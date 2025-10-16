Elképesztő, ami kiderült az elektromos autókról: erre kevesen gondoltak eddig - mi lehet a következő lépés?

Kína száguld az elektromos átállásban, Európa újra lendületet venne, az USA lelassul. Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon, miközben a hibridek és a plug-in hibridek 2036-ig 30% feletti piaci súlyt szerezhetnek.

Az EY globális előrejelzése szerint a hibrid technológiák kulcsszerepet kapnak a következő évtizedben. Globális modelljük szerint Kínában 2033-ra a tisztán elektromos autók aránya a könnyűjármű-értékesítések több mint felét adhatja.

A villanyautók, a hibridek és plug-in hibridek együttes piaci részesedése már 2025-ben elérheti az 50%-ot, majd 2034 után ez az arány akár 90% fölé is emelkedhet. A növekedést a stabil iparpolitika, az érett beszállítói ökoszisztéma és az árverseny hajtja.

Kína példát mutat abban, hogyan teremthető meg egyszerre a kapacitás, a technológiai készség és az elérhető ár. Az európai és amerikai piacoknak is tanulság, hogy a teljes értéklánc fejlesztése – a cellagyártástól a szoftveres kompetenciákig – stratégiai versenyelőnyt ad

– nyilatkozta Szűcs Tamás, az EY adópartnere, autóipari szolgáltatásokért felelős vezetője.

Az ország eredményeit a globális trendek is alátámasztják: a Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2024-ben világszerte több mint 17 millió elektromos autó kelt el, a növekedés döntően Kína teljesítményének volt köszönhető.

Európa: átmeneti lassítás, majd fellendülés

Európában 2025–2027 között a visszafogottabb ösztönző-rendszer, a makrogazdasági környezet és az enyhülő kibocsátási szankciók átmenetileg fékezhetik az elektromos autók térnyerését; ugyanakkor a szigorúbb CO₂-limit és a megfizethetőbb modellek érkezése várhatóan 2028-tól fordulatot hoz. Az EY előrejelzése szerint ezek a járművek 2032-re elérhetik az 50% feletti piaci részesedést.

Európában a következő két év az újrakalibrálásról szól: a kínálat racionalizálásáról, a költségszint tartós csökkentéséről és a vásárlói bizalom visszaépítéséről. A hibridek szerepe – mint megfizethető, kompromisszumos megoldás – felértékelődik, de a piac a szigorodó flottakibocsátási célok miatt egyértelműen a tisztán elektromos felé fog visszatérni

– hangsúlyozta Szűcs Tamás.

Egyesült Államok: lassuló pálya

Az EY elemzése rövid távon ugyan egyszeri keresleti „csúcsot” vár az USA-ban adott adókedvezmények lejárata előtti vásárlások miatt. Hosszabb távon azonban az ösztönzők kifutása, a vámok és a töltőinfrastruktúra hiányosságai miatt az államokban a korábbi előrejelzéshez képest csak később érheti el az 50%-ot a tisztán elektromos autók aránya – a jelenlegi prognózis 2039-et jelöl meg.

Az EY szerint 2036-ig a hibridek és plug-in hibridek együttes súlya tartósan 30% felett maradhat a három nagy piacon; ez segít áthidalni az árérzékenységet, a töltési infrastruktúra heterogenitását és azt, hogy lassan változnak a fogyasztói szokások.

A következő évtized első felében az autóipar egy átmeneti korszakot él: a hibrid portfólió nem visszalépés, hanem kockázatkezelés. A cél közben nem változik: a tisztán elektromos autók tömeges elérhetővé tétele

– fogalmazott Szűcs Tamás.

A szakértő hozzátette, hogy azok a Magyarországon működő gyártók és beszállítók, akik ma képesek racionalizálni, a következő ciklusban piaci részesedést nyernek. Egy független tanácsadó ebben a folyamatban nemcsak iránytű lehet a szabályozás, a vámok és a különböző ösztönzők útvesztőjében, hanem katalizátor is abban, hogy gyorsabban, kevesebb kockázattal és nagyobb helyi hozzáadott értékkel tudjanak haladni a vállalatok.