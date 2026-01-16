2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sorban parkoló autók
Autó

Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:37

Franciaország 2026-tól rózsaszín rendszámokat vezet be az ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre. Az új színnel a rendőrök könnyebben felismerhetik a „átmeneti” státuszú autókat, például a frissen importált vagy tesztautókat. A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.

Január 1-jétől Franciaország élénk rózsaszín rendszámokat vezetett be az ideiglenes regisztrációval rendelkező autókra - írja a Carscoops. A változtatás célja, hogy a rendőrök gyorsan felismerhessék a „átmeneti” státuszú járműveket, például a végleges rendszámra váró autókat, frissen importált járműveket vagy a kereskedések tesztautóit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

Korábban ezek az autók fekete-fehér, „WW” előtaggal ellátott rendszámot viseltek. Az új dizájn nemcsak a színt változtatja, hanem a jobb oldalon jól láthatóan jelzi a lejárati dátumot is, így csökkentve az ellenőrzéshez szükséges manuális adatbázis-lekéréseket.

Az új rendszámok legfeljebb négy hónapig érvényesek, hosszabbításra nincs lehetőség, és csak 2026-tól kiadott járművekre vonatkoznak. A francia kormány szerint évente körülbelül 400 ezer jármű használ ideiglenes rendszámot. A rózsaszín szín választásának oka, hogy ritkán fordul elő a természetben és a közlekedési táblákon, így azonnal feltűnik, és megnehezíti a lejárati dátum figyelmen kívül hagyását.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #autó #rendőrség #rendszám #szabályozás #szabály #franciaország #gépjármű #jármű #közlekedésbiztonság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:40
14:37
14:32
14:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
1 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
4 napja
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
2 hete
Ezek most a legjobb új kocsik a piacon, 112 modellt teszteltek: csúnyán leszerepelt Magyarország kedvenc autója?
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:40
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:32
Máris ömlik a pénz Bulgáriába az euróbevezetés után: előbb lehagyják Magyarországot, mint hittük?
Agrárszektor  |  2026. január 16. 14:32
Csak így vehetsz 10 hektár alatti földet Magyarországon: ezt nem árt tudni