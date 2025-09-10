Kitilthatják a kamionokat ezekről a magyar utakról: kiderültek a tervek, sokan nem fognak örülni

Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak. Az MKFE szerint a hazai vállalkozások már most az útdíj kétharmadát fizetik, ezért minden eszközzel tiltakozni fognak az intézkedés ellen.

Az M1-es autópálya felújítása idején teljes áttáblázás lesz Budapest és Bábolna között, hogy a teherforgalmat az autópályán tartsák – jelentette be Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter. A cél, hogy a kamionok ne terheljék túl az 1-es és 2-es főutakat, miközben az egész országban felülvizsgálják a tehergépjárművek alsóbbrendű úthasználatát.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint azonban az intézkedés mögött bevételnövelési szándék áll, hiszen az állam a következő évben 1000-1200 milliárd forintra szeretné növelni az útdíjbevételeket - írja a vezess.hu. Árvay Tivadar főtitkár arra figyelmeztetett, hogy a fuvarozók már most az útdíj kétharmadát fizetik, egy újabb tehernövelés pedig inflációgerjesztő hatással is járna.

Az MKFE úgy véli, a kötelező autópálya-használat súlyosan érintené a hazai fuvarozókat, akiknek 80 százaléka kis- és mikrovállalkozás. A szervezet szerint miközben a lakosságot a „négymegyés bérlettel” kompenzálják, a fuvarozókat büntetik, noha tartalékaik nincsenek, és megélhetésük teljes egészében a közúti áruszállítás sikerétől függ. Árvay Tivadar jelezte: a szakma minden eszközzel tiltakozni fog a tervek ellen.