A dél-koreai Hyundai Motor szakszervezet erősen bírálja a vállalat humanoid robotok bevezetésére vonatkozó tervét, mert szerintük az munkahelyek elvesztéséhez vezethet.
Elképesztő megszorításokat vezet be a Volkswagen: ilyen még nem volt, ekkora a baj az autóóriásnál?
A német autógyártó Volkswagen AG tervezi vezetői szerepek jelentős csökkentését, hogy 1 milliárd euró (kb. 385 milliárd forint) megtakarítást érjen el. A változások a márkák – így a Volkswagen személyautók, Škoda és Seat/Cupra – igazgatósági struktúráit érintik. Jelenleg a márkacsoportban 29 igazgatósági pozíció van, ezt 19-re csökkentenék.
A tervek szerint minden márkánál mindössze négyfős vezetői csapat marad: vezérigazgató, pénzügyi, értékesítési és humánerőforrás-felelős. A fejlesztés, beszerzés és termelés funkcióit a wolfsburgi központba koncentrálják.
Ez a lépés a Volkswagen szélesebb költségcsökkentési programjának része, amelynek célja a gyenge iparági helyzet, az erős kínai verseny és a magas tarifák okozta nyomás enyhítése. A vállalat 35 000 munkahely megszüntetését tervezi Németországban 2030-ig.
A megtakarítási célokat Thomas Schaefer, a VW márkacsoport vezetője állította össze. A tervek szerint a személyzeti költségekből mintegy 600 millió eurót, a termelési hatékonyság javításából további 400 millió eurót spórolnak meg. A vállalat szóvivője nem kommentálta az értesüléseket, és azt mondta, hogy később hivatalos bejelentést tesznek.
Ez a változtatás része annak a nagyobb átalakulásnak, amely célja, hogy a Volkswagen versenyképes maradjon a globalizálódó autópiacon, miközben csökkenti kiadásait és egyszerűsíti döntési folyamatait.
