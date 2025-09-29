Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a nyári gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják
Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest. A HTA szakértői tíz olyan gyakorlati tanácsot állítottak össze, amelyek segíthetnek a biztonságos közlekedésben nedves útviszonyok között.
A modern autók biztonsági rendszerei (ABS, ESP, ASR) jelentős segítséget nyújtanak, de nem írják felül a fizika törvényeit. Esőben mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés a legfontosabb, és különösen fontos a szemkontaktus felvétele kereszteződésekben.
- Nedves útburkolaton kerüljük a hirtelen manővereket és a kapkodást. Az egyenletes, nyugodt vezetési stílus és az irányjelző következetes használata jelentősen csökkenti a balesetveszélyt.
- A csökkent tapadás miatt a fékút többszörösére nőhet, ezért különösen fontos a sebesség mérséklése. Autópályán is ajánlott lassítani esőben – nem véletlen, hogy több európai országban ilyenkor hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.
- Az előrelátó vezetés kulcsfontosságú: figyeljük meg előre, hol gyűlik össze a víz az úton. A tócsáknál, átfolyásoknál különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarokban.
- Esőben mindig kapcsoljuk be a tompított fényszórót, hogy jobban látszódjunk. A ködlámpát azonban csak indokolt esetben használjuk, mert zavarhatja a többi közlekedőt.
- Nedves úton növeljük meg a követési távolságot legalább három másodpercre, hogy elegendő időnk legyen reagálni váratlan helyzetekben.
- Aquaplaning esetén – amikor az autó "úszik" a vízen – maradjunk higgadtak: ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt és nyomjuk be a kuplungot. Tartsuk stabilan a kormányt, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.
- Az ablakok párásodása ellen irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra, és kapcsoljuk be a klímát. Ez gyorsan javítja a látási viszonyokat.
- Az ablaktörlők megfelelő állapota létfontosságú esőben. Ha csíkot hagynak vagy több mint egy éve használjuk őket, cseréljük le, mert az elöregedett lapátok pont akkor hagyhatnak cserben, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk.
Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik a nedves úton való biztonságos közlekedésben. Bár a törvényi minimum 1,6 mm profilmélység, biztonsági szempontból már 3-4 mm alatt érdemes új abroncsokat beszerezni. Rendszeresen ellenőrizzük a nyomást, az egyenletes kopást, és vegyük figyelembe az abroncsok életkorát is – 10 év felett mindenképpen javasolt a csere.
Az új uniós adatokra támaszkodó elemzés szerint a PHEV-ek teszt- és valós körülmények közötti kibocsátása közötti szakadék folyamatosan szélesedik
A Ford Ranger immár plug-in hibrid változatban is elérhető a magyar piacon, amely nemcsak kiemelkedő terepjáró képességekkel, hanem áramforrás funkcióval is rendelkezik.
Szombat éjszaka lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát a Velencei-tó térségében - figyelmeztetett az Útinform a honlapján.
A Volkswagen átmenetileg leállítja a termelést két németországi gyárában, mivel nem fogynak annyira az elektromos autók.
A kínai BYD elektromos autógyártó eladásai megháromszorozódtak az Európai Unióban augusztusban, ezzel második egymást követő hónapban is megelőzte amerikai versenytársát, a Teslát.
Tovább éleződik a konfliktus a Mol és a horvát Janaf között az Adria vezeték miatt. A vita egyre inkább politikai színezetet ölt, és jelentős hatással...
A rendőrség 56 embert igazoltatott, 34 taxisofőrt feljelentett és 17 helyszíni bírságot szabott ki a szerdai taxistüntetésen.
Kik uralják a világ autógyártását, és hol tart ebben Magyarország? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum friss epizódját!
Az eltiltás alatt volán mögé ülni ma már komoly következményekkel jár Magyarországon, 2021 óta konkrétan bűncselekménynek számít.
Az ADAC ezúttal a noname téli gumikat is letesztelte, hogy kiderüljön: valóban jó üzlet az olcsóság, vagy komoly biztonsági kockázatot rejt a spórolás?
A sofőr vita nélkül elismerte, hogy ittas - és ezt alá is támasztotta, mikor kiszállt a kocsijából.
Itt a bejelentés, új pályamatricát vezetnek be Magyarországon: nem veheti meg akárki, ennyibe fog kerülni
Az M1-es, M7-es és M3-as autópályákat bővítik hamarosan, és új matricarendszert is bevezetnek.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.
A zsúfoltság megszüntetésére a fizetős parkolást vezetnék be a XV. kerületben – szeptember 25-én dönthetnek róla.
A legfelsőbb bíróság kimondta: több autókereskedő gyakorlata sokszor tisztességtelen.
Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak
A magyar autósok többsége továbbra is bizalmatlan az elektromos autózással szemben – derül ki egy több mint 1500 fő bevonásával végzett kutatásból.
Új kínai autómárka jelent meg Magyarországon: indul az offenzíva, három modellel tarolnának a piacon
Az XPENG kínai elektromosautó-gyártó hivatalosan is belépett a magyar piacra. Az értékesítés ősszel indul, elsőként a P7, a G6 és a G9 modellekkel.
