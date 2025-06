Ezeket az autókat veszik most leginkább a magyarok: itt a friss toplista

Idén májusban 10 527 import használt személyautó kapott hazai rendszámot. Ezzel az országba áramló használt autók havi mennyisége immár tartósan a tízezres szint fölött tartózkodik, amire utoljára 2022 első felében volt példa. Május végéig összesen 51 532 külföldről származó autót regisztráltak, ez az érték 13,8 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 45 285-ös darabszámát.

A DataHouse adatai szerint a hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő újautó-piacon szintén növekedés zajlott az év első öt hónapjában, ám annak mértéke nem közelítette meg a használtimportét, mindössze 5,7 százalékos volt. Kétszámjegyű növekedés ebben a szegmensben akkor várható majd, amikor egy beinduló gazdasági konjunktúra nyomán többen szánják majd rá magukat új autó vásárlására.

A behozott használt autók közötti márkasorrend a vezető helyeken jelenleg is a korábbi évek mintáját követi: a január és május között a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 12,6 százalékos részesedéssel, a második helyet az Opel szerezte meg 8,9 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 8,6 százalékkal. 6,3 százalékkal őrzi negyedik helyét az Audi, azonban lejjebb már átrendeződött a mezőny: a Toyota a hetedik helyről jött fel az ötödik helyre (5,8%), és az év öt hónapjában még a Hyundai (5,0%) is meg tudta előzni a sorban következő további két német prémiummárkát, Mercedest (5,0%) és a BMW-t (4,5%).

A használtautó-import a teljes hazai használtautó-kereskedelemnek csupán egy kis szelete: a belföldi átírások száma 7-8-szorosan múlja felül az importból származó autóvásárlásokét. Miközben a behozott használt autók mennyisége az év első öt hónapjában összesen 51 532 volt, a belföldi piacon a JóAutók.hu becslése szerint közel 390 ezer autó cserélhetett gazdát – ez a mennyiség 3-4 százalékkal volt több, mint egy évvel korábban.

Az autóvásárlást tervezők láthatóan ismét rátaláltak a külföldi autópiacokra, ahol a hazainál nagyságrendekkel nagyobb kínálatban újra javuló esélyekkel lehet méltányos áron megfelelő járművet találni. Egyelőre továbbra is érezhető az év elején felszabadított állampapír-megtakarítások jótékony hatása a forgalomra, a vásárlók pedig immár megszokták, adottságként kezelik az év eleje óta meglepően stabil, 404 forint körül alakuló euróárfolyamot is

- mondta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.