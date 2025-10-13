2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
17 °C Budapest
Ezt rengeteg magyar autós elrontja: eddig számít frissnek az abroncs, nem játék, jobb cserélni

Pénzcentrum
2025. október 13. 14:31

A Hankook szakértői figyelmeztetnek: a 7°C alatti hőmérséklet már indokolttá teszi a téli gumik használatát, függetlenül a hó jelenlététől. A korai gumicsere nemcsak a biztonságot növeli, hanem gazdasági és környezeti előnyökkel is jár.

Az őszi időszakban gyakran tapasztalható szélsőséges hőingadozás komoly kockázatot jelent a közlekedésben. A Hankook idén is arra ösztönzi az autósokat, hogy még az első fagyok előtt gondoskodjanak a téli gumicseréről.

"A téli abroncsok alkalmazása nem pusztán kényelmi kérdés, hanem a közlekedésbiztonság egyik alapfeltétele. A 7°C alatti hőmérsékleteknél a nyári abroncsok anyagtulajdonságaik miatt már nem képesek megfelelő tapadást biztosítani" – hangsúlyozta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője. Majd hozzátette: a korszerű téli gumik speciális mintázatuknak és anyagösszetételüknek köszönhetően rövidebb fékutat, nagyobb stabilitást és kisebb balesetveszélyt biztosítanak a hideg időszakban.

Az időben elvégzett gumicsere praktikus előnyökkel is jár. A szezon csúcsidőszakában a szervizek gyakran túlterheltek, így a késlekedők akár heteket is várhatnak egy szabad időpontra. A korai váltással a szakembereknek több idejük jut nemcsak az abroncsok, hanem a teljes jármű átvizsgálására is.

A megfelelő téli gumi gazdasági szempontból is előnyös választás. Az alacsonyabb gördülési ellenállás csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, míg a futómű kímélése és az abroncs hosszabb élettartama hosszú távon mérsékli a költségeket. A rendszeres szezonális ellenőrzés emellett a környezeti terhelés csökkentéséhez is hozzájárul.
Címlapkép: Getty Images
#autó #Hankook #téli gumi #abroncs #autós #gumicsere #közlekedésbiztonság

