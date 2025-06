Fellázadt a Volkswagen, Mercedes, BMW: elképesztő felfordulás készül az autópiacon

A német autóipari lobbi továbbra is küzd a belső égésű motorok 2035-ös uniós tilalma ellen, miközben az USA-ban Trump elnök már érvénytelenítette a hasonló kaliforniai szabályozást. Szakértők szerint azonban a vita inkább szimbolikus jelentőségű, mivel a technológiai fejlődés és az árcsökkenés miatt egy évtized múlva várhatóan már kevesen választanák a hagyományos meghajtású járműveket.

Az európai villanyautó-értékesítések a tavalyi megtorpanás után ismét növekedésnek indultak. Ebben a környezetben a német autógyártók legfontosabb érdekképviseleti szervezete, a VDA június 6-án közzétett tízpontos tervében gyakorlatilag a belső égésű motorok 2035-ös értékesítési tilalmának visszavonását követeli az Európai Uniótól, újra felpörgetve a témáról szóló vitát -írja a Portfolio.

A VDA nemcsak a Volkswagen, Mercedes és BMW csoportokat képviseli, hanem számos beszállítót is, amelyek közül sok a hagyományos motortechnológiára specializálódott, és nehezen tudna alkalmazkodni egy teljesen elektromos piachoz. A szervezet és egyes gyártók érvelése szerint a belső égésű motorok jelentik Európa versenyelőnyét a kínai gyártókkal szemben, akik az elektromos technológiában előrébb járnak. Egy friss kutatás szerint a német beszállítók úgy vélik, a kínai versenytársak behozhatatlan előnnyel rendelkeznek a kulcsfontosságú elektromos járműtechnológiákban, és a piaci erőviszonyok jelentős átrendeződésére számítanak.

A lobbiszervezet konkrét javaslata szerint a 2035-ös 100%-os kibocsátáscsökkentési célt 90%-ra kellene mérsékelni, ami lehetővé tenné, hogy az új autók 10%-a továbbra is belső égésű motorral működjön. Emellett a plug-in hibrideknek is szerepet szánnak, amelyeket bizonyos mennyiségig nulla kibocsátású járműként regisztrálnának, annak ellenére, hogy tesztek szerint ezek valós szén-dioxid-kibocsátása magasabb a gyártók által hirdetett értékeknél.

A VDA a lazább szabályozásból eredő többletkibocsátást a megújuló üzemanyagok (szintetikus és bioüzemanyagok) arányának növelésével ellensúlyozná, bár ezek előállítása költséges és mennyiségileg korlátozott. A szervezet álláspontja szerint az autóipar támogatja ugyan a párizsi klímacélokat, de a megfeleléshez szükséges politikai intézkedések hiányoznak, ezért a jelenlegi célok nem teljesíthetők.

"A klímacélokat stratégiailag össze kell kapcsolni a versenyképesség megőrzésével, a keretfeltételek javítását pedig a lehető leggyorsabban végre kell hajtani" - fogalmaz a VDA, hozzátéve, hogy a rugalmasság és a technológiai nyitottság a versenyképesség központi pillérei.

Bár a tiszta technológiákra való átállás és a versenyképesség összekapcsolásának szándékában egyetért az Európai Bizottság és a német autóipari szervezet, az eszközök tekintetében már jelentős a nézetkülönbség. A VDA az ipar és a fogyasztók további terhelése helyett az ösztönzőkre és a kedvező feltételek megteremtésére helyezné a hangsúlyt, míg az uniós szabályozás mindezen eszközöket párhuzamosan alkalmazza.

A német lobbiszervezet érvelésében kiemeli, hogy az elektromobilitás felfutása elmarad a várakozásoktól, az ellátási láncok ellenálló képessége hiányzik, és Európának sürgősen fel kell zárkóznia a nemzetközi versenyben. A legfrissebb adatok azonban ellentmondanak ennek: az áprilisi értékesítési statisztikák szerint az elektromos járművek eladásai Európában ismét növekednek a tavalyi lassulás után. Globális szinten pedig idén várhatóan már minden negyedik eladott új autó elektromos lesz, és arányuk 2030-ig meghaladhatja a 40%-ot.

Az Agora Verkehrswende környezetvédelmi szervezet figyelmeztet, hogy a VDA javaslatainak elfogadása jelentősen lassítaná az elektrifikációs folyamatot, ami nemcsak a klímacélok elérését, hanem a német ipar hosszú távú versenyképességét is veszélyeztetné. A Transport&Environment számításai szerint a javasolt könnyítések elfogadása esetén az európai autóflotta szén-dioxid-kibocsátása akár 31%-kal is magasabb lehet a jelenlegi célértéknél a 2030-2050 közötti időszakban.

A BDEW energiaipari érdekvédelmi csoport közlése szerint Németország elektromos töltőinfrastruktúrája fejlett, és "jelenleg elsősorban a használatához szükséges járművek hiányoznak". A szervezet üdvözölte a kormány bejelentését az új céges elektromos járművek beszerzésére vonatkozó, akár a vételár 75%-át elérő adókedvezményről.

A 2035-ös belső égésű motor tilalom az EU zöldmegállapodásának (Green Deal) kulcsfontosságú eleme, amely az Unió gazdaságának klímasemlegessé tételét célozza az évszázad közepére. A klímapolitikai célkitűzések azonban egyre erősebb politikai támadások célpontjává váltak.

A nemrég hivatalba lépett Friedrich Merz német kancellár kereszténydemokratái a 2035-ös szabály újragondolását szorgalmazzák, és ebben támogatják őket az Európai Parlament konzervatív képviselői, valamint olyan jelentős autóiparral rendelkező országok, mint Lengyelország és Csehország. A német konzervatívok az idei előrehozott választások előtt a tilalom visszavonását követelték, de ez végül nem került be a Szociáldemokratákkal kötött koalíciós megállapodásba.

Az autóipar jövőjét meghatározó emissziós szabályozások körüli politikai küzdelem az Egyesült Államokban is zajlik. Donald Trump elnök csütörtökön határozatban semmisítette meg Kalifornia állam tervét, amely 2035-től betiltotta volna a hagyományos meghajtású új autók értékesítését. Kalifornia – amelynek szabályozását 11 másik állam is átvette – bejelentette, hogy bíróságon támadja meg Trump döntését, amelyet külföldi autógyártók lobbitevékenysége is támogatott.