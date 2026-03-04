George Russell csendesen, de nagy magabiztossággal készül a 2026-os Forma–1-es szezonra, amely pályafutása eddigi legmeghatározóbb éve lehet a Mercedesnél.
Kirúgja egykori ígéretét az NFL-csapat: dollártízmilliókba kerül, de váltaniuk kell
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t - írta a The Guardian.
A Cardinals a március 11-én kezdődő új ligaév kezdetére tervezi elengedni Murrayt, aki 2026-ban 36,8 millió dollár garantált fizetésre lenne jogosult. A 28 éves irányító a közösségi médiában búcsúzott az arizonai szurkolóktól, sajnálatát fejezve ki amiatt, hogy nem tudta megtörni a franchise 77 éves bajnoki böjtjét. "Nem vagyok ismeretlen a nehézségekkel, felkészültem bármire, ami jön. Őszintén hiszem, hogy a legjobb játékom még előttem van" – írta Murray.
Murray a tavalyi szezonban mindössze öt meccsen lépett pályára: 962 passzolt yardig jutott, hat touchdownnal és három interceptionnel, mielőtt lábsérülést szenvedett a Tennessee Titans ellen. A Cardinals eredetileg csak néhány hetes kihagyásra számított, ám a csereként beálló Jacoby Brissett jól teljesített, ami irányítóvitát indított. Murrayt végül sérültlistára helyezték, a csapat 3–14-es mérleggel zárta az idényt, Jonathan Gannon vezetőedzőt pedig menesztették.
Az irányító 2019-ben érkezett Arizonába a legjobb egyetemi játékosnak járó Heisman-trófea friss birtokosaként, és időnként igazolta a hozzá fűzött reményeket. Megkapta az Év támadó újoncának díját, kétszer is meghívták a Pro Bowlra, és több emlékezetes pillanattal szolgált a szurkolóknak – ilyen volt például a 2020-as, "Hail Murray" néven elhíresült győztes passza, amikor az utolsó játékban DeAndre Hopkinsszal összejátszva verte meg a Buffalo Bills csapatát.
Pályafutásának csúcspontja a 2021-es szezon volt, amikor a Cardinals december elejére 10–2-es mérleget épített fel. A hajrá azonban összeomlással végződött: a csapat az utolsó öt meccséből négyet elveszített, majd a rájátszásban 34–11-re kikapott a Los Angeles Rams csapatától. Murray az egyetlen playoffszereplésén túl nem jutott tovább a Cardinals-szal.
A szervezet 2022-ben ötéves, 230,5 millió dolláros szerződést kötött vele, 160 millió dollárnyi garantált összeggel, ám a kapcsolat hamar megromlott. A megállapodás után hetekkel a Cardinals kénytelen volt törölni a kontraktus egy szokatlan záradékát, amely heti négyórányi önálló videós felkészülést írt elő számára – ez sokak szemében Murray munkamorálját kérdőjelezte meg. Ugyanebben az évben, a New England Patriots elleni meccsen elszakadt a keresztszalagja, ami miatt a 2022-es idény hátralévő részét, valamint a 2023-as szezon nagy részét is ki kellett hagynia.
A 2024-es év, Gannon első teljes közös idénye Murrayvel, még biztatóan alakult: a csapat 8–9-es mérleggel az utolsó hetekig versenyben volt a rájátszásért. A 2025-ös szezon azonban gyorsan széthullott, és ezzel Murray arizonai korszaka végleg lezárult.
Darnyi Tamás, négyszeres olimpiai bajnok úszó először beszélt részletesen szöuli aranyérmeiről
Honvéd-Diósgyőr, Győr-Kecskemét a kupában: ma kezdődnek a negyeddöntők, ezt lehet várni a meccsektől
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.
James Vowles, a Williams csapatfőnöke szerint csapata a vártnál gyengébb pozícióból vág neki a 2026-os Forma–1-es szezonnak.
Focirajongók, figyelem! Két nap is elmaradnak a meccsek, mutatjuk, hogy szervezték át az NB I-et és NB II-t
Még nem tudni, hogy valóban bevezetik-e az osztályozók rendszerét, de két meccsnap elhalasztásáról már döntött az elnökség.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a rasszizmus elleni küzdelem jegyében azonnali kiállítást javasol azoknak a játékosoknak, akik a pályán zajló szóváltások közben eltakarják a szájukat.
Bernie Ecclestone szerint az idei év Lewis Hamiltonról szólhat. A korábbi F1-főnök úgy véli, hogy a hétszeres világbajnok tanult a tavalyi hibákból.
A Liverpool vezetőedzője élesen kritizálta a Premier League jelenlegi játékstílusát.
Bizonytalanná vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat mért az országra.
A kékek számára egyre komolyabb gondot jelent a fegyelmezetlenség és a rögzített helyzetekből kapott gólok sorozata.
A melbourne-i szezonnyitó futamra tartó mintegy ezer érintettnek – csapattagoknak, versenyzőknek és a sorozat munkatársainak – az utolsó pillanatban kellett módosítania útvonalát.
A BBC Match of the Day nézőinek szavazatai alapján Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett találata lett február legszebb gólja.
A Bayern fontos győzelmet aratott a Dortmund ellen, az Arsenal tovább növelte előnyét, itthon pedig a Győri ETO FC megőrizte hárompontos fórját.
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
Hosszú várakozás után hamarosan végre kigyulladnak a lámpák a versenypályákon, az Ausztrál Nagydíjjal kezdetét veszi a Forma 1 2026-os világbajnoki idénye.
A kereset szerint a szervezet az ESPN-nel kötött, 1,5 milliárd dolláros közvetítési megállapodás idején mesterségesen magasan tartotta az események pay-per-view (PPV) árait.
