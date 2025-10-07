Beárazták a Renault legújabb dobását: meglepő áron debütál Magyarországon az új Austral

A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető. A megújult modell magasabb komfortot, korszerű technológiát és különböző hibrid hajtásláncokat kínál 11,2 millió forinttól kezdődő áron.

A Renault 2022-ben mutatta be középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek ráncfelvarrott, megújult változata immár Magyarországon is megvásárolható.

A modell frissebb, modernebb külsőt, emelt komfortszintet és továbbfejlesztett technológiát kínál. A belépőszintű, 1,33 literes, négyhengeres turbómotorral szerelt, 150 lóerős lágyhibrid változat evolution felszereltséggel 11,2 millió forinttól érhető el. Ugyanez a lágyhibrid, automata váltós kivitel techno felszereltséggel 12,4 millió forintba kerül.

A kínálat csúcsán az 1,2 literes, háromhengeres turbómotorral működő, 200 lóerős normál hibrid áll, amelynek alapára 13,2 millió forint, míg a jobban felszerelt változatok ára 15,5–15,7 millió forint között mozog.

Összehasonlításképp: a korábbi modell 160 lóerős lágyhibrid alapváltozata 10,8 millió forintba, a 200 lóerős hibrid pedig 12,7 millió forintba került.

Címlapkép: Renault