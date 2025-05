Ha ez átmegy, hétvégén is fizetős lesz itt pakorlni Budapesten - egy egész belső kerület érintett

Erzsébetváros önkormányzata a hétvégi fizetős parkolás bevezetését kezdeményezi a Fővárosi Közgyűlésnél, hogy enyhítse a kerület parkolási gondjait és előnyben részesítse a helyi lakosokat - számolt be az Infostart.

A VII. kerület képviselő-testülete a Fővárosi Közgyűléshez fordul azzal a kéréssel, hogy a kerület teljes területén hétvégén is vezessék be a fizetős parkolást. A kezdeményezés célja, hogy javítsák a helyi lakosok parkolási lehetőségeit, annak ellenére, hogy már jelenleg is számos kizárólagos lakossági parkolóhelyet jelöltek ki.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere az InfoRádióban kifejtette, hogy a tervezett intézkedés valójában a helyiek érdekeit szolgálja. "Hétfőtől hétfőig, vagyis a hétvégét is beleértve minden napra kiterjesztenénk a fizetős parkolást, azt remélve ettől, hogy egyrészt kevesebb autó fog idejönni parkolni, másrészt a bevételeink is növekednek ezzel. Vagyis Erzsébetváros lakói az éves kedvezményes parkolási díjat fizetik, de a többieknek, akármikor is jönnek a kerületbe, mindig fizetniük kell" – fogalmazott a kerületvezető.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a napon belüli időkorlátok nem változnának, csupán a jelenleg hétköznapokon érvényes rendszert terjesztenék ki a hétvégére is. Az intézkedéstől azt is remélik, hogy a kerületbe látogatókat a tömegközlekedés használatára ösztönzi. A parkolási helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy Erzsébetvárosban mintegy 7200 közterületi parkolóhely áll rendelkezésre, miközben több mint 9000 lakossági parkolóengedélyt adtak ki. Ez azt jelenti, hogy a helyi lakosok tulajdonában lévő gépjárművek száma jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló parkolóhelyek számát.

A kerületben már nincs lehetőség újabb parkolóházak építésére, de az önkormányzat az új ingatlanfejlesztőkkel olyan megállapodásokat köt, amelyek kötelezővé teszik közcélú parkolóhelyek létesítését is. A hétvégi fizetős parkolás bevezetéséről a végső döntést a Fővárosi Közgyűlés hozza meg.