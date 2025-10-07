2025. október 7. kedd Amália
Beárazták a Renault legújabb dobását: meglepő áron debütál Magyarországon az új Austral
Beárazták a Renault legújabb dobását: meglepő áron debütál Magyarországon az új Austral

A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető. A megújult modell magasabb komfortot, korszerű technológiát és különböző hibrid hajtásláncokat kínál 11,2 millió forinttól kezdődő áron.

A Renault 2022-ben mutatta be középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek ráncfelvarrott, megújult változata immár Magyarországon is megvásárolható.

A modell frissebb, modernebb külsőt, emelt komfortszintet és továbbfejlesztett technológiát kínál. A belépőszintű, 1,33 literes, négyhengeres turbómotorral szerelt, 150 lóerős lágyhibrid változat evolution felszereltséggel 11,2 millió forinttól érhető el. Ugyanez a lágyhibrid, automata váltós kivitel techno felszereltséggel 12,4 millió forintba kerül.

A kínálat csúcsán az 1,2 literes, háromhengeres turbómotorral működő, 200 lóerős normál hibrid áll, amelynek alapára 13,2 millió forint, míg a jobban felszerelt változatok ára 15,5–15,7 millió forint között mozog.

Összehasonlításképp: a korábbi modell 160 lóerős lágyhibrid alapváltozata 10,8 millió forintba, a 200 lóerős hibrid pedig 12,7 millió forintba került.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Renault
