a jogosítványát általában helyszíni intézkedésként bevonják egy időre.

Magasabb alkoholszint esetén (0,5 ezrelék felett) bűncselekménynek minősül az ittas vezetés. Ilyen esetben súlyosabb következményekkel kell számolni, mint például nagyobb összegű pénzbírság, hosszabb ideig tartó jogosítványmegvonás, és akár szabadságvesztés kiszabása is lehetséges.

Ha balesetet is okoz, az ittas vezetéshez kapcsolódó büntetések még súlyosabbak lehetnek, ideértve a börtönbüntetést is, különösen akkor, ha személyi sérülés vagy haláleset történik.

Az ittas vezetés következményei az alkoholszint és a konkrét helyzet függvényében eltérőek lehetnek, de a "zéró tolerancia" elve miatt az alkohol bármilyen mennyiségével történő vezetés mindenképpen jogi következményekkel jár.