Naponta nő a káosz a budapesti utakon: most kiderült, milyen pofonegyszerű lenne a megoldás

Évente akár 25%-kal nőhet a kézbesített csomagok száma az e-kereskedelem gyors bővülésének köszönhetően. Ez a közúti forgalomra és a belső kerületek parkolási helyzetére nézve egyaránt komoly kihívásokat jelent. Az okoslogisztikai szolgáltatásokat nyújtó DODO szerint hosszú távon olyan kiszállítási elosztópontok (mikrohub-ok) létrehozása jelenthet megoldást Budapest számára, amelyeket meghatározott feltételek mellett bármely futárcég igénybe vehet. Ez a modell Prágában már bizonyított: az eddigi tapasztalatok alapján az elosztópontok a kiszállítással járó forgalom és a parkolási terhelés csökkentéséhez egyaránt hozzájárulnak.

Az e-kereskedelem évek óta folyamatos bővülést mutat, az online rendelések forgalma tavaly 15%-kal nőtt, és ezzel párhuzamosan nő az igény a házhoz szállításokra is. A házhoz szállítás ma már a mindennapi vásárlási élmény része, a gyors és pontos kézbesítés pedig a fogyasztói elvárások alapja lett. Ezzel együtt azonban a közúti forgalomban résztvevők száma is emelkedik, az elmúlt tíz évben 24%-kal nőtt a gépjárművek száma, ami egyre gyakrabban okoz torlódásokat és parkolási nehézségeket.

Ennek a problémakörnek a kezelésében segíthet a városi logisztikára és fenntartható kézbesítésre specializálódott technológiai vállalat, a DODO szakértői szerint a kiszállítási elosztópontok (ún. mikrohub-ok) létrehozása, amely már több európai városban, köztük Prágában is hatékony megoldásnak bizonyult.

Közös célok: gyorsabb kézbesítés, élhetőbb város

A városi kiszállítási elosztópontok olyan kisebb, a futárcégek által közösen használt logisztikai bázisok, ahonnan a csomagok továbbítása a belső kerületekben környezetbarát, kis helyigényű járművekkel – például elektromos cargokerékpárokkal – oldható meg. Ezek az elosztópontok segítik a csomagelosztást a belvárosba irányuló forgalom csökkentése mellett, miközben a futárok munkáját is megkönnyítenék. Az ilyen pontokból induló rövidebb, optimalizált útvonalak révén kevesebb járműre van szükség, így a közúti terhelés és a parkolóhely-igény egyaránt csökkenthető.

„A városi logisztika fejlesztése mindannyiunk közös érdeke: a cél, hogy a kézbesítések gyorsak, pontosak és fenntarthatóak legyenek, miközben a városi életminőség is javul. Pontosan ezért részesítjük előnyben a fix időablakhoz kötött kézbesítést – egy modellt, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy megválasszák a kézbesítés napját és időpontját. A DODO olyan megoldásokat keres, amelyek egyszerre támogatják a futárok mindennapi munkáját és a város közlekedési céljainak hosszú távú teljesülését” – mondta Préda Máté, a DODO magyarországi vezetője.

Egy pozitív európai példa, amely Budapesten is működhet

Európa több nagyvárosában – például Prágában, Berlinben és Madridban – már sikeresen üzemeltetnek hasonló városi elosztópontokat. A tapasztalatok szerint ezek az infrastruktúrák nemcsak a közlekedést tehermentesítik, hanem hozzájárulnak a kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez is.

A DODO szakértői szerint a fővárosban a közúti forgalmat és a parkolást érintő kihívások az alábbi megoldások alkalmazásával kezelhetőek eredményesen: