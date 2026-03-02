A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország.
Ezt rengeteg magyar autós elrontja 2026-ban: szívhatják a fogukat, ha jön a szervizszámla
Bár a modern autók egyre fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel segítik a biztonságos közlekedést, a technológia hatékonysága továbbra is alapvetően az abroncsok állapotán és a megfelelő nyomáson múlik. A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat, ezzel aláásva az elektronikus biztonsági rendszerek hatékonyságát is.
A nem megfelelő abroncsnyomás az egyik leggyakoribb, mégis leginkább alábecsült biztonsági kockázat az autósok körében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművek jelentős része közlekedik alul- vagy túlfújt kerekekkel, ami a balesetveszély növekedése mellett felesleges kiadásokat is generál.
Az alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, ami akár 5–10 százalékkal is megemelheti az üzemanyag-fogyasztást, miközben az abroncs szerkezete a fokozott terhelés miatt gyorsabban roncsolódik. Ezzel szemben a túlfújt abroncs tapadási felülete lecsökken, így romlik az úttal való kapcsolat. Nedves aszfalton ez drasztikusan növeli a megcsúszás és a vízre felúszás (aquaplaning) veszélyét.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy az alacsonyabb nyomás jobb tapadást, a magasabb pedig üzemanyag-megtakarítást eredményez, ám a valóságban mindkét véglet veszélyes. A helyes érték kizárólag a gyártó által előírt nyomás, amely garantálja a stabilitást és az optimális fékutat. Bár az Európai Unióban 2014 óta minden új személyautó kötelező tartozéka az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS), a szakértők szerint ez nem helyettesíti a rendszeres odafigyelést. A Magyar Gumiabroncs Szövetség ajánlása szerint az értékeket havonta legalább egyszer, hideg állapotban manuálisan is ellenőrizni kell.
A technológiai fejlődés paradoxona, hogy a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek (ADAS) – mint például a vészfékasszisztens, a sávtartó vagy az adaptív tempomat – működése is végső soron a gumiabroncsokon áll vagy bukik. Hiába észlelik ugyanis időben a veszélyt a radarok és szenzorok, a fizikai beavatkozást, vagyis a lassítást és irányváltást az abroncsoknak kell átvinniük az útfelületre.
Kopott profil vagy nem megfelelő nyomás esetén a rendszer által kalkulált fékút a valóságban hosszabb lesz, ami vészhelyzetben végzetes lehet. Emellett a nem gyári méretű abroncsok használata megzavarhatja az olyan rendszerek kalibrációját is, mint a blokkolásgátló (ABS) vagy a menetstabilizáló (ESC).
A biztonságos közlekedés alapja tehát változatlanul a négy tenyérnyi tapadási felület. A hamarosan esedékes tavaszi abroncscsere ideális alkalom arra, hogy ne csak rutinszerűen cseréljük a kerekeket, hanem alapos műszaki felülvizsgálatot is végezzünk, ezzel biztosítva a jármű és a benne utazók védelmét.
Az autósok körében kötelező tavaszi program a nyári gumikra váltás, amit van, aki már március elején elintéz.
Súlyos eredmény a 2026-os nyárigumi-teszten: kiderült az igazság az olcsó kínai Linglong abroncsokról
Melyik gumival érdemes nekivágni a 2026-os nyári szezonnak? Íme a 2026-os nagy nyári abroncs teszt!
Kíméletlenül beindul a drágulás a benzinkutakon, beütött az iráni háború: jobb, ha mindenki még ma teletankolja az autót
Szerdától a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5, a gázolajé bruttó 9 forinttal emelkedik majd.
Durva szigorítás élesedik: májustól tilos így használni az elektromos rollereket a népszerű kiránulóhelyen
Jelentős közlekedési szigorításokat vezetnek be májustól Ausztriában, amelyek elsősorban az elektromos rollereket, az elektromos kerékpárokat és a robogókat érintik.
Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, keddtől a benziné még nem változik.
A DÁP-ban a szerződéskötéstől az átírásig minden intézhető, nem kell okmányirodába menni.
A kátyúk képesek tönkretenni a gumiabroncsot, eldeformálni a könnyűfém felnit, vagy súlyosabb esetben maradandó kárt okozni a teljes futómű-rendszerben és a kormányműben.
Olyan nem létezhet, hogy a magyar benzinár tartósan felmenjen, míg a környező országokban közel felébe kerüljön.
Újabb kínai autómárka tarolhatja le Európát: már itthon is eladtak 40 ilyen kocsit, de nem állnak meg ennyinél
A Leapmotor kínai autómárka több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest.
A Tesla tovább bővíti a Model Y kínálatát: megjelent a 7 üléses változat, amely már Magyarországon is megrendelhető.
A tavasz régen várt beköszöntével nemcsak az abroncsokat, hanem a vezetési rutinunkat is érdemes megújuló üzemmódba kapcsolni.
Jelentős szerkezeti átrendeződés látható a német prémium márkák között a hazai használtautó piacon 2025 és 2026 januárját összehasonlítva.
KRESZ változás 2026: áll a bál a közlekedési módosítások körül - lassan eldől, milyen új szabályokra készülhetünk
Több mint hétezer észrevétel érkezett a társadalmi egyeztetésre bocsátott új KRESZ-tervezethez.
Válságban a legendás luxusautó-gyártó: a dolgozók ötödét elküldi az Aston Martin, brutális visszavágásba menekülnek
A James Bond-filmekből is ismert márka szerdán jelentette be, hogy jelentősen karcsúsítja mintegy háromezer fős munkaerő-állományát.
A városi autóhasználat káros hatásai alól a gyerekek sem mentesülnek, különösen az iskolák környékén, ahol a szennyezett levegő és a balesetveszély mindennapos probléma.
Most érdemes autót venni, ilyen kedvezmények ritkán vannak Magyarországon: új és használt kocsik is akcióban
Az autópiacon ritkán adódik olyan helyzet, amikor a vevők ennyire előnyös pozícióban vannak - hívta fel a figyelmet Várkonyi Gábor.
A tervek szerint az év végéig 10-15 kereskedésben válnak elérhetővé az autók, a kínálat pedig az első év folyamán fokozatosan négy modellre bővül.
Tavaly június óta először csökkentek éves összevetésben az európai újautó-eladások.
