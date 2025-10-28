Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell

Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés – derül ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi jelentéséből.

A kínálatban még mindig a 10 millió forint alatti autók dominálnak, de látványosan nő a drágább modellek aránya is. A közös statisztikai sorozat célja, hogy pontos képet adjon a hazai piac szerkezetéről és az árak alakulásáról.

A meghirdetett járművek 87 százaléka 10 millió forint alatt volt elérhető.

38,3 százalékuk 2,5 millió forint alatt,

26,8 százalékuk 2,5–5 millió forint között,

21,6 százalékuk 5–10 millió forint között,

míg 13,4 százalékuk 10 millió forint felett szerepelt a kínálatban.

Egy év alatt csökkent az olcsóbb autók aránya, miközben nőtt a magasabb értékű modelleké. A kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami 3,7 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor.

A Használtautó.hu kínálatában a legtöbb autó még mindig benzines (49,3%), ezt követik a dízelek (40,9%), míg a hibridek 4,1, az elektromosok 5,3 százalékot képviselnek.

A kereslet viszont mást mutat:

az elektromos autók iránti érdeklődés 37,5 százalékkal,

a hibrideké 23,1 százalékkal nőtt,

miközben a dízelek iránt 8,9 százalékkal,

a benzinesek iránt 3,4 százalékkal csökkent a kereslet.

A dízelautók átlagosan 220 ezer kilométert futottak, a benzinesek 155 ezret, vagyis a dízelek 41,9 százalékkal többet. Életkorban a benzinesek 13,9, a dízelek 12,2 évesek voltak.

A hibridek továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik, szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek. Az elektromos autók ára 7,1 százalékkal, a hibrideké 0,3 százalékkal csökkent egy év alatt, a dízelek viszont 5,7 százalékkal drágábbak lettek a benzineseknél.

Swift a legolcsóbb, Audi A6 a legdrágább

A Használtautó.hu adatai szerint az Audi A6 a legdrágább, míg a Suzuki Swift a legolcsóbb modell a legnépszerűbb tízes listán.

Az A6 átlagára 7 millió forint,

a Swifté 1,6 millió forint.

Értékvesztés tekintetében évente: a benzinesek 6,9%, a dízelek 7,9%, az elektromosok 8%, a hibridek 6,3% körüli értéket veszítenek.

Minden további ezer kilométer nagyjából 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez. Az újszerű állapotú autók átlagosan 25,4 százalékkal drágábbak, míg a sérültek akár 60 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

Szeptemberben a legtöbb hirdetés Volkswagenhez (7000 felett) kapcsolódott, ezt követte a BMW (6400), majd a Ford és Opel (egyaránt 6000 körül). A lista végén a Kia állt, mintegy 2500 hirdetéssel.

A legfiatalabb autók a Kia modelljei voltak (átlagosan 10 évesek), míg a Renault, Opel és Volkswagen típusok 12,7–13,8 év közötti átlagéletkort mutattak. A prémium szegmens (Mercedes, BMW, Audi) hirdetései továbbra is kiemelkedő átlagáron szerepeltek, az Opel és Renault modellek kínálati ára viszont jellemzően 3 millió forint alatt mozgott.

