2026. január 21. szerda Ágnes
-5 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Wolfsburg, Németország â 2024. szeptember 30: A Volkswagen főhadiszállásának wolfsburgi gyártóüzemének látképe, előtérben dokk és csatorna, a gyáron nagy Volkswagen logóval.
Autó

Nagy bajban van a német óriás: komoly gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán

MTI
2026. január 21. 13:15

A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál - áll a cég honlapján.

Az értékesítési adat a Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini és Porsche személygépkocsikra, a Volkswagen buszaira, személygépkocsijaira, haszongépjárműveire és teherautóira, valamint a MAN és a Scania teherautókra vonatkozik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nyugat-Európában a csoport járműeladása 3,8 százalékkal (3,381 millióra), Közép- és Kelet-Európában 9 százalékkal (557 ezerre), Dél-Amerikában 11,6 százalékkal (663 ezerre), a Közel-Keleten és Afrikában pedig 10,1 százalékkal (421 ezerre), az ázsiai- és csendes-óceáni térségben 9 százalékkal (320 ezerre) nőtt. Ugyanakkor az észak-amerikai eladások 10,4 százalékkal (947 ezerre), Kínában pedig 8 százalékkal (2,694 millióra) csökkentek.

A csoport elektromos járműveinek globális értékesítése 32 százalékkal, 983 100-ra emelkedett. Ezen belül Európában 65,9 százalékkal, 742 800-ra, az Egyesült Államokban 45,7 százalékkal, 72 ezerre nőtt, miközben Kínában 44,3 százalékkal, 115 500-ra csökkent.

A világ minden más részén együttesen 31,7 százalékkal, 52 900-ra nőtt a csoport elektromos járműveinek eladása. Az elektromos autók részesedése a csoport globális eladásaiban 10,9 százalékra emelkedett tavaly a 2024-es 8,2 százalékról.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #gazdaság #volkswagen #autóipar #eladás #autógyártás #elektromos #jármű #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:44
13:32
13:30
13:15
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 21.
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
2026. január 21.
Megöli a kemény fagy a magyar dió legádázabb ellenségét? Most dől el, lesz-e idén olcsó csemege a boltokban
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kevésbé népszerű a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2
2 hete
Súlyadó befizetés 2026-ban: itt a gépjárműadó befizetés határideje, így történik a súlyadó lekérdezése
3
1 hete
Műszaki vizsga ára 2026: ennyi lesz az autó műszaki vizsga díja az áremelés után februártól
4
1 hónapja
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
5
4 hete
Ezt sokan nem tudják az új M1 regionális autópálya matricáról: ki veheti meg, hol és meddig érvényes 2026-ban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:32
Érkeznek a kormány újabb bejelentései: mire készülhet Gulyás Gergely?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 13:02
Mi folyik a magyar patikákban? Ez a módosítás mindent megváltoztathat: vidéken is érezni a hatását
Agrárszektor  |  2026. január 21. 12:31
Újra itt a halálos fertőzés: súlyos szigorítások jönnek ebben a térségben