Tombol a szegénység ezeken a magyar vidékeken, töredékét keresik, mint a budai luxuskerületek lakói

A II. kerületben volt a legmagasabb átlagbér 2024 első kilenc hónapjában, míg a bérnövekedés dinamikája jelentős területi különbségeket mutat országszerte.

A budapesti II. kerületben mérték a legmagasabb bruttó átlagbért az idei év első kilenc hónapjában, 1,16 millió forinttal. A második helyen a XII. kerület áll 1,13 millió forinttal, harmadik az V. kerület 1,04 millió forinttal. Az egymillió forintos határt csak az I. kerület lépte még át.

A legalacsonyabb átlagbért a Cigándi járásban regisztrálták, mindössze 420 ezer forintot, amit a Gönci járás (444 ezer forint) és a Fehérgyarmati járás (450 ezer forint) követ. A legmagasabb és legalacsonyabb átlagbér között több mint két és félszeres a különbség - tudósított a HVG.

A bérek növekedési ütemében is jelentős eltérések mutatkoznak. Országosan 6,9 százalékkal nőttek a bruttó bérek a tavalyi éves átlaghoz képest – a 2023-as 646 ezer forintról 2024 első kilenc hónapjában 692 ezer forint fölé emelkedtek.

A tíz legdinamikusabban fejlődő járásban 7,3-8,5 százalékos volt a bérnövekedés, míg a sereghajtó tíz járásban csupán 3,4-4,4 százalékos emelkedést mértek, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól.

Érdekes, hogy bár az V. kerület a harmadik legmagasabb átlagbérrel rendelkezik, a növekedési dinamika tekintetében a leggyengébb teljesítményt nyújtó területek közé tartozik.