Itt a bejelentés, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított

Keddtől bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj ára.

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük a holtankoljak.hu szerint. Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal keddtől.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.11-én):