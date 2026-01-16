Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés

Franciaország 2026-tól rózsaszín rendszámokat vezet be az ideiglenes forgalmi engedéllyel rendelkező járművekre. Az új színnel a rendőrök könnyebben felismerhetik a „átmeneti” státuszú autókat, például a frissen importált vagy tesztautókat. A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.

Január 1-jétől Franciaország élénk rózsaszín rendszámokat vezetett be az ideiglenes regisztrációval rendelkező autókra - írja a Carscoops. A változtatás célja, hogy a rendőrök gyorsan felismerhessék a „átmeneti” státuszú járműveket, például a végleges rendszámra váró autókat, frissen importált járműveket vagy a kereskedések tesztautóit.

Korábban ezek az autók fekete-fehér, „WW” előtaggal ellátott rendszámot viseltek. Az új dizájn nemcsak a színt változtatja, hanem a jobb oldalon jól láthatóan jelzi a lejárati dátumot is, így csökkentve az ellenőrzéshez szükséges manuális adatbázis-lekéréseket.

Az új rendszámok legfeljebb négy hónapig érvényesek, hosszabbításra nincs lehetőség, és csak 2026-tól kiadott járművekre vonatkoznak. A francia kormány szerint évente körülbelül 400 ezer jármű használ ideiglenes rendszámot. A rózsaszín szín választásának oka, hogy ritkán fordul elő a természetben és a közlekedési táblákon, így azonnal feltűnik, és megnehezíti a lejárati dátum figyelmen kívül hagyását.