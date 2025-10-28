2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Palma de Mallorca, Spanyolország; 2022. április 08.: A Suzuki multinacionális autógyár márkakereskedése naplementekor. Palma de Mallorca, Spanyolország
Autó

Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell

Pénzcentrum
2025. október 28. 11:31

Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés – derül ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi jelentéséből.

A kínálatban még mindig a 10 millió forint alatti autók dominálnak, de látványosan nő a drágább modellek aránya is. A közös statisztikai sorozat célja, hogy pontos képet adjon a hazai piac szerkezetéről és az árak alakulásáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meghirdetett járművek 87 százaléka 10 millió forint alatt volt elérhető.

  • 38,3 százalékuk 2,5 millió forint alatt,
  • 26,8 százalékuk 2,5–5 millió forint között,
  • 21,6 százalékuk 5–10 millió forint között,
  • míg 13,4 százalékuk 10 millió forint felett szerepelt a kínálatban.

Egy év alatt csökkent az olcsóbb autók aránya, miközben nőtt a magasabb értékű modelleké. A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami 3,7 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor.

Kapcsolódó cikkeink:

A Használtautó.hu kínálatában a legtöbb autó még mindig benzines (49,3%), ezt követik a dízelek (40,9%), míg a hibridek 4,1, az elektromosok 5,3 százalékot képviselnek.

A kereslet viszont mást mutat:

  • az elektromos autók iránti érdeklődés 37,5 százalékkal,
  • a hibrideké 23,1 százalékkal nőtt,
  • miközben a dízelek iránt 8,9 százalékkal,
  • a benzinesek iránt 3,4 százalékkal csökkent a kereslet.

A dízelautók átlagosan 220 ezer kilométert futottak, a benzinesek 155 ezret, vagyis a dízelek 41,9 százalékkal többet. Életkorban a benzinesek 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak.

A hibridek továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik, szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek. Az elektromos autók ára 7,1 százalékkal, a hibrideké 0,3 százalékkal csökkent egy év alatt, a dízelek viszont 5,7 százalékkal drágábbak lettek a benzineseknél.

Swift a legolcsóbb, Audi A6 a legdrágább

A Használtautó.hu adatai szerint az Audi A6 a legdrágább, míg a Suzuki Swift a legolcsóbb modell a legnépszerűbb tízes listán.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Az A6 átlagára 7 millió forint,
  • a Swifté 1,6 millió forint.

Értékvesztés tekintetében évente: a benzinesek 6,9%, a dízelek 7,9%, az elektromosok 8%, a hibridek 6,3% körüli értéket veszítenek.

Minden további ezer kilométer nagyjából 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. Az újszerű állapotú autók átlagosan 25,4 százalékkal drágábbak, míg a sérültek akár 60 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

Szeptemberben a legtöbb hirdetés Volkswagenhez (7000 felett) kapcsolódott, ezt követte a BMW (6400), majd a Ford és Opel (egyaránt 6000 körül). A lista végén a Kia állt, mintegy 2500 hirdetéssel.

A legfiatalabb autók a Kia modelljei voltak (átlagosan 10 évesek), míg a Renault, Opel és Volkswagen típusok 12,7–13,8 év közötti átlagéletkort mutattak. A prémium szegmens (Mercedes, BMW, Audi) hirdetései továbbra is kiemelkedő átlagáron szerepeltek, az Opel és Renault modellek kínálati ára viszont jellemzően 3 millió forint alatt mozgott.

Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?

Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #dízel #árak #audi #ksh #elektromos autó #használt autó #volkswagen #bmw #hibrid #suzuki #ford #autópiac #használtautó-piac

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:59
11:44
11:31
11:24
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
2025. október 27.
Csaknem félmillió magyar állhatna már munkába holnap: ezért nem dolgoznak - pedig illene nekik?
2025. október 27.
Döbbenet: ezeken a hazai településeken kockázatos este egyedül sétálni az utcán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
2 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
3 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
1 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
1 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Eszközalap
Befektetéshez kötött biztosítások, másnéven Unit Linked biztosítások esetén a befizetett összegeket unitokra (egységekre) váltja át a biztosító. Az egységekből ezután az ügyfél elvárásának megfelelően eszközalapo(ka)t vásárol a biztosító. Az eszközalap befektetési politikájáról a biztosító tájékoztatja az ügyfeleit.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 11:44
Szó szerint megfő a bolygó: vészharangot kongat az ENSZ, tényleg nincs már visszaút?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 10:01
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Agrárszektor  |  2025. október 28. 11:32
Sokan már így öntözik a földeket: ez működik, mégis alig használják itthon