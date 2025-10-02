Friss toplistán Magyarország kedvenc autói: ki nem találod, melyek állnak az első három helyen

Szeptemberben 10 381 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 14,4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Az év első kilenc hónapjában összesen 95 946 új autó kapott rendszámot, ez 7,7 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, 2023-hoz viszonyítva pedig 15,6 százalékos bővülést. A harmadik negyedév 29 839 darabbal zárult, ami 16,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét.

10 381 darab új személyautó állt forgalomba Magyarországon szeptemberben, ami 14,4 százalékkal több, mint tavaly szeptemberben volt, és 13,8 százalékkal múlta felül a 2023 szeptemberi adatot.

A Datahouse friss adatai szerint idén összességében 95 946 új autó állt forgalomba, ez 7,7 százalékkal múlta felül a tavalyi év első kilenc hónapját, 2023-hoz képest pedig 15,6 százalék a bővülés.

Korábbi interjúnkban Nagy Norbert, a Kia Magyarország ügyvezető elnöke arról beszélt: a hazai autópiac 2025-ben eddig hozta a várakozásokat:

Nagyjából úgy mentünk neki ennek az évnek, hogy a 2024-es szintet fogja hozni. Magánszemély ügyfelek terén nem tapasztalható érdemi növekedés 2024-hez képest, ez olyan szempontból nem jó, hogy elég alacsony szinten van egy, a magyarországihoz hasonló méretű piachoz képest. A céges vásárlások száma nagyjából 8 százalékos pluszban van

- fogalmazott.

A Datahouse harmadik negyedévet 29 839 darabbal zárta a magyar autópiac, ez 16,1 százalékkal múlta felül a tavalyi harmadik negyedévet.

A szeptemberi hónapot a Suzuki nyerte 1188 forgalomba helyezéssel, de a Toyota (1164 db) sem sokkal maradt le. Harmadik a Skoda 927 darabbal, negyedik pedig a Volkswagen lett a múlt hónapban 724-gyel, a Ford pedig 647 darabbal az ötödik.

Éves szinten szintén a Suzuki vezet, amelyből 10 773 darab kapott magyar rendszámot, második a Toyota 10 279-cel, a harmadik Skoda pedig jócskán lemaradva, 8261 darabbal áll a listán. A negyedik hely is teljesen nyitott még, a Ford (6874 db), a Volkswagen (6671 db) és a Kia (6079 db) is odaérhet még.

Ezek Magyarország kedvenc autói

2025 szeptemberéig a magyar újautó-piac élén a Suzuki áll: az S-Cross 4832 darabbal vezeti a listát, a Vitara 4160 értékesítéssel a harmadik helyet foglalja el. A két modell közé a Skoda Octavia ékelődött be 4272 darabbal, így ez a három típus adja az idei év legnépszerűbb új autóit Magyarországon.

A további élmezőnyben főként kompakt SUV-ok és családi modellek szerepelnek. A Nissan Qashqai (2572) és a Kia Ceed (2536) szorosan követték egymást, míg a Dacia Duster 2314 forgalomba helyezéssel szintén a legkeresettebbek közé került. A Ford Tourneo Custom (2080) kimagasló eredményt ért el a kisbuszok között.

A Toyota három modellje is bekerült a top 10-be: a Yaris Cross (1954), a Corolla (1924) és a C-HR (1733). A Kia Sportage (1734) szinte azonos számokat produkált a C-HR-rel, így szintén stabilan tartja helyét a kedvelt családi SUV-k között.

A lista második felében több ismert név található: a Suzuki Swift (1571), a Volkswagen Golf (1418) és a Ford Puma (1357) továbbra is keresettek a kompakt kategóriában. A Hyundai Tucson (1269) és a Ford Kuga (1251) szintén jól teljesítettek az SUV-piacon. A Toyota Corolla Cross (1223) és az MG ZS (1095) újabb bizonyíték arra, hogy a crossoverek iránt folyamatos a kereslet. A Skoda két nagyobb modellje, a Kodiaq (1030) és a Superb (1018) zárja a húszas listát.