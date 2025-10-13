Öt vezető autógyártó ellen indult per, amelyben a vállalatok ellen azzal a váddal léptek fel, hogy megtévesztő szoftvereket használtak a károsanyag-kibocsátási tesztek során.
Ezt rengeteg magyar autós elrontja: eddig számít frissnek az abroncs, nem játék, jobb cserélni
A Hankook szakértői figyelmeztetnek: a 7°C alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a téli gumik használatát, függetlenül a hó jelenlététől. A korai gumicsere nemcsak a biztonságot növeli, hanem gazdasági és környezeti előnyökkel is jár.
Az őszi időszakban gyakran tapasztalható szélsőséges hőingadozás komoly kockázatot jelent a közlekedésben. A Hankook idén is arra ösztönzi az autósokat, hogy még az első fagyok előtt gondoskodjanak a téli gumicseréről.
"A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele. A 7°C alatti hőmérsékleteknél a nyári abroncsok anyagtulajdonságaik miatt már nem képesek megfelelő tapadást biztosítani" – hangsúlyozta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője. Majd hozzátette: a korszerű téli gumik speciális mintázatuknak és anyagösszetételüknek köszönhetően rövidebb fékutat, nagyobb stabilitást és kisebb balesetveszélyt biztosítanak a hideg időszakban.
Az időben elvégzett gumicsere praktikus előnyökkel is jár. A szezon csúcsidőszakában a szervizek gyakran túlterheltek, így a késlekedők akár heteket is várhatnak egy szabad időpontra. A korai váltással a szakembereknek több idejük jut nemcsak az abroncsok, hanem a teljes jármű átvizsgálására is.
A megfelelő téli gumi gazdasági szempontból is előnyös választás. Az alacsonyabb gördülési ellenállás csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, míg a futómű kímélése és az abroncs hosszabb élettartama hosszú távon mérsékli a költségeket. A rendszeres szezonális ellenőrzés emellett a környezeti terhelés csökkentéséhez is hozzájárul.
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti.
Megszólalt a BYD: a présüzem és a fényezőcsarnok nem készül el időre, de elindul idén a gyártás Szegeden
A BYD továbbra is tartja magát az eredeti ütemtervhez, és 2025 végére tervezi elindítani a gyártást szegedi üzemében.
Magyarországon is bemutatkozott a legolcsóbb Tesla Model Y, a Standard változatot 16 669 900 forintért lehet megrendelni.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
