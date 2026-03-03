2026. március 3. kedd Kornélia
10 °C Budapest
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Ilyen van?! 8-0-ra gázolta el ellenfelét a focicsapat, másnap hajnalban kirúgták az edzőjét

Pénzcentrum
2026. március 3. 15:15

A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját. A volt Chelsea-hátvéd száz mérkőzésen hét trófeát nyert a brazil klubbal - számolt be a BBC.

A 40 éves Filipe Luis 2024 szeptemberében vette át a Flamengo irányítását Titétől, és átlagosan 14 mérkőzésenként nyert egy trófeát. Vezetésével a csapat 2025-ben megnyerte a Copa Libertadorest, ezzel ő lett a futball történetének kilencedik szereplője, aki játékosként és edzőként is elhódította a dél-amerikai klubfutball legrangosabb serlegét. Korábban játékosként kétszer, 2019-ben és 2022-ben nyerte meg a sorozatot a Flamengóval.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A menesztés időzítése enyhén szólva is meglepő. A hétfő esti 8–0-s győzelemmel a Flamengo összesítésben 11–0-ra verte a Madureirát, és bejutott a vasárnapi Campeonato Carioca-döntőbe, ahol a Fluminense lesz az ellenfél. Az edzőváltásról szóló közleményt helyi idő szerint hajnalban tették közzé.

Brazília
CR Flamengo
Piaci érték: 223,70M
Bajnokság: Brazilian Serie A
Jelenlegi helyezés: #11
Brazilian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
Mirassol
3
1
2
0
6
5
1
5
11.
CR Flamengo
3
1
1
1
4
4
0
4
12.
Coritiba PR
4
1
1
2
5
6
-1
4
Adatlap létrehozva: 2026.03.03.

A döntés hátterében a 2026-os év eddigi kudarcai állhatnak: a Flamengo egymás után két döntőt is elveszített, a Supercopa do Brasilt és a Recopa Sudamericanát egyaránt. A brazil Série A bajnokságban három forduló után mindössze a tizenegyedik helyen áll a csapat egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, hatpontos lemaradásban az éllovas Palmeiras mögött, igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Filipe Luis edzői mérlege ennek ellenére rendkívül impozáns: a Copa Libertadores mellett megnyerte a brazil Série A-t, a Copa do Brasilt, a Supercopa do Brasilt, a Campeonato Cariocát, a FIFA Challenger Cupot és a FIFA Derby of the Americas-t is. Emellett a tavalyi FIFA-klubvilágbajnokságon a legjobb tizenhat közé vezette a Flamengót, ahol 4–2-re kapott ki a Bayern Münchentől, miután csoportjában megelőzte a végül győztes Chelsea-t.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub rövid közleményben köszönte meg Filipe Luisnak "mindazt, amit közösen elértek", és sok sikert kívánt neki a folytatáshoz. Az edzővel együtt távozott Ivan Palanco másodedző és Diogo Linhares erőnléti edző is.
Címlapkép: Getty Images
