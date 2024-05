Nem kér az elit az elektromos Mercedesből: így juthatsz hozzá most féláron a luxusautóhoz

A Mercedes-Benz EQS elektromos luxusszedánja, amelyet a vállalat nagy várakozásokkal dobott piacra 2021-ben, jelentős kihívásokkal szembesült a piaci fogadtatás és az eladások terén. Az események rávilágítottak a prémium autógyártók előtt álló nehézségekre és az elektromos járművek piacát jellemző versenyhelyzetre - írta a Bloomberg.

A Mercedes-Benz Csoport 2021-ben mutatta be EQS elektromos luxusszedánját, amelyet a vállalat történetének az egyik legfontosabb újításaként pozicionáltak. A bemutatón olyan hírességek is részt vettek, mint James Cameron és Alicia Keys, akik az egekig magasztalták a járművet, melynek ára a 100 000 dollárt is meghaladja.

Három évvel később viszont az EQS a Mercedes egyik legnagyobb kudarcává válhat, ami arra világítana rá, hogy a prémium autógyártóknak is komoly kihívásokkal kell szembenézniük az elektromos járművek piacán.

A Mercedes esete arra is rámutat, hogy fontos lenne nagyobb hangsúlyt fektetni az elektromos járművek viszonteladói értékének védelmére.

Mi áll a csökkenő eladások hátterében?

Az EQS tervezése során a vállalat kevésbé „dobozos” formájúra tervezte az autót, aminek egyébként aerodinamikai előnyei is vannak, emellett így lehet megkülönböztetni az elektromos modellt a belső égésű motorral rendelkező társaitól. Az újítás ennek ellenére sem keltett nagy visszahangot a Mercedes megszokott vásárlói körében, akik leginkább a luxust és a kényelmet részesítik előnyben. A Mercedes vezetősége újabb fejlesztéseket jelentett be az EQS modell esetében, beleértve egy nagyobb akkumulátort és néhány olyan státusszimbólum-jelző változtatást, mint például egy hagyományosabb hűtőrács és új üléshuzatválaszték.

Az EQS eladásai jelentősen csökkentek, ami arra kényszerítette a vállalatot, hogy árleszállításokkal és kedvezményes lízingajánlatokkal próbálkozzon Kínában és az Egyesült Államokban – azonban ezek az intézkedések sem voltak elegendőek ahhoz, hogy jelentős mértékben növeljék a keresletet.

A fenti változtatások jelentős költségterhet róttak a vállalatra és csökkentették annak nyereségességét. Az EQS maradványérték-problémái tovább súlyosbították a helyzetet: egy tanulmány szerint már egy egyéves EQS beszerzési ára majdnem 48%-kal alacsonyabb lehet az új autó áránál.

Egyébként nem csak a Mercedes küzd ezzel a problémával: más prémium márkák is hasonló helyzetben vannak. A Mercedes tapasztalata rámutat arra is, hogy bár fontos az innováció és az elektromos járművek gyártására való átállás, a gyártóknak vigyázniuk kell népszerű modelljeik villamosításakor - a BMW óvatosabb stratégiája például eddig sikeresnek bizonyult.