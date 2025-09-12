Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók

2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.

Tavaly több mint 15,2 millió darab autópálya-matricát adtak el, amiből bruttó több mint 148 milliárd forintnyi bevétele volt az államnak, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 24.hu kérdésére. A társaság adatai szerint 2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak, ami miatt bírságot is kiszabtak. Az autópályán bliccelők 59 százaléka külföldi felségjelzésű autós volt.

Azaz ha csak a 60 napon belül kifizetendő alap pótdíjjal (ez tavaly január óta 21 830 forint, szeptembertől pedig 25 770 forint) számolunk, akkor a büntetésekből nagyjából 50 milliárd forint gyűlhetett be a kasszába. Amennyiben nem fizetik be 60 napon belül a büntetést, úgy az emelt pótdíj nagyságrendekkel magasabb, de azt már a NÚSZ nem közölte, hány ilyen volt tavaly.

A külföldiek pótdíjait egyből behajtóknak adja ki a cég, belföldi honosságú gépjárműveknél a NÚSZ is folytat behajtási tevékenységet, emellett a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda és a UIB FACTOR Zrt. által nyújtott közös szolgáltatást is igénybe veszik a jogosulatlan úthasználat rendezése, a pótdíjak behajtása érdekében. Tavaly több mint 100 ezer ügy került belföldi behajtókhoz.