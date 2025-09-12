Továbbra is toronymagasan vezet a BMW X-sorozat a legnépszerűbb SUV-ok toplistáján.
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak a hazai autópályákon, ami miatt bírságot is kiszabtak.
Tavaly több mint 15,2 millió darab autópálya-matricát adtak el, amiből bruttó több mint 148 milliárd forintnyi bevétele volt az államnak, közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a 24.hu kérdésére. A társaság adatai szerint 2024-ben összesen 2 millió 93 ezer jogosulatlan úthasználatot regisztráltak, ami miatt bírságot is kiszabtak. Az autópályán bliccelők 59 százaléka külföldi felségjelzésű autós volt.
Azaz ha csak a 60 napon belül kifizetendő alap pótdíjjal (ez tavaly január óta 21 830 forint, szeptembertől pedig 25 770 forint) számolunk, akkor a büntetésekből nagyjából 50 milliárd forint gyűlhetett be a kasszába. Amennyiben nem fizetik be 60 napon belül a büntetést, úgy az emelt pótdíj nagyságrendekkel magasabb, de azt már a NÚSZ nem közölte, hány ilyen volt tavaly.
A külföldiek pótdíjait egyből behajtóknak adja ki a cég, belföldi honosságú gépjárműveknél a NÚSZ is folytat behajtási tevékenységet, emellett a Kertész és Társai Ügyvédi Iroda és a UIB FACTOR Zrt. által nyújtott közös szolgáltatást is igénybe veszik a jogosulatlan úthasználat rendezése, a pótdíjak behajtása érdekében. Tavaly több mint 100 ezer ügy került belföldi behajtókhoz.
Jövőre öt vármegyében az eredeti ár töredékét kell majd fizetni az autópálya-matricáért.
A belépőszintű ë-C3 elektromos Citroën ára 8,99 millió forint, 200 km-es hatótávval és 40 perces töltési idővel.
Az éves infláció 4,3 százalékos emelkedést eredményez a 2026-os e-matrica árakban, de az M1-es környékén kedvezményt kapnak az autósok.
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását.
a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
