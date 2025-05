Elindult a kis benzinkutak pereskedése a GVH ellen: ezért vannak kiakadva

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) pert indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ellen, mivel a hatóság nem vizsgálta ki a Mol esetleges versenyjogi jogsértéseit a 480 forintos üzemanyagár-stop idején.

A Fővárosi Törvényszéken megkezdődött az a per, amelyet a Független Benzinkutak Szövetsége indított a Gazdasági Versenyhivatal ellen a Mol 2022-es piaci magatartásának kivizsgálása ügyében - számolt be a Népszava.

Az FBSZ, amely mintegy ezer független töltőállomást képvisel, tavaly nyújtott be bejelentést a GVH-hoz. A szövetség jogi képviselői, Bassola Bálint és Csillik Kristóf emlékeztettek arra, hogy a 2021 vége és 2022 vége között érvényben lévő 480 forintos kiskereskedelmi árstop idején, különösen miután 2022 februárjában a nagykereskedelmi árakat is 480 forintban maximálták, a külföldi nagykereskedők kivonultak a magyar piacról - számolt be a 24.hu.

A kialakult helyzetben az ellátás nélkül maradt független kutak az egyetlen megmaradt nagykereskedőhöz, a piac mintegy 70 százalékát ellátó Molhoz fordultak üzemanyagért. Bár egy akkori törvénymódosítás kötelezte a Molt a szerződéskötésre, a részletszabályok hiányoztak. Ennek következtében az új partnerek számára kedvezőtlenebb feltételeket szabtak: nem biztosítottak szállítási szolgáltatást, és a kiadott mennyiségeket folyamatosan csökkentették, 2022 novemberére egészen nulláig.

Mindeközben a Mol továbbra is exportált üzemanyagot külföldre. Az FBSZ szerint a független kutak a csökkenő ellátás miatt nem tudták megfelelően kiszolgálni ügyfeleiket, miközben a Mol az elégedetlen - főként mezőgazdasági - ügyfeleket hosszú távú szerződésekkel saját hálózatához csábította. A szövetség becslése szerint a független kutak forgalmuk mintegy 30 százalékát veszítették el, és a KSH adatai alapján 53 független töltőállomás végleg bezárt ebben az időszakban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Csillik Kristóf jogi képviselő szerint bár a Mol mindvégig üzleti döntései törvényességét hangsúlyozta, a versenyjog alapján egy erőfölényben lévő vállalatra fokozott ellátási felelősség hárul, és nem alkalmazhat minden olyan eszközt, amely egy többszereplős piacon megengedett lenne. Véleménye szerint a Mol jogsértően különböztette meg hátrányosan az új ügyfeleit.

A GVH elutasította a részletes vizsgálat lefolytatását, amit az FBSZ bíróságon támadott meg. A csütörtöki tárgyaláson a versenyhivatal képviselője kifejtette, miért nem indítottak versenyfelügyeleti eljárást. Álláspontjuk szerint az FBSZ nem bizonyította kellőképpen sem a kiszállításokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést, sem azt, hogy a független kutak forgalomcsökkenését konkrétan a Mol állítólagos átszerződtetései okozták. A per szeptemberben folytatódik.