Agyad eldobod, 3 millió alatt mennek ezek a kocsik: ennyiért még lehet jó kapni autót napjainkban?

Magyarországon a legtöbb használt autó az 1-3 millió forintos sávban cserél gazdát, a legtöbben itt is keresgélnek, amikor vásárolni szeretnének. A piac egészét hirdetésszámban és megtekintésben lefedő Használtautó.hu ennek okán vizsgálta, melyik az adott kategóriába tartozó 10 legnépszerűbb modell. A vásárlás kapcsán pedig a money.hu szakértője gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat a bankoknál e célból elérhető hitelekről.

2024-ben több mint 107 ezren érdeklődtek az 1-3 millió forintos sávban feladott hirdetéseknél. A kategóriába eső összes hirdetés átlagára 1 949 000 Ft volt, a meghirdetett modellek átlagéletkora pedig 15,3 év. Érdeklődők száma alapján az első három helyet a Volkswagen Golf, az Opel Astra és a Ford Focus foglalja el. A 10 legnépszerűbb autó közül legolcsóbban Suzuki Swiftet vehetünk 1 692 000 forintos átlagáron, legdrágábban pedig Audi A4-et átlagosan 2 030 000 forintért.

"Az 1–3 millió forint közötti ársávban nem történt nagy átrendeződés: a Golf–Astra–Focus hármas továbbra is stabilan uralja a keresletet. Ami viszont figyelemre méltóbb, az a kínálat életkora: ebben a kategóriában az autók átlagéletkora 15,3 év, ami jól mutatja, milyen kompromisszumokat kell kötni ebben az árkategóriában. A vizsgált, mintegy 107 ezer érdeklődő adatai alapján egyértelműen látszik, hogy a 2 millió forint körüli ár a legkeresettebb. Ez ma már leginkább 15 év körüli, kompakt méretű, alsó-középkategóriás modellekre elég, jellemzően magas futásteljesítménnyel" - tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Nem csak a vételár számít – okos hitelválasztással sokat spórolhatunk

Egy autó megvásárlására többféle finanszírozási megoldás is létezik, de a legnépszerűbb – különösen a használt autók esetében – az autóhitelként is emlegetett személyi kölcsön. Ez egy ingatlanfedezet nélküli, szabad felhasználású hitel, ami gyorsan a számlákon van, így készpénzes vevőként alkudhatunk az eladóval, ami jó alkupozíciót teremt.

A piacon ma már több banknál is elérhető 10% alatti kamatozású személyi kölcsön. A jelenlegi kamatkörnyezetben egy 2-3 millió forintos összeg felvétele 7 éves futamidőre a legkedvezőbb banki ajánlatok esetén nagyságrendileg 34-50 ezer forintos havi törlesztőrészlettel járhat. Mindig érdemes figyelni az aktuális banki akciókra is, amikkel további kedvezményeket szerezhetünk. Több banknál is számíthatunk jóváírásra például, ha teljesítjük a megadott feltételeket, akár 50-100 ezer forint összegben. Van ahol pedig akció keretében az első éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díját téríti vissza a pénzintézet adott kondíciójú kölcsön felvétel esetén.