A vendéglátásban sokáig háttérben maradtak azok a képességek, amelyek valójában a siker kulcsai – empátia, figyelem, közösségépítés.
Tombol a szegénység ezeken a magyar vidékeken, töredékét keresik, mint a budai luxuskerületek lakói
A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.
A budapesti II. kerületben mérték a legmagasabb bruttó átlagbért az idei év első kilenc hónapjában, 1,16 millió forinttal. A második helyen a XII. kerület áll 1,13 millió forinttal, harmadik az V. kerület 1,04 millió forinttal. Az egymillió forintos határt csak az I. kerület lépte még át.
A legalacsonyabb átlagbért a Cigándi járásban regisztrálták, mindössze 420 ezer forintot, amit a Gönci járás (444 ezer forint) és a Fehérgyarmati járás (450 ezer forint) követ. A legmagasabb és legalacsonyabb átlagbér között több mint két és félszeres a különbség - tudósított a HVG.
A bérek növekedési ütemében is jelentős eltérések mutatkoznak. Országosan 6,9 százalékkal nőttek a bruttó bérek a tavalyi éves átlaghoz képest – a 2023-as 646 ezer forintról 2024 első kilenc hónapjában 692 ezer forint fölé emelkedtek.
A tíz legdinamikusabban fejlődő járásban 7,3-8,5 százalékos volt a bérnövekedés, míg a sereghajtó tíz járásban csupán 3,4-4,4 százalékos emelkedést mértek, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól.
Érdekes, hogy bár az V. kerület a harmadik legmagasabb átlagbérrel rendelkezik, a növekedési dinamika tekintetében a leggyengébb teljesítményt nyújtó területek közé tartozik.
Több mint 10 százalékkal csökkent a meghirdetett ügyfélszolgálati állások száma tavaly óta – derül ki a Profession.hu elemzéséből.
A 19-29 év közötti dolgozók 50 százaléka stabilnak érzi a munkahelyét, a fiatalok 43 százaléka szerint meg is becsülik a munkahelyén.
Sokan érdeklődnek az új „Óvodai nevelő” technikusi képzés iránt, amely érettségi után közvetlenül óvodapedagógusi munkát és akár bruttó 640 900 forintos kezdő fizetést kínál.
