Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Kirúgja egykori ígéretét az NFL-csapat: dollártízmilliókba kerül, de váltaniuk kell

Pénzcentrum
2026. március 4. 12:43

Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t - írta a The Guardian.

A Cardinals a március 11-én kezdődő új ligaév kezdetére tervezi elengedni Murrayt, aki 2026-ban 36,8 millió dollár garantált fizetésre lenne jogosult. A 28 éves irányító a közösségi médiában búcsúzott az arizonai szurkolóktól, sajnálatát fejezve ki amiatt, hogy nem tudta megtörni a franchise 77 éves bajnoki böjtjét. "Nem vagyok ismeretlen a nehézségekkel, felkészültem bármire, ami jön. Őszintén hiszem, hogy a legjobb játékom még előttem van" – írta Murray.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Murray a tavalyi szezonban mindössze öt meccsen lépett pályára: 962 passzolt yardig jutott, hat touchdownnal és három interceptionnel, mielőtt lábsérülést szenvedett a Tennessee Titans ellen. A Cardinals eredetileg csak néhány hetes kihagyásra számított, ám a csereként beálló Jacoby Brissett jól teljesített, ami irányítóvitát indított. Murrayt végül sérültlistára helyezték, a csapat 3–14-es mérleggel zárta az idényt, Jonathan Gannon vezetőedzőt pedig menesztették.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

Az irányító 2019-ben érkezett Arizonába a legjobb egyetemi játékosnak járó Heisman-trófea friss birtokosaként, és időnként igazolta a hozzá fűzött reményeket. Megkapta az Év támadó újoncának díját, kétszer is meghívták a Pro Bowlra, és több emlékezetes pillanattal szolgált a szurkolóknak – ilyen volt például a 2020-as, "Hail Murray" néven elhíresült győztes passza, amikor az utolsó játékban DeAndre Hopkinsszal összejátszva verte meg a Buffalo Bills csapatát.

Pályafutásának csúcspontja a 2021-es szezon volt, amikor a Cardinals december elejére 10–2-es mérleget épített fel. A hajrá azonban összeomlással végződött: a csapat az utolsó öt meccséből négyet elveszített, majd a rájátszásban 34–11-re kikapott a Los Angeles Rams csapatától. Murray az egyetlen playoffszereplésén túl nem jutott tovább a Cardinals-szal.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A szervezet 2022-ben ötéves, 230,5 millió dolláros szerződést kötött vele, 160 millió dollárnyi garantált összeggel, ám a kapcsolat hamar megromlott. A megállapodás után hetekkel a Cardinals kénytelen volt törölni a kontraktus egy szokatlan záradékát, amely heti négyórányi önálló videós felkészülést írt elő számára – ez sokak szemében Murray munkamorálját kérdőjelezte meg. Ugyanebben az évben, a New England Patriots elleni meccsen elszakadt a keresztszalagja, ami miatt a 2022-es idény hátralévő részét, valamint a 2023-as szezon nagy részét is ki kellett hagynia.

A 2024-es év, Gannon első teljes közös idénye Murrayvel, még biztatóan alakult: a csapat 8–9-es mérleggel az utolsó hetekig versenyben volt a rájátszásért. A 2025-ös szezon azonban gyorsan széthullott, és ezzel Murray arizonai korszaka végleg lezárult.
Címlapkép: Getty Images
