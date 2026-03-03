Az ING ismét rontott a magyar gazdaság kilátásain: 2026-ra már csak 1,7 százalékos GDP-növekedést vár a korábbi 1,9 százalék helyett.
Ilyen van?! 8-0-ra gázolta el ellenfelét a focicsapat, másnap hajnalban kirúgták az edzőjét
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját. A volt Chelsea-hátvéd száz mérkőzésen hét trófeát nyert a brazil klubbal - számolt be a BBC.
A 40 éves Filipe Luis 2024 szeptemberében vette át a Flamengo irányítását Titétől, és átlagosan 14 mérkőzésenként nyert egy trófeát. Vezetésével a csapat 2025-ben megnyerte a Copa Libertadorest, ezzel ő lett a futball történetének kilencedik szereplője, aki játékosként és edzőként is elhódította a dél-amerikai klubfutball legrangosabb serlegét. Korábban játékosként kétszer, 2019-ben és 2022-ben nyerte meg a sorozatot a Flamengóval.
A menesztés időzítése enyhén szólva is meglepő. A hétfő esti 8–0-s győzelemmel a Flamengo összesítésben 11–0-ra verte a Madureirát, és bejutott a vasárnapi Campeonato Carioca-döntőbe, ahol a Fluminense lesz az ellenfél. Az edzőváltásról szóló közleményt helyi idő szerint hajnalban tették közzé.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
Mirassol
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6
|
5
|
1
|
5
|
11.
CR Flamengo
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
0
|
4
|
12.
Coritiba PR
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
4
A döntés hátterében a 2026-os év eddigi kudarcai állhatnak: a Flamengo egymás után két döntőt is elveszített, a Supercopa do Brasilt és a Recopa Sudamericanát egyaránt. A brazil Série A bajnokságban három forduló után mindössze a tizenegyedik helyen áll a csapat egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, hatpontos lemaradásban az éllovas Palmeiras mögött, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.
Filipe Luis edzői mérlege ennek ellenére rendkívül impozáns: a Copa Libertadores mellett megnyerte a brazil Série A-t, a Copa do Brasilt, a Supercopa do Brasilt, a Campeonato Cariocát, a FIFA Challenger Cupot és a FIFA Derby of the Americas-t is. Emellett a tavalyi FIFA-klubvilágbajnokságon a legjobb tizenhat közé vezette a Flamengót, ahol 4–2-re kapott ki a Bayern Münchentől, miután csoportjában megelőzte a végül győztes Chelsea-t.
A klub rövid közleményben köszönte meg Filipe Luisnak "mindazt, amit közösen elértek", és sok sikert kívánt neki a folytatáshoz. Az edzővel együtt távozott Ivan Palanco másodedző és Diogo Linhares erőnléti edző is.
