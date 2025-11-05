Ezt a kocsit keresik most a magyarok a használtpiacon: igazuk van, nincs ennél jobb?

A Toyota megemelte éves nyereségelőrejelzését, mert bízik abban, hogy az Egyesült Államokon kívüli stabil eladások ellensúlyozzák Donald Trump importvámjainak hatását.
Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében. A járművek fiatalabbak, kevesebbet futottak, árak pedig minden hajtáslánc esetében emelkedtek. Különösen figyelemre méltó, hogy az elektromos autóknál is megtört a korábbi trend, és nőtt az átlagáruk.
A Használtautó.hu októberi adataiból kiderül, hogy minden hajtáslánc átlagára emelkedett, ami különösen érdekes az elektromos autók piacán. Az eddig folyamatosan csökkenő trend megállt: a villanyautók átlagára 10,44 millió forintról 10,91 millió forintra nőtt (+4,5%) 2024 azonos időszakához viszonyítva. Ez az áremelkedés elsősorban az újabb, nagyobb hatótávú modellek piacra lépésének köszönhető a Használtautó szakértője szerint.
A hibridek továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik 10,99 millió forintos átlagárral, míg a benzines autók 4,48 millió (+11,5%), a dízelek pedig 4,94 millió forintos (+7,5%) átlagáron szerepeltek a kínálatban.
Októberben 7,7%-kal kevesebben kerestek használt autót a platformon, mint egy évvel korábban. A kínálat viszont tovább bővült: az aktív hirdetések száma megközelítette a 100 ezer darabot (99 633 db), miközben a feladott új hirdetések száma 1,7%-kal nőtt 2024 októberéhez képest. Érdemes külön kiemelni, hogy az elektromos autók hirdetésszáma 38%-kal emelkedett, a hidrideké pedig 15%-kal.
Az autók átlagéletkora 12,94 évről 12,52 évre, az átlagos futásteljesítmény 181 ezerről 174 ezer kilométerre csökkent.
Összességében az adatok alapján a 2025. év októberében a használtautó-piac minőségi eltolódása figyelhető meg:
- a kínálat fiatalabb,
- az autók átlagosan kevesebbet futottak,
- az árak pedig stabilan emelkednek.
A legnépszerűbb modellek listáját továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezeti. Az élmezőnyben alig történt változás: az autók átlagéletkora és futásteljesítménye a tavalyi szinten maradt, az árak azonban itt is emelkedtek. A magyar vásárlók továbbra is a megbízható, jól ismert típusokat részesítik előnyben - ezek tartják legjobban az értéküket, még a piaci változások ellenére is.
Minimálisan csökkent a kereslet tavalyi év azonos időszakához képest, ugyanakkor a kínálat minősége érezhetően javult. A meghirdetett autók átlagéletkora 12,5 évre, futásteljesítménye pedig 174 ezer kilométerre csökkent, ami fiatalodó, jobb állapotú kínálatot jelez. Érdekesség, hogy az elektromos autók esetében a korábbi terndekkel ellentétesen nem csökkenés, hanem áremelkedés történt: átlagáruk 10,4-ről 10,9 millió forintra nőtt, főként az újabb, nagyobb hatótávú modellek megjelenésének köszönhetően
– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.
Komoly változást tervez Brüsszel: filléres elektromos autók áraszthatják el Európát, Magyarország is jól járhat a lépéssel
Az Európai Bizottság decemberben új kategóriát hozhat létre a megfizethető kis elektromos autók számára, hogy fellendítse az európai piacot és visszaszorítsa a kínai gyártók térnyerését.
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, a spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében.
Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.