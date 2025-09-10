A három német autógyár még mindig tarol Európában, hárman együtt több mint egymillió darab új járművet adtak el az első hét hónapban.
Kitilthatják a kamionokat ezekről a magyar utakról: kiderültek a tervek, sokan nem fognak örülni
Az M1-es felújítása idején kötelezően az autópályán tartanák a teherforgalmat, amit a fuvarozók bevételnövelési szándéknak tartanak. Az MKFE szerint a hazai vállalkozások már most az útdíj kétharmadát fizetik, ezért minden eszközzel tiltakozni fognak az intézkedés ellen.
Az M1-es autópálya felújítása idején teljes áttáblázás lesz Budapest és Bábolna között, hogy a teherforgalmat az autópályán tartsák – jelentette be Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter. A cél, hogy a kamionok ne terheljék túl az 1-es és 2-es főutakat, miközben az egész országban felülvizsgálják a tehergépjárművek alsóbbrendű úthasználatát.
A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint azonban az intézkedés mögött bevételnövelési szándék áll, hiszen az állam a következő évben 1000-1200 milliárd forintra szeretné növelni az útdíjbevételeket - írja a vezess.hu. Árvay Tivadar főtitkár arra figyelmeztetett, hogy a fuvarozók már most az útdíj kétharmadát fizetik, egy újabb tehernövelés pedig inflációgerjesztő hatással is járna.
Az MKFE úgy véli, a kötelező autópálya-használat súlyosan érintené a hazai fuvarozókat, akiknek 80 százaléka kis- és mikrovállalkozás. A szervezet szerint miközben a lakosságot a „négymegyés bérlettel” kompenzálják, a fuvarozókat büntetik, noha tartalékaik nincsenek, és megélhetésük teljes egészében a közúti áruszállítás sikerétől függ. Árvay Tivadar jelezte: a szakma minden eszközzel tiltakozni fog a tervek ellen.
Meglepő fordulat a kínai BYD-től: mégsem halasztják el a magyarországi gyártás beindítását.
a Tesla augusztusban az amerikai elektromos autó eladások mindössze 38%-át tudhatta magáénak, ami 2017 októbere óta a legalacsonyabb érték.
A kínai akkumulátorgyártó óriás, a CATL bemutatta legújabb elektromos autókhoz fejlesztett akkumulátorait, kifejezetten az európai piacra szabva.
Szalagkorlát-javítási munkálatokat végeznek 2025. szeptember 8-án, hétfő éjszaka az M2-M0 csomópontban, valamint Csömör térségében.
A kormány 30 milliárd forintról 40 milliárd forintra növeli a vállalati elektromos autó támogatási program keretösszegét.
A kínai CATL akkumulátorgyártó magyarországi üzeme várhatóan jövő év elejére megkezdi a termelést, jelentette be a vállalat európai vezérigazgatója.
A győri Audi jövője viszont bizonytalanabbá vált az elektromos átállás miatt.
Az új, tisztán elektromos BMW iX3-at 2025 őszétől Debrecenben gyártják, hatótávja akár 805 kilométer is lehet.
Trump elnök végrehajtási rendeletet írt alá, amely 27,5%-ról 15%-ra csökkenti a japán autóimportra kivetett vámokat, enyhítve a bizonytalanságot a Toyota, Honda és Nissan számára.
Oliver Zipse szerint az EU 2035-ös motortiltása figyelmen kívül hagyja a teljes járműellátási lánc kibocsátását.
Havi és éves összehasonlításban is nőtt a használt autók iránti érdeklődés.
A Porsche AG kiesik a német DAX indexből, miután részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el az elmúlt időszakban.
Augusztusban érezhetően javult a német járműipari vállalatok üzleti hangulata – derül ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet friss felméréséből.
A Volkswagen 2026-tól az elektromos ID. család modelljeinél is alkalmazza a belső égésű motoros autókról ismert neveket.
A hazai közutakon telepített trafiboxok mennyisége ugrásszerűen megnövekedett az elmúlt években.
Az M1 autópálya 2x3 sávosra bővül intelligens leállósávval, a kivitelezés 2028-2029-ig tart.
Augusztusban 8649 új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 6,6 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a 2023-as szinthez képest enyhe visszaesést mutat.
Az Audi ambiciózus növekedési terveket készít elő, melynek keretében hosszú távon évi 2 millió jármű értékesítését célozza meg.