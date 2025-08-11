2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
27 °C Budapest
Refilling an car with fuel at the gas station. Horizontal image with copy space.
Autó

Itt a bejelentés, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 16:40

Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük a holtankoljak.hu szerint. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal keddtől.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.11-én):

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 596 Ft/liter
Címlapkép: Getty Images
