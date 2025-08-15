Drótkerítést vágtak át, hogy bejussanak a reptérre, és ellopták a kivont MIG-29-es vadászgépek alkatrészeit.
Durva razzia a Szigeten: rendszámot téptek le, sofőröket vittek el a rendőrök!
Nyolc nap alatt közel 400 taxit ellenőrzött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a hatóságok a Sziget Fesztivál környékén, és az eredmény finoman szólva sem volt hízelgő: a 164 jegyzőkönyvezett esetből 89-nél szabálytalanságot találtak.
A razzia során hat járműről azonnal levették a rendszámot, mert engedély nélkül szállítottak utasokat. Előfordult, hogy a sofőrök nem is a kért úti célra vitték az embereket – ezekben az esetekben a rendőrök kivették a kocsit a forgalomból és az ellenőrzőpontra kísérték.
A leggyakoribb problémák között szerepelt, hogy a taxisok nem adtak nyugtát, hiányoztak a kötelező arculati elemek (például a tarifatábla, utastájékoztató vagy taxiállomás-matrica), és volt olyan sofőr is, aki másfél éve lejárt engedéllyel dolgozott.
Nem kevésbé megdöbbentő, hogy még az engedéllyel rendelkező taxisok között is akadt, aki jóval a hivatalos hatósági ár felett kért viteldíjat. Többen előre megállapított összeget kértek taxaméter használata nélkül.
A „csúcstartó” egy sofőr volt, aki a Nyugati pályaudvartól a Sziget helyszínére 60 ezer forintért (!) vitte az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos árnak. Őt a rendőrség csalás gyanújával előállította.
A BKK emellett több engedély nélküli, civil autóval fuvarozó szolgáltatót is azonosított, amelyek mobilappon keresztül szerveztek fuvarokat. Ezeknél a rendőrség bírságolt, a Közlekedési Hatóság pedig bevonta a rendszámot és a forgalmit, valamint eljárást indított a sofőrökkel és az üzembentartókkal szemben.
