Ezt a kocsit keresik most a magyarok a használtpiacon: igazuk van, nincs ennél jobb?

Bár az érdeklődők száma csökkent, a hazai használtautó-piac minősége javult 2025 októberében. A járművek fiatalabbak, kevesebbet futottak, árak pedig minden hajtáslánc esetében emelkedtek. Különösen figyelemre méltó, hogy az elektromos autóknál is megtört a korábbi trend, és nőtt az átlagáruk.

A Használtautó.hu októberi adataiból kiderül, hogy minden hajtáslánc átlagára emelkedett, ami különösen érdekes az elektromos autók piacán. Az eddig folyamatosan csökkenő trend megállt: a villanyautók átlagára 10,44 millió forintról 10,91 millió forintra nőtt (+4,5%) 2024 azonos időszakához viszonyítva. Ez az áremelkedés elsősorban az újabb, nagyobb hatótávú modellek piacra lépésének köszönhető a Használtautó szakértője szerint.

A hibridek továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik 10,99 millió forintos átlagárral, míg a benzines autók 4,48 millió (+11,5%), a dízelek pedig 4,94 millió forintos (+7,5%) átlagáron szerepeltek a kínálatban.

Októberben 7,7%-kal kevesebben kerestek használt autót a platformon, mint egy évvel korábban. A kínálat viszont tovább bővült: az aktív hirdetések száma megközelítette a 100 ezer darabot (99 633 db), miközben a feladott új hirdetések száma 1,7%-kal nőtt 2024 októberéhez képest. Érdemes külön kiemelni, hogy az elektromos autók hirdetésszáma 38%-kal emelkedett, a hidrideké pedig 15%-kal.

Az autók átlagéletkora 12,94 évről 12,52 évre, az átlagos futásteljesítmény 181 ezerről 174 ezer kilométerre csökkent.

Összességében az adatok alapján a 2025. év októberében a használtautó-piac minőségi eltolódása figyelhető meg:

a kínálat fiatalabb,

az autók átlagosan kevesebbet futottak,

az árak pedig stabilan emelkednek.

A legnépszerűbb modellek listáját továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezeti. Az élmezőnyben alig történt változás: az autók átlagéletkora és futásteljesítménye a tavalyi szinten maradt, az árak azonban itt is emelkedtek. A magyar vásárlók továbbra is a megbízható, jól ismert típusokat részesítik előnyben - ezek tartják legjobban az értéküket, még a piaci változások ellenére is.

Minimálisan csökkent a kereslet tavalyi év azonos időszakához képest, ugyanakkor a kínálat minősége érezhetően javult. A meghirdetett autók átlagéletkora 12,5 évre, futásteljesítménye pedig 174 ezer kilométerre csökkent, ami fiatalodó, jobb állapotú kínálatot jelez. Érdekesség, hogy az elektromos autók esetében a korábbi terndekkel ellentétesen nem csökkenés, hanem áremelkedés történt: átlagáruk 10,4-ről 10,9 millió forintra nőtt, főként az újabb, nagyobb hatótávú modellek megjelenésének köszönhetően

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.