2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
szimbólum, amely jelzi, hogy hol lehet elektromos autót energiával feltölteni Katalóniában Spanyolországban
Autó

Hivatalos, indul az új elektromos autós állami támogatás: rengeteg ingyenpénzt kaphat a lakosság

Pénzcentrum
2026. január 16. 11:11

Németország hárommilliárd eurós keretösszeggel indít új, 2029-ig tartó programot az elektromos járművek terjedésének támogatására, amely akár 800 ezer autó beszerzését is segítheti. A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.

Németország újabb jelentős lépést tesz az elektromos mobilitás ösztönzésére: a Bloomberg értesülései szerint a szövetségi kormány hárommilliárd eurós kerettel indít új támogatási programot. Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter a Bild napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy a rendelkezésre álló forrásból mintegy 800 ezer elektromos autó megvásárlásához nyújthatnak állami hozzájárulást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A program 2029-ig lesz elérhető, és autónként 1500 és 6000 euró közötti támogatást lehet majd igényelni. A konkrét összeg több tényezőtől függ: meghatározó lesz a választott jármű típusa, valamint az igénylő háztartásának mérete és jövedelmi helyzete.

Kapcsolódó cikkeink:

A konstrukció egyik legfontosabb eleme, hogy visszamenőleges hatállyal is igénybe vehető. A támogatás a 2026. január 1-je után vásárolt elektromos autókra kérhető, az igényléseket pedig utólag is be lehet majd nyújtani. A beadáshoz szükséges elektronikus felület várhatóan májusban válik elérhetővé.

Schneider hangsúlyozta, hogy az intézkedés elsődleges célja a német autógyártás versenyképességének erősítése és a belföldi kereslet élénkítése. A program hivatalos bemutatását eredetileg péntekre tervezték, azonban a részletek véglegesítéséhez további egyeztetésekre volt szükség, ezért a kormány hétfőre halasztotta az ismertetést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az elektromos autók támogatása a Friedrich Merz kancellár vezette konzervatív–szociáldemokrata kormány gazdaságélénkítő csomagjának része, amelyet még októberben jelentettek be a válsággal küzdő német autóipar megsegítésére. Merz uniós szinten is azt sürgeti, hogy lazítsák a belső égésű motorral szerelt járművek kivezetésére vonatkozó szabályokat, és az autógyártóknak több idő jusson a zöld átállásra.

A csomag részeként a kabinet 2035 végéig meghosszabbította az elektromos járművekre vonatkozó adókedvezményt is. A pénzügyminisztérium számításai szerint ez 2029-ig összesen mintegy 600 millió euró adóbevétel-kiesést okoz majd az államháztartásnak.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kormány #adókedvezmény #elektromos autó #németország #állami támogatás #autóipar #elektromos jármű #elektromos autó állami támogatás #elektromobilitás #Friedrich Merz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:30
11:25
11:14
11:11
11:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
1 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
4 napja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
2 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Arbitrázs
ügylet, amely a különböző piacokon mutatkozó ár-, bér- és kamatkülönbségek kihasználásával ér el nyereséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 09:57
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
Agrárszektor  |  2026. január 16. 10:31
Hihetetlen, de igaz: ennyiért árulják a tűzifát Magyarországon