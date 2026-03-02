Ezt rengeteg magyar autós elrontja 2026-ban: szívhatják a fogukat, ha jön a szervizszámla

Bár a modern autók egyre fejlettebb vezetéstámogató rendszerekkel segítik a biztonságos közlekedést, a technológia hatékonysága továbbra is alapvetően az abroncsok állapotán és a megfelelő nyomáson múlik. A helytelen beállítás nemcsak az üzemanyag-fogyasztást és az abroncs élettartamát befolyásolja negatívan, hanem kritikus mértékben növelheti a fékutat, ezzel aláásva az elektronikus biztonsági rendszerek hatékonyságát is.

A nem megfelelő abroncsnyomás az egyik leggyakoribb, mégis leginkább alábecsült biztonsági kockázat az autósok körében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a járművek jelentős része közlekedik alul- vagy túlfújt kerekekkel, ami a balesetveszély növekedése mellett felesleges kiadásokat is generál.

Az alacsony nyomás növeli a gördülési ellenállást, ami akár 5–10 százalékkal is megemelheti az üzemanyag-fogyasztást, miközben az abroncs szerkezete a fokozott terhelés miatt gyorsabban roncsolódik. Ezzel szemben a túlfújt abroncs tapadási felülete lecsökken, így romlik az úttal való kapcsolat. Nedves aszfalton ez drasztikusan növeli a megcsúszás és a vízre felúszás (aquaplaning) veszélyét.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az alacsonyabb nyomás jobb tapadást, a magasabb pedig üzemanyag-megtakarítást eredményez, ám a valóságban mindkét véglet veszélyes. A helyes érték kizárólag a gyártó által előírt nyomás, amely garantálja a stabilitást és az optimális fékutat. Bár az Európai Unióban 2014 óta minden új személyautó kötelező tartozéka az abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS), a szakértők szerint ez nem helyettesíti a rendszeres odafigyelést. A Magyar Gumiabroncs Szövetség ajánlása szerint az értékeket havonta legalább egyszer, hideg állapotban manuálisan is ellenőrizni kell.

A technológiai fejlődés paradoxona, hogy a legmodernebb vezetéstámogató rendszerek (ADAS) – mint például a vészfékasszisztens, a sávtartó vagy az adaptív tempomat – működése is végső soron a gumiabroncsokon áll vagy bukik. Hiába észlelik ugyanis időben a veszélyt a radarok és szenzorok, a fizikai beavatkozást, vagyis a lassítást és irányváltást az abroncsoknak kell átvinniük az útfelületre.

Kopott profil vagy nem megfelelő nyomás esetén a rendszer által kalkulált fékút a valóságban hosszabb lesz, ami vészhelyzetben végzetes lehet. Emellett a nem gyári méretű abroncsok használata megzavarhatja az olyan rendszerek kalibrációját is, mint a blokkolásgátló (ABS) vagy a menetstabilizáló (ESC).

A biztonságos közlekedés alapja tehát változatlanul a négy tenyérnyi tapadási felület. A hamarosan esedékes tavaszi abroncscsere ideális alkalom arra, hogy ne csak rutinszerűen cseréljük a kerekeket, hanem alapos műszaki felülvizsgálatot is végezzünk, ezzel biztosítva a jármű és a benne utazók védelmét.