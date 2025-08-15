2025. augusztus 15. péntek Mária
37 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Sziget Fesztivál 2025
Autó

Durva razzia a Szigeten: rendszámot téptek le, sofőröket vittek el a rendőrök!

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 12:33

Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén, és az eredmény finoman szólva sem volt hízelgő: a 164 jegyzőkönyvezett esetből 89-nél szabálytalanságot találtak.

A razzia során hat járműről azonnal levették a rendszámot, mert engedély nélkül szállítottak utasokat. Előfordult, hogy a sofőrök nem is a kért úti célra vitték az embereket – ezekben az esetekben a rendőrök kivették a kocsit a forgalomból és az ellenőrzőpontra kísérték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A leggyakoribb problémák között szerepelt, hogy a taxisok nem adtak nyugtát, hiányoztak a kötelező arculati elemek (például a tarifatábla, utastájékoztató vagy taxiállomás-matrica), és volt olyan sofőr is, aki másfél éve lejárt engedéllyel dolgozott.

Nem kevésbé megdöbbentő, hogy még az engedéllyel rendelkező taxisok között is akadt, aki jóval a hivatalos hatósági ár felett kért viteldíjat. Többen előre megállapított összeget kértek taxaméter használata nélkül.

A „csúcstartó” egy sofőr volt, aki a Nyugati pályaudvartól a Sziget helyszínére 60 ezer forintért (!) vitte az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos árnak. Őt a rendőrség csalás gyanújával előállította.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A BKK emellett több engedély nélküli, civil autóval fuvarozó szolgáltatót is azonosított, amelyek mobilappon keresztül szerveztek fuvarokat. Ezeknél a rendőrség bírságolt, a Közlekedési Hatóság pedig bevonta a rendszámot és a forgalmit, valamint eljárást indított a sofőrökkel és az üzembentartókkal szemben.
#közlekedés #bkk #rendőrség #sziget #sofőr #engedély #nap #taxisok #közlekedésbiztonság #bkkinfo #budapesti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:33
13:05
12:45
12:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
2025. augusztus 14.
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
2025. augusztus 15.
Sosem látott hőhullám söpör most végig még a leghidegebb országokon is: ez már a vég kezdete?
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Autó legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
2
4 hete
Hatalmas elektromos autó-botrány van készülőben: rengeteg embert átverhettek a kínai gyártók
3
1 hete
Ennyi volt, legendás modelljét nyugdíjazza a Volkswagen: leáll a gyártás, utód nélkül szűnik meg
4
2 hete
Szemüvegesek! Rendkívüli KRESZ előírás élesedett: komoly bírság jár ezért 2025-ben ezeken az utakon
5
4 hete
Tömegek vásárolnak most ilyen autókat használtan: nagyon jól járhat, aki épp eladna
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tőkemegfelelés (Capital Adequacy)
A bank tőkével való ellátottsága az idegen forrásaihoz, illetve a kockázatos eszközeihez viszonyítva. Egy bankra akkor mondhatjuk, hogy a tőkeellátottság szempontjából biztonságos, ha a tőkemegfelelési mutató 8 százaléknál magasabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 13:05
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 11:45
Megszólalt Donald Trump az alaszkai csúcs előtt: tényleg csúnyán átverheti őt az orosz medve?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 12:27
Új segítség jön, ami rengeteg gazdát érint itthon: mutatjuk a részleteket