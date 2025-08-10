A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
Egyre több új autóban pótkerék helyett defektjavító készletet találunk, amely kis helyet foglal és könnyű, de csak ideiglenes megoldást nyújt. A Svájci Autóklub friss tesztje szerint sem a készletek, sem a sprék nem teljesítettek hibátlanul, így a sérült gumit a lehető leghamarabb cserélni kell.
Az új autók többsége már nem teljes értékű pótkerékkel vagy úgynevezett szükségpótkerékkel, hanem defektjavító készlettel érkezik. Előnye, hogy könnyen tárolható, kevesebb helyet foglal és jóval könnyebb, így nem növeli a fogyasztást. Hátránya, hogy a gumijavító folyadékkal kezelt abronccsal csak rövid távon lehet továbbmenni, legfeljebb óvatosan a legközelebbi szervizig, ha a nyomás megfelelően megmarad.
A készletek kezelése kényelmes, de drágábbak a pótkerékhez képest, mivel a folyadék mellett kompresszorra is szükség van a gumi megfelelő nyomásra fújásához - figyelmeztet a Német Autóklub.
Áruk 20-30 ezer forint között mozog, és csak ideiglenes megoldást jelentenek, a sérült gumit mielőbb cserélni kell. A folyadék csak a futófelületen lévő, legfeljebb 4–5 mm-es lyukat tömíti. Oldalsérülés, repedés, levált futófelület vagy szelephiba esetén nem használható – ilyenkor pótkerék vagy segítségkérés szükséges.
A defektsprék jóval olcsóbbak, és benzinkutakon vagy barkácsáruházakban is kaphatók. A folyadékot gáznyomás segítségével juttatják a gumiba, miközben beállítják a nyomást. Hátrányuk, hogy alkalmazásukhoz gyakran nagy erő kell, sokszor csak 16 colig használhatók, a nyomás pedig jellemzően csak 1,5 bar. Egyes típusok nem alkalmasak közvetlen nyomásérzékelő szenzoros autókhoz, mert a folyadék károsíthatja a szenzorokat.
Sprék és készletek tesztje
A Svájci Autóklub (TCS) két kompresszoros készletet és három gáznyomásos sprét vizsgált. Egyik sem tudta teljesen teljesíteni a defekt javításához szükséges feltételeket. A sprék elérték az 1,5 bar minimális nyomást, de hiányzik belőlük a manométer, így nem látható a pontos érték.
A használat egyszerű, de minden terméknél fennáll a koszolódás veszélye. Az autógyártók eredeti készletei drágábbak, mint a benzinkúton vagy barkácsboltban kapható változatok.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Fontos tudni, hogy a defektjavító készleteknek – a mentőládához hasonlóan – van lejárati idejük.
Ha ezt a tulajdonos maga cseréli le, olcsóbb lehet, mintha szervizben, gyári készlettel váltanák ki. Drága lehet a felni tisztítása is, amit sok műhely felszámít a javítás után, sőt van, ahol emiatt nem is vállalnak gumicserét. Fontos tudni, hogy defektjavító folyadékkal kezelt gumi később már szakszerűen nem javítható.
Tippek a készlet használatához
- Keressük meg a szivárgás helyét
- A sérülést okozó tárgyat általában ne húzzuk ki (kivéve, ha a gyártó másképp írja)
- A szelepet állítsuk lefelé, vegyük le a kupakot, és csavarjuk ki a betétet
- Készítsük elő a kompresszort és a folyadékot a leírás szerint
- Csatlakoztassuk a kompresszort a 12 voltos csatlakozóhoz, indítsuk be a motort
- Töltsük be a folyadékot, majd csavarjuk vissza a szelepet
- A kompresszorral állítsuk be a nyomást, majd szereljük le és pakoljuk el a készletet
- Óvatosan, de folyamatosan haladjunk tovább, betartva a sebességkorlátot (általában 80 km/h)
- Pár kilométer után ellenőrizzük a nyomást
- Csak a legközelebbi műhelyig közlekedjünk vele
- A használati útmutató előírásait mindig be kell tartani.
Alternatíva: defekttűrő gumi
A Run-Flat gumiknál nincs szükség javítókészletre, defekt után is lehet velük közlekedni, de legfeljebb 80 km/h sebességgel és körülbelül 80 km távolságig. Itt is be kell tartani a gyártó utasításait, a legközelebbi szervizig való eljutás azonban biztosított.
