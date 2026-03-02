2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy gumiszerelő keze, aki autógumit emel ki egy raktárból.
Autó

Ezt rengeteg magyar autós elrontja 2026-ban: szívhatják a fogukat, ha jön a szervizszámla

Pénzcentrum
2026. március 2. 12:32

Bár a modern autók egyre fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel segítik a biztonságos közlekedést, a technológia hatékonysága továbbra is alapvetően az abroncsok állapotán és a megfelelő nyomáson múlik. A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat, ezzel aláásva az elektronikus biztonsági rendszerek hatékonyságát is.

A nem megfelelő abroncsnyomás az egyik leggyakoribb, mégis leginkább alábecsült biztonsági kockázat az autósok körében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművek jelentős része közlekedik alul- vagy túlfújt kerekekkel, ami a balesetveszély növekedése mellett felesleges kiadásokat is generál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, ami akár 5–10 százalékkal is megemelheti az üzemanyag-fogyasztást, miközben az abroncs szerkezete a fokozott terhelés miatt gyorsabban roncsolódik. Ezzel szemben a túlfújt abroncs tapadási felülete lecsökken, így romlik az úttal való kapcsolat. Nedves aszfalton ez drasztikusan növeli a megcsúszás és a vízre felúszás (aquaplaning) veszélyét.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az alacsonyabb nyomás jobb tapadást, a magasabb pedig üzemanyag-megtakarítást eredményez, ám a valóságban mindkét véglet veszélyes. A helyes érték kizárólag a gyártó által előírt nyomás, amely garantálja a stabilitást és az optimális fékutat. Bár az Európai Unióban 2014 óta minden új személyautó kötelező tartozéka az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS), a szakértők szerint ez nem helyettesíti a rendszeres odafigyelést. A Magyar Gumiabroncs Szövetség ajánlása szerint az értékeket havonta legalább egyszer, hideg állapotban manuálisan is ellenőrizni kell.

A technológiai fejlődés paradoxona, hogy a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek (ADAS) – mint például a vészfékasszisztens, a sávtartó vagy az adaptív tempomat – működése is végső soron a gumiabroncsokon áll vagy bukik. Hiába észlelik ugyanis időben a veszélyt a radarok és szenzorok, a fizikai beavatkozást, vagyis a lassítást és irányváltást az abroncsoknak kell átvinniük az útfelületre.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Kopott profil vagy nem megfelelő nyomás esetén a rendszer által kalkulált fékút a valóságban hosszabb lesz, ami vészhelyzetben végzetes lehet. Emellett a nem gyári méretű abroncsok használata megzavarhatja az olyan rendszerek kalibrációját is, mint a blokkolásgátló (ABS) vagy a menetstabilizáló (ESC).

A biztonságos közlekedés alapja tehát változatlanul a négy tenyérnyi tapadási felület. A hamarosan esedékes tavaszi abroncscsere ideális alkalom arra, hogy ne csak rutinszerűen cseréljük a kerekeket, hanem alapos műszaki felülvizsgálatot is végezzünk, ezzel biztosítva a jármű és a benne utazók védelmét.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #biztonság #üzemanyag #abroncs #személyautó #balesetveszély #autósok #közlekedésbiztonság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:20
13:03
12:50
12:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
2
3 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
3
3 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
4
1 hónapja
Kiderült az igazság az elektromos autók szervizköltségeiről: minden borulhat, amit eddig tudtunk?
5
3 hete
Sokan megúszhatják a gépjárműadót: a NAV most árulta el, hogyan lehetséges ez
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:03
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 4. 12:31
Rengeteg magyar kertben van ilyen fa: hamarosan az összes eltűnhet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel