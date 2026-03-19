2026. március 19. csütörtök József, Bánk
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Iráni Iszlám Köztársaság zászlaja
Sport

Erre nem számított senki: mégis hazatért az öt iráni focista, mi vár most vajon rájuk?

Pénzcentrum
2026. március 19. 14:20

Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát. A játékosok a csapat többi tagjával együtt hazatértek Iránba - írta meg a BBC Sport.

A sportolókat kedden fotózták le melegítőben, amint Törökország felől átlépték az iráni határt. Útjuk Malajzián és Ománon keresztül vezetett: a csapat a kelet-törökországi Igdirban szállt le, ahonnan rendőri kísérettel jutottak el a szállodájukba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügy még nagyjából másfél hete úgy kezdődött, hogy a keret több tagja humanitárius vízumot kért Ausztráliában. Erre azután került sor, hogy március 2-án, az Ázsiai Kupa nyitómérkőzésén nem énekelték az iráni himnuszt: ez csupán napokkal azután történt, hogy az Egyesült Államok és Izrael megkezdte háborúját Irán ellen.

A játékosok attól tartottak, hogy hazatérésük esetén megtorlás vár rájuk. Az iráni állami televízió egyik műsorvezetője például "árulóknak" nevezte őket, és a megbüntetésüket követelte.

Tony Burke ausztrál belügyminiszter megerősítette, hogy öt játékost rendőri kísérettel vittek biztonságos helyre abból a Gold Coast-i szállodából, ahol a csapat megszállt. Burke személyesen is találkozott a nőkkel. Hajnali fél kettőkor írta alá a humanitárius vízumkérelmeiket, amelyek lehetővé tették volna számukra az ausztráliai tartózkodást, a munkavállalást és a tanulást. Később további két játékos is csatlakozott a csoporthoz.

Aktivisták szerint a sportolókat a családtagjaik megfenyegetésével kényszeríthették döntésük megváltoztatására. A visszalépők közül hármat az iráni diaszpóra tagjai név szerint is azonosítottak: ők Zahra Szoltán Meskekar, Mona Hamúdi és Zahra Szarbali. Az állami média beszámolója alapján Zahra Ganbari csapatkapitány is közöttük volt, míg az ötödik játékos kiléte továbbra is ismeretlen. Végül csupán ketten maradtak Ausztráliában menedékkérőként.

Az iráni sportminisztérium úgy nyilatkozott a hazatérőkről, hogy "nemzeti szellemükkel és hazafiságukkal meghiúsították az ellenség terveit". Emellett az ausztrál kormányt azzal vádolták, hogy "Trump kottájából játszik". Az Iráni Forradalmi Gárda hírügynöksége, a Taszním szerint a játékosokat Ausztráliában "pszichológiai hadviselés, kiterjedt propaganda és csábító ajánlatok" érték.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyesült államok #migráció #izrael #irán #külpolitika #ausztrália #izraeli-iráni háború #női foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:43
15:31
15:22
15:14
14:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Szoboszlai óta nem volt ekkora tehetsége a magyar focinak? Megállíthatatlanul termeli a gólokat, 18 évesen már topcsapat vinné
2
2 napja
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
1 hete
Elájulnak a magyar sportfogadók, ha ezt meglátják: brutális, mit vezetett be a Szerencsejáték Zrt.
4
4 napja
Húsz év után olasz győzelem a Forma 1-ben: először nyert Kimi Antonelli
5
5 napja
Ennyi volt, menesztették a kínlódó NB1-es klub sportigazgatóját: vajon megmenekülnek a szezon végén?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 15:22
Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 13:41
Kikotyogta az új Heti Hetes egyik szereplőjét Majka: ő is be fog ülni a legendás műsorba
Agrárszektor  |  2026. március 19. 15:28
Nagy változás a budapesti erdőben: ha gyakran jársz ide, ezt tudnod kell