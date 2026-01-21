Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az új intézkedéscsomag.
Nagy bajban van a német óriás: komoly gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál - áll a cég honlapján.
Az értékesítési adat a Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini és Porsche személygépkocsikra, a Volkswagen buszaira, személygépkocsijaira, haszongépjárműveire és teherautóira, valamint a MAN és a Scania teherautókra vonatkozik.
Nyugat-Európában a csoport járműeladása 3,8 százalékkal (3,381 millióra), Közép- és Kelet-Európában 9 százalékkal (557 ezerre), Dél-Amerikában 11,6 százalékkal (663 ezerre), a Közel-Keleten és Afrikában pedig 10,1 százalékkal (421 ezerre), az ázsiai- és csendes-óceáni térségben 9 százalékkal (320 ezerre) nőtt. Ugyanakkor az észak-amerikai eladások 10,4 százalékkal (947 ezerre), Kínában pedig 8 százalékkal (2,694 millióra) csökkentek.
A csoport elektromos járműveinek globális értékesítése 32 százalékkal, 983 100-ra emelkedett. Ezen belül Európában 65,9 százalékkal, 742 800-ra, az Egyesült Államokban 45,7 százalékkal, 72 ezerre nőtt, miközben Kínában 44,3 százalékkal, 115 500-ra csökkent.
A világ minden más részén együttesen 31,7 százalékkal, 52 900-ra nőtt a csoport elektromos járműveinek eladása. Az elektromos autók részesedése a csoport globális eladásaiban 10,9 százalékra emelkedett tavaly a 2024-es 8,2 százalékról.
A Dacia Sandero lett Európa legkelendőbb személyautója 2025-ben, megelőzve a Renault Cliót és a Volkswagen T-Rocot.
Itt az új KRESZ: komoly szigorítást kapnak a nyakukba a gyalogosok, emelik a sebességhatárokat Magyarországon
Átfogó közlekedési reform készül Magyarországon: közzétették az új KRESZ tervezetét, amely modernizálja a fogalmakat, és alkalmazkodik a megváltozott közlekedési szokásokhoz.
A 10 legnépszerűbb márka életkorában hosszú távon lassú emelkedés látható, azonban rövid távon csökkenés tapasztalható a megfigyelt időszakban.
Komolyan megdrágultak a használt autók: ezt a márkát keresi most a legtöbb magyar, jól járhat, aki most adna el
Tavaly ismét rekorddal zárta az évet a használtautó-piac.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Most különösen érdemes észnél lenni, súlyos lehet a következmény
Az elmúlt napokban és hetekben több halálos kimenetelű közúti baleset történt havas, jeges útviszonyok között.
Idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni.
Valóban azt tudják a bolti téli szélvédőmosók, amit a címkéjük ígér? Egy videós tesztelte a Lidl, az Aldi és az Auchan termékét.
Kátyú hátán kátyú, és a java még csak most jön: a fagyok miatt még több burkolathiba keletkezik az utakon
A tartós hideg, a havazás, valamint a fagyás–olvadás ciklusok váltakozása miatt a következő időszakban jelentősen megnövekedhet a burkolathibák, kátyúk száma.
Új rendszámokat vezetnek be, ezekre az autókra kötelező rátenni: rengeteg kocsit érint a rendelkezés
A rendszámokon a lejárati dátum is jól látható, így csökken az ellenőrzéshez szükséges manuális adatlekérés.
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Egy jeges úton történt balesetről szóló videó heves vitát indított el a közösségi médiában, miután a rendőrség megbírságolta a megcsúszó autó sofőrjét.
A támogatási rendszer 2026. január 1-jétől visszamenőleg is igényelhető, háztartásonként 1500 és 6000 euró közötti összegben.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől.
Tizenhárommillió munkahely, ezermilliárd eurónyi érték, kínai-amerikai szorítás. Vajon merre indul 2026-ban Európa autóipara?
Az Audi Hungaria versenyképességének javítása érdekében nem tölti be a megüresedő pozíciókat, ami 2026-ban mintegy kétszáz, főként mérnöki és irodai munkakört érinthet.
Így spórolhatsz százezreket az autóvásárláson 2026-ban: évek óta nem volt ilyen lehetőség Magyarországon
A magyar autópark átlagéletkora rekordot döntött: 2024-re elérte a 16,2 évet. Megnéztük, milyen hitelajánlatokkal csábítják most az autóvásárlókat a bankok.
A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot, csökkentsék sebességüket, és ne próbáljanak a hókotrók közé vagy elé besorolni.
Emelkedik a műszaki vizsga díja 2026-ban: mutatjuk, mennyibe kerül a műszaki vizsga februártól, hogyan változnak az autó műszaki vizsga árak. Mi a teendő lejárt műszaki...
A középkorú magyarok csaknem fele fontolgatja, hogy a következő egy évben autót vesz.