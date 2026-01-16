Hivatalos, indul az új elektromos autós állami támogatás: rengeteg ingyenpénzt kaphat a lakosság

Németország hárommilliárd eurós keretösszeggel indít új, 2029-ig tartó programot az elektromos járművek terjedésének támogatására, amely akár 800 ezer autó beszerzését is segítheti. A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.

Németország újabb jelentős lépést tesz az elektromos mobilitás ösztönzésére: a Bloomberg értesülései szerint a szövetségi kormány hárommilliárd eurós kerettel indít új támogatási programot. Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter a Bild napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy a rendelkezésre álló forrásból mintegy 800 ezer elektromos autó megvásárlásához nyújthatnak állami hozzájárulást.

A program 2029-ig lesz elérhető, és autónként 1500 és 6000 euró közötti támogatást lehet majd igényelni. A konkrét összeg több tényezőtől függ: meghatározó lesz a választott jármű típusa, valamint az igénylő háztartásának mérete és jövedelmi helyzete.

A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy visszamenőleges hatállyal is igénybe vehető. A támogatás a 2026. január 1-je után vásárolt elektromos autókra kérhető, az igényléseket pedig utólag is be lehet majd nyújtani. A beadáshoz szükséges elektronikus felület várhatóan májusban válik elérhetővé.

Schneider hangsúlyozta, hogy az intézkedés elsődleges célja a német autógyártás versenyképességének erősítése és a belföldi kereslet élénkítése. A program hivatalos bemutatását eredetileg péntekre tervezték, azonban a részletek véglegesítéséhez további egyeztetésekre volt szükség, ezért a kormány hétfőre halasztotta az ismertetést.

Az elektromos autók támogatása a Friedrich Merz kancellár vezette konzervatív–szociáldemokrata kormány gazdaságélénkítő csomagjának része, amelyet még októberben jelentettek be a válsággal küzdő német autóipar megsegítésére. Merz uniós szinten is azt sürgeti, hogy lazítsák a belső égésű motorral szerelt járművek kivezetésére vonatkozó szabályokat, és az autógyártóknak több idő jusson a zöld átállásra.

A csomag részeként a kabinet 2035 végéig meghosszabbította az elektromos járművekre vonatkozó adókedvezményt is. A pénzügyminisztérium számításai szerint ez 2029-ig összesen mintegy 600 millió euró adóbevétel-kiesést okoz majd az államháztartásnak.