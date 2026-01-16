A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
Franciaország 2026-tól rózsaszín rendszámokat vezet be az ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre. Az új színnel a rendőrök könnyebben felismerhetik a „átmeneti” státuszú autókat, például a frissen importált vagy tesztautókat. A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Január 1-jétől Franciaország élénk rózsaszín rendszámokat vezetett be az ideiglenes regisztrációval rendelkező autókra - írja a Carscoops. A változtatás célja, hogy a rendőrök gyorsan felismerhessék a „átmeneti” státuszú járműveket, például a végleges rendszámra váró autókat, frissen importált járműveket vagy a kereskedések tesztautóit.
Korábban ezek az autók fekete-fehér, „WW” előtaggal ellátott rendszámot viseltek. Az új dizájn nemcsak a színt változtatja, hanem a jobb oldalon jól láthatóan jelzi a lejárati dátumot is, így csökkentve az ellenőrzéshez szükséges manuális adatbázis-lekéréseket.
Az új rendszámok legfeljebb négy hónapig érvényesek, hosszabbításra nincs lehetőség, és csak 2026-tól kiadott járművekre vonatkoznak. A francia kormány szerint évente körülbelül 400 ezer jármű használ ideiglenes rendszámot. A rózsaszín szín választásának oka, hogy ritkán fordul elő a természetben és a közlekedési táblákon, így azonnal feltűnik, és megnehezíti a lejárati dátum figyelmen kívül hagyását.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz.
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Január 20-án nyilvánosságra hozzák az új KRESZ-t, az új szabályokat legkésőbb szeptemberben tervezik bevezetni.
Magyar árat kapott a Kia legújabb népautója: slágermodellt váltanak le vele, ennyiért lehet megrendelni
Magyar árat kapott az autó, amellyel a Kia hosszú évek után leváltja a Ceedet: a K4-ből a hazai piacon egyelőre az ötajtós változat érhető el.
Brutális szigorítás élesedett: milliós bírság és börtön várhat a gyorshajtókra, nagyon könnyű belefutni
Az 50 km/órát meghaladó sebességtúllépés már bűncselekménynek számít, akár szabadságvesztéssel és milliós nagyságrendű bírsággal.
2025-ben ismét nőtt a Magyarországra behozott használt személyautók száma.
Csaknem ezer gyorshajtót mértek be a fővárosi trafiboxok decemberben; volt olyan autós, aki a megengedett sebesség háromszorosával száguldott.
Eláraszthatják az önvezető taxik Budapestet: óriási befektetésről beszélt az egyik leggazdagabb magyar
Nagy Elek, az ország 24. leggazdagabb üzletembere átalakította a Főtaxi tulajdonosi struktúráját, miközben a cég márkamegújításon dolgozik.
Automatikus vészfékezés, sávtartás és gyalogosvédelem: idén nyártól minden új autóba kötelezően bekerülnek ezek a rendszerek.
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
Gépjármű súlyadó 2026: mikor van a súlyadó befizetési határidő 2026-ban, mennyi a NAV gépjárműadó mértéke? Nézzük, hogyan számol a NAV súlyadó kalkulátor, mennyit kell fizetni!
Az új útvonal jelentősen vonzóbb lehet a Dalmáciába vagy délebbre utazók számára, mivel az 150 kilométerrel rövidebb lesz.
Megrohanták a magyarok a használtautó-piacot: ezeket a modelleket most nagyon keresik, nagy üzlet lehet eladni
A kínálati árak emelkedtek: az átlagos vételár 4,78 millió forintról 5,13 millió forintra nőtt, ami 7,4%-os drágulást jelent éves szinten.