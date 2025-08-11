2025 júniusában is folytatódott a hazai használtautó-piac fokozatos átrendeződése.
Itt a bejelentés, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.
A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük a holtankoljak.hu szerint. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal keddtől.
A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.11-én):
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 596 Ft/liter
A ráncfelvarráson átesett Kia Sorento külső megjelenése merőben új karaktert kapott.
Az elmúlt hónapok rekorddöntéseihez nagyban hozzájárult a december elejéig még elérhető vállalati támogatás.
A benzin 3 forinttal, a gázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb várhatóan szombattól.
Az extrém, gyorsan változó időjárás és a szokásosnál hosszabb utak is fokozott figyelmet igényelnek az autósoktól.
Idén súlyos veszteségeket könyvelhettek el a legnagyobb német autógyártók, miközben az Amerikával kiéleződő kereskedelmi konfliktus több milliárd eurós kárt okozott az iparágban.
Bennfentesek szerint a Volkswagen 2026-ban leállítja a Touareg gyártását, ezzel 23 év után búcsút int a prémium SUV-k szegmensének.
Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben
A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött.
A Nissan megkezdte a tárgyalásokat az európai regionális irodájának dolgozóit képviselő szakszervezettel a tervezett létszámcsökkentésről.
Sokan terveznek autós nyaralást, ám az egyes európai országok gyakorlata között jelentős eltérés mutatkozhat autópálya díjak, sebességi határok, alkoholfogyasztás, és sok egyéb tekintetében.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok Magyarországon.
A magyar újautó-piac továbbra is lendületben van: 2025 júliusában közel 26 százalékkal több új személyautót helyeztek forgalomba, mint egy évvel korábban.
Az árcsökkenés egyik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése.
Váratlan veszély leselkedhet az autóban a nyári hónapokban: ha gyanús zümmögést hallasz a csomagtartó vagy az ajtó nyitásakor, lehet, hogy darazsak fészkeltek a járműbe.
Jelentős forgalomra kell számítani a Balaton környékén, miközben az M7-es autópályán és több főúton is torlódások alakultak ki a hazafelé tartó nyaralók miatt.
Indul az offenzíva, ilyen autókkal árasztaná el a Ford Magyarországot: teszten a meglepő árú Puma Gen-E
A Ford új elektromos modellje, a Puma Gen-E az egyre zsúfoltabb kis villany-SUV kategóriában próbál szerencsét. És kivetíti a cicát!
A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések.
A Tesla félrevezető reklámjai miatt bajba került Kaliforniában – akár el is vesztheti egyik legfontosabb piacát.
Csütörtöktől 2 forinttal olcsóbb lesz a benzin, a gázolaj árában nem tapasztalhatunk változást.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.