A new tire is placed on the tire storage rack in the car workshop. Be prepared for vehicles that need to change tires.
Óriási tévhitben élnek a magyar autósok a nyári gumik kapcsán: ráfizetnek, ha ezt elrontják

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 11:04

Esős időben a balesetek kockázata kétszeresére nő a száraz útburkolathoz képest. A HTA szakértői tíz olyan gyakorlati tanácsot állítottak össze, amelyek segíthetnek a biztonságos közlekedésben nedves útviszonyok között.

A modern autók biztonsági rendszerei (ABS, ESP, ASR) jelentős segítséget nyújtanak, de nem írják felül a fizika törvényeit. Esőben mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés a legfontosabb, és különösen fontos a szemkontaktus felvétele kereszteződésekben.

  • Nedves útburkolaton kerüljük a hirtelen manővereket és a kapkodást. Az egyenletes, nyugodt vezetési stílus és az irányjelző következetes használata jelentősen csökkenti a balesetveszélyt.
  • A csökkent tapadás miatt a fékút többszörösére nőhet, ezért különösen fontos a sebesség mérséklése. Autópályán is ajánlott lassítani esőben – nem véletlen, hogy több európai országban ilyenkor hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.
  • Az előrelátó vezetés kulcsfontosságú: figyeljük meg előre, hol gyűlik össze a víz az úton. A tócsáknál, átfolyásoknál különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarokban.
  • Esőben mindig kapcsoljuk be a tompított fényszórót, hogy jobban látszódjunk. A ködlámpát azonban csak indokolt esetben használjuk, mert zavarhatja a többi közlekedőt.
  • Nedves úton növeljük meg a követési távolságot legalább három másodpercre, hogy elegendő időnk legyen reagálni váratlan helyzetekben.
  • Aquaplaning esetén – amikor az autó "úszik" a vízen – maradjunk higgadtak: ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt és nyomjuk be a kuplungot. Tartsuk stabilan a kormányt, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.
  • Az ablakok párásodása ellen irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra, és kapcsoljuk be a klímát. Ez gyorsan javítja a látási viszonyokat.
  • Az ablaktörlők megfelelő állapota létfontosságú esőben. Ha csíkot hagynak vagy több mint egy éve használjuk őket, cseréljük le, mert az elöregedett lapátok pont akkor hagyhatnak cserben, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk.

Felhívták a figyelmet továbbá, hogy a gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik a nedves úton való biztonságos közlekedésben. Bár a törvényi minimum 1,6 mm profilmélység, biztonsági szempontból már 3-4 mm alatt érdemes új abroncsokat beszerezni. Rendszeresen ellenőrizzük a nyomást, az egyenletes kopást, és vegyük figyelembe az abroncsok életkorát is – 10 év felett mindenképpen javasolt a csere.
Címlapkép: Getty Images
