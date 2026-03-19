Erre nem számított senki: mégis hazatért az öt iráni focista, mi vár most vajon rájuk?

Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát. A játékosok a csapat többi tagjával együtt hazatértek Iránba - írta meg a BBC Sport.

A sportolókat kedden fotózták le melegítőben, amint Törökország felől átlépték az iráni határt. Útjuk Malajzián és Ománon keresztül vezetett: a csapat a kelet-törökországi Igdirban szállt le, ahonnan rendőri kísérettel jutottak el a szállodájukba.

Az ügy még nagyjából másfél hete úgy kezdődött, hogy a keret több tagja humanitárius vízumot kért Ausztráliában. Erre azután került sor, hogy március 2-án, az Ázsiai Kupa nyitómérkőzésén nem énekelték az iráni himnuszt: ez csupán napokkal azután történt, hogy az Egyesült Államok és Izrael megkezdte háborúját Irán ellen.

A játékosok attól tartottak, hogy hazatérésük esetén megtorlás vár rájuk. Az iráni állami televízió egyik műsorvezetője például "árulóknak" nevezte őket, és a megbüntetésüket követelte.

Tony Burke ausztrál belügyminiszter megerősítette, hogy öt játékost rendőri kísérettel vittek biztonságos helyre abból a Gold Coast-i szállodából, ahol a csapat megszállt. Burke személyesen is találkozott a nőkkel. Hajnali fél kettőkor írta alá a humanitárius vízumkérelmeiket, amelyek lehetővé tették volna számukra az ausztráliai tartózkodást, a munkavállalást és a tanulást. Később további két játékos is csatlakozott a csoporthoz.

Aktivisták szerint a sportolókat a családtagjaik megfenyegetésével kényszeríthették döntésük megváltoztatására. A visszalépők közül hármat az iráni diaszpóra tagjai név szerint is azonosítottak: ők Zahra Szoltán Meskekar, Mona Hamúdi és Zahra Szarbali. Az állami média beszámolója alapján Zahra Ganbari csapatkapitány is közöttük volt, míg az ötödik játékos kiléte továbbra is ismeretlen. Végül csupán ketten maradtak Ausztráliában menedékkérőként.

Az iráni sportminisztérium úgy nyilatkozott a hazatérőkről, hogy "nemzeti szellemükkel és hazafiságukkal meghiúsították az ellenség terveit". Emellett az ausztrál kormányt azzal vádolták, hogy "Trump kottájából játszik". Az Iráni Forradalmi Gárda hírügynöksége, a Taszním szerint a játékosokat Ausztráliában "pszichológiai hadviselés, kiterjedt propaganda és csábító ajánlatok" érték.