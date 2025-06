Folyamatosan trükköznek a magyar gyorshajtók: alig fizetik a büntetéseket

Nemhogy alig fizetnek a sofőrök időben vagy egyáltalán, abban sincs sok köszönet, ha valamennyit mégis leszurkolnak.

Csaknem 12 milliárd forintot nem fizettek be a gyorshajtásért megbüntetett sofőrök a tavalyi és a tavalyelőtti évben - erről a vezess.hu ír a rendőrségtől kapott adatok alapján. 11,85 milliárd forintnyi büntetést küldtek ki hiába, összesen 266 ezer sofőr nem adta meg a tartozását 2023 és 2024 során.

A rendőrség adatai szerint összesen mintegy másfél millió esetben szabtak ki bírságokat, a teljes érték 64 milliárd forintra rúgott. Kiderült az is, hogy a megbírságolt sofőrök szívesen trükköznek is: előfordul, hogy például egy 30 ezres bírságra csak 25 ezret fizetnek, ugyanis a maradék 5 ezer forint kismértékű bírságnak számít, amire elévül a végrehajtás. Előfordul az is, hogy olyan kocsikkal hajtanak gyorsan, ami "dobós" cégek nevén van - vagyis ezt is szinte lehetetlen behajtani.