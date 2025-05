Döbbenet, mennyit tankolnak el az országgyűlési képviselők: itt a tételes toplista

Több mint 220 milliót tankoltak el a parlamenti képviselők 2024-ben a benzinkártyájuk terhére. A listavezető politikus nagyjából 105 ezer kilométerre elég üzemanyagot vásárolhatott.

Egy év alatt több mint 220 millió forintot tankoltak el a parlamenti képviselők az Országgyűlés Hivatalának összesítése szerint, amit a Blikk kért ki a parlamentből. Az össz tankolási költség ennél magasabb lehet, mert a tételes lista nem tartalmazza a Ház azon tisztviselőinek (frakcióvezetők, alelnökök, házelnök, stb.) költéseit, akiknek a pozíciójuk után autó is jár. Szintén nem szerepelnek a listán a parlamenti mandátummal is rendelkező kormánytagok, államtitkárok, akiknek külön biztosítanak autót és hozzá tartozó benzinkártyát.

A legtöbbet Hörcsik Richárd képviselő autózta el 2024-ben, 4 millió 459 ezer forintért tankolt a parlamenti kontóra, második Simon Miklós (3 millió 822 ezer forint), a harmadik legtöbbet tankoló politikus pedig Tilki Attila lett, aki 3 millió 556 ezer forintnyi üzemanyagot vásárolt a hivatali autójába.

A lista első 13 helyén egyébként kormánypárti képviselők állnak, a rangsor 14. helyén bukkan fel az első ellenzéki politikus, a jobbikos Dudás Róbert 2 millió 974 ezer forinttal. A lap kiszámolta, 7 literes átlagfogyasztással, a NAV által közölt tavalyi üzemanyagárakkal számolva Hörcsik Richárd közel 4,5 milliós költése 105 ezer kilométer megtételére lehetett elegendő. A politikus korábban azt monta, azért szerepel mindig jellemzően a lista elején, mert az ő választókörzete van a legtávolabb a fővárostól, és ha be akarja járni a kerületét, annak területe miatt is sokat kell autóznia.

Megjegyezték, volt olyan képviselő, aki január és november között havonta átlagosan 181 ezer forintot költött az üzemanyagkártyájáról, majd decemberben hirtelen 686 ezer forintot - így abban a hónapban több mint 16 ezer kilométert tehetett meg. Az is feltűnő volt, hogy a jogosult politikusok júliusban és augusztusban majdnem 31,5 milliót tankoltak el, pedig ebben a két hónapban nem is ülésezett az Országgyűlés - ugyanakkor a törvény nem köti ki, milyen célra lehet használni a parlamenti tankolókártyát, így meglehet, bizonyos esetekben a nyaralási útiköltségeket is az adófizetők állták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA