2025. november 25. kedd Katalin
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Postai terminálgép és csomagkézbesítés
Vállalkozás

Naponta nő a káosz a budapesti utakon: most kiderült, milyen pofonegyszerű lenne a megoldás

Pénzcentrum
2025. november 25. 15:00

Évente akár 25%-kal nőhet a kézbesített csomagok száma az e-kereskedelem gyors bővülésének köszönhetően. Ez a közúti forgalomra és a belső kerületek parkolási helyzetére nézve egyaránt komoly kihívásokat jelent. Az okoslogisztikai szolgáltatásokat nyújtó DODO szerint hosszú távon olyan kiszállítási elosztópontok (mikrohub-ok) létrehozása jelenthet megoldást Budapest számára, amelyeket meghatározott feltételek mellett bármely futárcég igénybe vehet. Ez a modell Prágában már bizonyított: az eddigi tapasztalatok alapján az elosztópontok a kiszállítással járó forgalom és a parkolási terhelés csökkentéséhez egyaránt hozzájárulnak.

Az e-kereskedelem évek óta folyamatos bővülést mutat, az online rendelések forgalma tavaly 15%-kal nőtt, és ezzel párhuzamosan nő az igény a házhoz szállításokra is. A házhoz szállítás ma már a mindennapi vásárlási élmény része, a gyors és pontos kézbesítés pedig a fogyasztói elvárások alapja lett. Ezzel együtt azonban a közúti forgalomban résztvevők száma is emelkedik, az elmúlt tíz évben 24%-kal nőtt a gépjárművek száma, ami egyre gyakrabban okoz torlódásokat és parkolási nehézségeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ennek a problémakörnek a kezelésében segíthet a városi logisztikára és fenntartható kézbesítésre specializálódott technológiai vállalat, a DODO szakértői szerint a kiszállítási elosztópontok (ún. mikrohub-ok) létrehozása, amely már több európai városban, köztük Prágában is hatékony megoldásnak bizonyult.

Közös célok: gyorsabb kézbesítés, élhetőbb város

A városi kiszállítási elosztópontok olyan kisebb, a futárcégek által közösen használt logisztikai bázisok, ahonnan a csomagok továbbítása a belső kerületekben környezetbarát, kis helyigényű járművekkel – például elektromos cargokerékpárokkal – oldható meg. Ezek az elosztópontok segítik a csomagelosztást a belvárosba irányuló forgalom csökkentése mellett, miközben a futárok munkáját is megkönnyítenék. Az ilyen pontokból induló rövidebb, optimalizált útvonalak révén kevesebb járműre van szükség, így a közúti terhelés és a parkolóhely-igény egyaránt csökkenthető.

„A városi logisztika fejlesztése mindannyiunk közös érdeke: a cél, hogy a kézbesítések gyorsak, pontosak és fenntarthatóak legyenek, miközben a városi életminőség is javul. Pontosan ezért részesítjük előnyben a fix időablakhoz kötött kézbesítést – egy modellt, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy megválasszák a kézbesítés napját és időpontját. A DODO olyan megoldásokat keres, amelyek egyszerre támogatják a futárok mindennapi munkáját és a város közlekedési céljainak hosszú távú teljesülését” – mondta Préda Máté, a DODO magyarországi vezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy pozitív európai példa, amely Budapesten is működhet

Európa több nagyvárosában – például Prágában, Berlinben és Madridban – már sikeresen üzemeltetnek hasonló városi elosztópontokat. A tapasztalatok szerint ezek az infrastruktúrák nemcsak a közlekedést tehermentesítik, hanem hozzájárulnak a kibocsátás-csökkentési célok eléréséhez is.

A DODO szakértői szerint a fővárosban a közúti forgalmat és a parkolást érintő kihívások az alábbi megoldások alkalmazásával kezelhetőek eredményesen:

  • új városi kiszállítási elosztópontok létrehozása a belső kerületekben,
  • környezetbarát járművek és elektromos megoldások használatának ösztönzése,
  • valamint a digitális útvonal- és forgalomtervezés szélesebb körű alkalmazása.
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #közlekedés #Budapest #parkolás #futár #e-kereskedelem #online vásárlás #környezetvédelem #forgalom #csomagszállítás #logisztika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:28
15:22
15:15
15:00
14:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 25.
Sokak kedvenc boltja zár be végleg: az árrésstop tette be a kaput, hoppon maradnak a vásárlók
2025. november 24.
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
2025. november 25.
Napelemet raknál a házra? Jó hírt kaptak a rezsicsökkentésre készülők: jöhetnek az új pályázatok?!
2025. november 25.
Súlyos, hány napot bukik az életéből egy átlag pesti autós a dugóban: európai toplistán a magyar főváros
2025. november 24.
Ezekben a szakmákban jár a luxusfizetés Magyarországon: ők a munkaerőpiac sztárjai 2025-ben
NAPTÁR
Tovább
2025. november 25. kedd
Katalin
48. hét
November 25.
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja
November 25.
Gulag-emléknap
November 25.
A magyar labdarúgás napja
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2
2 hónapja
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
3
2 hete
Óriási boltbezárást jelentett be a magyar áruházlánc: ezek az üzletek nem nyitnak ki, hatalmas a sokk
4
3 hónapja
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
5
2 hete
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 14:51
Bejelentették, Ukrajna rábólintott, zöld az út a béketerv előtt: mit fog lépni Putyin?
Pénzcentrum  |  2025. november 25. 13:44
Óriási hírt kaptak a Trónok Harca rajongói: jöhet végre a sorozat folytatása?
Agrárszektor  |  2025. november 25. 14:26
Keményen letarolta a tavaszi meleg Magyarországot: ennyi volt a tél?