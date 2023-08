Ezek most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon: dúl az árháború a kereskedésekben?

elektromos

Az elszálló üzemanyagárak miatt egyre többen keresik az alternatív közlekedési módokat. Így az sem meglepő, hogy az Energiaügyi Minisztérium legutóbbi közlése szerint júliusban átlépte a 76 ezret a zöld rendszámmal rendelkező járművek száma Magyarországon, melyek több mint fele tisztán elektromos személyautó - az adatok szerint több mint 40 ezer ilyen van az országban.

A legolcsóbb új autók mellett a Pénzcentrum rendre piaci körképet készít az elektromos személygépkocsik esetében is, hogy tisztább képet kapjunk arról, vajon mennyibe is kerül manapság egy új e-autó, emellett a listával az áremelkedéseket és az akciókat is nyomon lehet követni. Májusban 10 modellt tudtunk felsorolni, amelynek a vételára 14 millió forint alatt volt, és mint most kiderült, három hónap elteltével csak egyetlen darabbal csökkent ez a lista. Lássuk a 10 legolcsóbb elektromos autót 2023 augusztusában!

Jelenleg a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a Smart EQ Fortwo, ami legkevesebb 7 440 000 forintba kerül, májusi összeállításunkban is ugyanennyi volt, sőt a tavalyi évben is. A kis Smartban egy 17,6 kWh-s akksi van, amivel 155-160 kilométeres hatótávot ígérnek, viszont csak ketten férnek el benne. A hatótáv mellett az is a városi használatra predesztinálja, hogy 130 a maximális sebessége.

A második helyen a Dacia Spring áll, ami ma legkevesebb 8 799 000 forintért rendelhető meg, májusban is ugyanennyibe került. 230 km-es hatótávolsággal rendelkezik a hivatalos adatok szerint, az akkuja 27,4 kWh-s. Ez már 4 személyes modell, és a csomagtere is valamivel nagyobb a Smarténál. 2022-es gyűjtésünkben még a Spring volt a legolcsóbb elektromos autó itthon, akkor legkevesebb 6 849 000 forintba került.

Májushoz képest 1,7 millióval megdrágult a Volkswagen e-UP!, ami most 11 737 294 forinttól (azaz 30 670,50 eurótól, a forintosított ár a napi árfolyam függvénye) rendelhető meg. Májusban még valamivel több mint 10,5 millió forintért hozzá lehetett jutni. Itt kell megjegyezni, hogy májusban volt 369 forint is az euró, mot pedig bőven 380 felett jár az árfolyam. Visszatérve magára az autóra: egy töltéssel 260 kilométert tud elmenni, az alapárban acélfelni van benne, kék fényezés. Még a megemelt árával is harmadik a listán.

Negyedik helyre vitorlázott egy bőkezű árcsökkentés után a Nissan Leaf, amely most legkevesebb 12 495 000 forintba kerül (készletkisöprő akció van éppen a márkánál). Májusban még nem akciósan 13 490 000 forintot kértek érte legkevesebb. Ennyi pénzért a legalapabb Visia felszereltséggel lehet megvásárolni az autót, 39 kWh-s akkupakkal, a hatótávja 270 kilométeres, és jóval tágasabb, mint a listán előtte szereplő autók. 2022 elején 12 190 000 forintért volt kapható.

Ötödika a Mini Cooper SE, aminek a kezdő listaára most 12 573 000 forint, májusban is ugyanennyibe került. 32,6 kWh-s akksival van felszerelve, amivel 220-230 kilométert tud megtenni 100 százalékos töltéssel. Tavaly ez az autó még 11 175 000 forintba került.

12 899 000 forintos árával hatodik helyen áll a legutóbb általunk is letesztelt MG 4-es, ennek nem változott a vételára a májusi gyűjtés óta. Ez már egy családi használatra is alkalmas méretű autó. A részletes tesztünket itt olvashatod el.

13 460 000 forintos alapáron hetedik az elektromos Fiat 500-as, amelynek szintén nem változtott 3 hónappal ezelőtthöz képest a legalacsonyabb listaára. Ennyiért 190 kilométeres vegyes hatótávolságot ígér a 23,8 kWh-s akksi. 13 500 000 forinttól rendelhető a Mazda MX-30-as, amely így nyolcadik, ennek sem változott az ára májushoz képest, 35,5 kWh-s akkuval van szerelve, amellyel maximum 200 kilométer körüli hatótávot tud.

13 630 000 forintos alapárával az elektromos Peugeot 208-as a kilencedik. Májusban még 14 980 000 forintért lehetett megvenni, múlt év elején viszont 11 200 000 forint volt a legolcsóbb listaára. 50kWh-s akkumulátorral van felszerelve ez a modell, kb. 360 km hatótávolságot tud a gyártó szerint. Tizedik a most 14 650 000 forintért rendelhető Opel Corsa-e, amely hasonló akkupakkal és hatótávval rendelkezik, mint a Peugeot, és a méretei igy nagyjából megegyeznek. A két mosell egyébként helyet cserélt, mert májusban a Corsa került 13 650 000 forintba - 2022 elején pedig még 11 160 000 forintért lehetett megrendelni.