elektromos autó parkolás
Remek hír érkezett rengeteg magyar autótulajnak: ez komoly könnyítés lesz a számukra

Pénzcentrum
2025. november 17. 09:11

Jelentősen bővült Magyarországon az elektromos töltőállomások hálózata, 2024 végére már csaknem 3200 engedélyköteles töltőberendezés üzemelt az országban. A legtöbb töltőállomás Budapesten és Pest vármegyében található, miközben a felhasznált energia mennyisége és a töltések száma is jelentős növekedést mutat.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint 2024 végére közel 3200-ra nőtt a nyilvános, engedélyköteles elektromos töltőberendezések száma Magyarországon. A legtöbb töltőállomás Budapesten (1119) és Pest vármegyében (425) üzemel, míg Nógrád vármegyében mindössze 20 található.

Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője az InfoRádióban elmondta, hogy az ország középső régiójában koncentrálódik a töltőberendezések többsége, de a vármegyeszékhelyeken is látványos fejlődés tapasztalható. Kiemelkedő példaként említette Veszprém vármegyét 185, illetve Győr-Moson-Sopron vármegyét 153 töltőberendezéssel.

A felmérés csak az engedélyköteles berendezéseket tartalmazza, a háztartások, cégek és hivatalok saját területükön működtetett töltőit nem számolták bele a statisztikába.

A szolgáltatók 2024 végére közel 400 ezer töltést regisztráltak, ami egyértelműen jelzi az elektromobilitás hazai fejlődését. A szóvivő rámutatott, hogy az elektromos járműveket egyre nagyobb kapacitású akkumulátorokkal szerelik fel a növekvő hatótáv érdekében, ami nagyobb kapacitású töltőfejeket és több energiát igényel.

Az elektromos autózás fejlődését mutatja, hogy míg korábban főként helyi közlekedésre használták ezeket a járműveket, ma már a helyközi közlekedésben is egyre nagyobb szerepet kapnak.

2024-ben a felhasznált energia összmennyisége 8693 MWh volt Magyarországon. Ebből az AC (váltakozó áramú) töltések mennyisége nem érte el az 1900 MWh-t, míg a DC (egyenáramú) töltések közel 6800 MWh-t tettek ki. A hagyományos töltők a teljes állományon belül még mindig közel 75 százalékos arányt képviselnek, szemben a gyorstöltők 25 százalékos részesedésével.
Címlapkép: Getty Images
