Erre nem számított senki: mégis hazatért az öt iráni focista, mi vár most vajon rájuk?
Az iráni női labdarúgó-válogatott öt tagja, akik korábban ausztráliai menedékjogot kérelmeztek, végül kivétel nélkül visszavonta beadványát. A játékosok a csapat többi tagjával együtt hazatértek Iránba - írta meg a BBC Sport.
A sportolókat kedden fotózták le melegítőben, amint Törökország felől átlépték az iráni határt. Útjuk Malajzián és Ománon keresztül vezetett: a csapat a kelet-törökországi Igdirban szállt le, ahonnan rendőri kísérettel jutottak el a szállodájukba.
Az ügy még nagyjából másfél hete úgy kezdődött, hogy a keret több tagja humanitárius vízumot kért Ausztráliában. Erre azután került sor, hogy március 2-án, az Ázsiai Kupa nyitómérkőzésén nem énekelték az iráni himnuszt: ez csupán napokkal azután történt, hogy az Egyesült Államok és Izrael megkezdte háborúját Irán ellen.
A játékosok attól tartottak, hogy hazatérésük esetén megtorlás vár rájuk. Az iráni állami televízió egyik műsorvezetője például "árulóknak" nevezte őket, és a megbüntetésüket követelte.
Tony Burke ausztrál belügyminiszter megerősítette, hogy öt játékost rendőri kísérettel vittek biztonságos helyre abból a Gold Coast-i szállodából, ahol a csapat megszállt. Burke személyesen is találkozott a nőkkel. Hajnali fél kettőkor írta alá a humanitárius vízumkérelmeiket, amelyek lehetővé tették volna számukra az ausztráliai tartózkodást, a munkavállalást és a tanulást. Később további két játékos is csatlakozott a csoporthoz.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Aktivisták szerint a sportolókat a családtagjaik megfenyegetésével kényszeríthették döntésük megváltoztatására. A visszalépők közül hármat az iráni diaszpóra tagjai név szerint is azonosítottak: ők Zahra Szoltán Meskekar, Mona Hamúdi és Zahra Szarbali. Az állami média beszámolója alapján Zahra Ganbari csapatkapitány is közöttük volt, míg az ötödik játékos kiléte továbbra is ismeretlen. Végül csupán ketten maradtak Ausztráliában menedékkérőként.
Az iráni sportminisztérium úgy nyilatkozott a hazatérőkről, hogy "nemzeti szellemükkel és hazafiságukkal meghiúsították az ellenség terveit". Emellett az ausztrál kormányt azzal vádolták, hogy "Trump kottájából játszik". Az Iráni Forradalmi Gárda hírügynöksége, a Taszním szerint a játékosokat Ausztráliában "pszichológiai hadviselés, kiterjedt propaganda és csábító ajánlatok" érték.
A vád szerint a sportoló 2021-ben doppingszert csempészett csapattársa, Péni István vitaminjai közé.
Majdnem három és fél milliárd forintot kaszált a Ferencváros azzal, hogy a nyolcaddöntőig menetelt a második számú európai kupasorozatban.
A La Ligában összecsap a Real Madrid és az Atletico Madrid, míg a Premier League-ben a Newcastle és a Sunderland játszanak egymás ellen.
A Fizz Liga 26. fordulójában a bajnoki címre hajtó Győri ETO FC és Ferencváros kulcsfontosságú idegenbeli mérkőzéseket vív.
A Ferencváros labdarúgócsapata 4-0-s vereséget szenvedett szerdán a Braga vendégeként az Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján.
Durva támadást intéz Szenegál az afrikai szövetség ellen: korrupciót kiabálnak az elvett arany kapcsán
Szenegáli futballisták és sportvezetők is egyaránt felháborodtak az afrikai szövetség azon döntése ellen, hogy csaknem négy hónappal az ANK döntője után elvették tőlük a pályán...
Az ameriaki női profiliga, a WNBA és a játékosok szakszervezete szerda hajnalban elvi megállapodásra jutott egy új kollektív szerződésről.
A TikTok után a YouTube-bal is partnerségre lépett a FIFA a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kapcsán
Versenyigazgató szállt bele két teniszezőnőbe: meg is kapta, amit akart, durván visszaszólt Szabalenka
Arina Szabalenka a Miami Open sajtótájékoztatóján keményen visszavágott a dubaji torna igazgatójának, aki korábban bírálta őt és Iga Swiateket a februári visszalépésük okán.
Bár a Ferencváros 2-0-s előnyből várja a Braga elleni szerdai Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját, Robbie Keane vezetőedző kemény és küzdelmes mérkőzésre számít Portugáliában.
Néhány héttel nyolcvankilencedik születésnapja után elhunyt Dávid Sándor, a magyar sportújságírás meghatározó alakja, a hazai Formula–1-es kultúra egyik megteremtője.
Döbbenetes döntés született: elvették az aranyat Szenegáltól a botrányos döntő után, Marokkó az új bajnok
A szenegáliak botrányos viselkedése miatt három hónappal a döntő után elvették a tornagyőzelmet, és így a házigazda Marokkó a hivatalos győztes.
A Liverpool egygólos hátrányt kéne, hogy ledolgozzon, de nincs előnyben a Barcelona sem az esti BL-visszavágók előtt.
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
Ebben a cikkben minden fontos tudnivalót összeszedtünk: mikor lesz a meccs, melyik stadionban, mennyibe kerülnek a jegyek? Tudj meg mindent nálunk!
A támogatási rendszer és a sportcélú fejlesztések, valamint a magyar sport átláthatósága is terítékre kerültek egy tévés vitaműsorban.
Vincze Zoltánt nevezték ki a Diósgyőr sportigazgatói posztjára, miután a Kazincbarcikától elszenvedett szombati 4–0-s vereség után Kovács Zoltán azonnali hatállyal távozott.
Az iráni labdarúgó-szövetség a FIFA-val tárgyal arról, hogy a 2026-os világbajnokságon a válogatott mérkőzéseit az Egyesült Államok helyett Mexikóban rendezzék meg.
A 2028-as Los Angeles-i olimpia labdarúgótornája a megszokottnál korábban, már négy nappal a nyitóünnepség előtt elkezdődik.
-
AI vagy Excel? Most megmutatjuk, hol tart a céged a digitális versenyben
Töltsd ki a kérdőívet – csak 5 perc!
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.