Brutális, mennyibe kerül most egy használt kocsi Magyarországon: elképesztő, mi folyik a kereskedésekben

A Használtautó.hu legfrissebb statisztikái szerint 2025 júliusában is mozgalmas hónapot zárt a hazai használtautó-piac, noha a kereslet összességében némileg mérséklődött. Miközben kevesebb autóra érkezett érdeklődés, a SUV-ok népszerűsége tovább nőtt, és az elektromos autók minden eddiginél nagyobb figyelmet kaptak. Egyetlen hajtástípusként náluk csökkent az átlagár, ráadásul 43%-kal többen keresték őket, mint egy évvel korábban.

A portál szerint 2025 júliusában 390 100 érdeklődés érkezett a hirdetésekre, ami 5,4%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ugyanakkor a nyári szezonban ez megszokott jelenség, így a visszaesés nem tekinthető rendkívülinek. A hirdetések száma is 2,9%-kal csökkent.

Eközben az eladásra kínált autók átlagos ára 7,9%-kal nőtt, így jelenleg 5,06 millió forint. A középsávot reprezentáló medián ár is 2,63 millióról 2,98 millióra emelkedett, ami azt mutatja, hogy nemcsak a drágább modellek, de az alsó kategóriák is drágulnak.

A hajtásláncok szerinti bontásból egyértelmű: csak az elektromos autók ára csökkent. Az átlagáruk 1,8%-kal mérséklődött, jelenleg 10,44 millió forint, miközben 43,1%-kal többen kerestek rájuk, mint tavaly júliusban. Ezzel szemben:

a benzines autók ára 6,7%-kal,

a dízeleké 5%-kal,

a hibrideké pedig 4,2%-kal emelkedett.

Kereslet szempontjából a belső égésű motorral szerelt modellek visszaestek: a benzinesek 5,8%-kal, a dízelek 10,8%-kal veszítettek népszerűségükből. A hibridek tartották magukat, az elektromos autók pedig látványosan megerősödtek.

Látványos változás történt a karosszériatípusok népszerűségében is: a SUV-ok (városi terepjárók) megelőzték a kombikat a keresettségi rangsorban. Júliusban: 67 400 keresés érkezett crossoverekre,

62 900 a kombikra.

Bár az SUV-ok átlagos ára 8,74 millió forint, vagyis ezek a legdrágább kivitelek, a kereslet irántuk mégis folyamatosan nő. A ferdehátú modellek továbbra is a legkeresettebbek, 131 300 érdeklődéssel, de náluk is 6,6%-os csökkenés látható az előző évhez képest. A sedanok és kombik iránt is visszaesett a kereslet, miközben az átlagáruk jelentősen nőtt:

sedan: +12%

kombik: +11,6%

A magyar autópark öregedése megállt?

A statisztikák alapján a hazai használtautó-állomány átlagos életkora 13,04 év, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival. Ez azt jelenti, hogy idén nem folytatódott a korábban jellemző „idősödési trend”, ami a Használtautó.hu szerint pozitív fejlemény.

A járművek átlagos futásteljesítménye 180 401 km-ről 178 436 km-re csökkent. Az elektromos modelleknél ez az érték 43 211 km-ről 53 000 km-re nőtt, ami továbbra is jóval elmarad a belső égésű motoros autók 150–220 ezer km-es szintjétől.

„Jelentős elmozdulások történtek a használtautó-piacon 2025 júliusában az előző évhez képest. (…) A legnépszerűbb kivitelek sorrendje is módosult, ami azt mutatja, hogy a vásárlói preferenciák dinamikusan változnak” – mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Ezeket a modelleket keresik a legtöbben

A top 10 legkeresettebb autómodell listája nem változott: továbbra is az alábbi típusok dominálnak, jellemzően 15 év körüli életkorral és 200–260 ezer km futással:

Opel Astra

Volkswagen Golf

Suzuki Swift

Ford Focus

Volkswagen Passat

Ez is jól mutatja: a magyar vásárlók többsége továbbra is a jól bevált, ismert típusokat keresi – akkor is, ha azok már nem számítanak fiatalnak.