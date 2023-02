Kőkemény bérháború tombol a magyar autóiparban: 500 ezres fizetésért vadásszák az embereket

Meg kellett kezdeni végre a bérfelzárkózást az autóiparban, ezért lehetséges, hogy már a félmilliós bruttó bér is elérhető ebben a szegmensben - mondták egybehangzóan a Pénzcentrumnak a megkérdezett szakértők. Nem csak a nyugattal, de a magyar munkaerőért itthon, az itt lévő német autógyárak is komoly csatát folytatnak.

Alaposan felhúzhattuk a szemöldökünket azon az összeállításon, melyet a Pénzcentrum is közzétett ma: ennek tanúsága szerint már a bruttó félmilliós bér sem elérhetetlen annak, aki Magyarországon az autóiparban szeretne dolgozni. A legtöbb helyen egy átlagos dolgozó nettó 200-300 ezer forint körül keres az autóipari szektorban, a diplomások pedig nettó 400 ezer forint feletti fizetést kapnak. A fizetések 20-30%-os emelése ráadásul nemcsak a már meglévő munkavállalókat érinti, hanem az új belépőket is magasabb összegért próbálják odacsábítani az érintett vállalatok.

Az összeg elsőre talán soknak tűnhet, de miután beszéltünk a szakértőkkel, szinte azonnal kiderült, hogy ennél még több is lehetne. Két autóipari, valamint egy HR-szakembert kérdeztünk arról, hogy szerintük soknak számítanak-e ezek a bérek, és hogyan kúsztak fel ennyire magasra?

Nem kimagasló

Várkonyi Gábor autópiaci szakértő azt mondta lapunknak, hogy mivel az autóipar válságállónak bizonyult, van pénz arra, hogy ezt a megemelt bért is ki tudja fizetni. Szerinte bár a középosztály autóvásárlási kedve visszaesett a mikroválság miatt, még nem kell temetni az ipart, mert a kereslet megmaradt.

Egyáltalán nem gondolom, hogy kimagasló béreknek számítanának ezek a megemlített számok. Az autóipar még mindig nem szenved a kereslethiánytól, nem rázta meg annyira a válság, mint számos más szegmenst, így egyrészt ki is tudja fizetni, másrészt pedig állnia is kell a versenyt a bérekkel, mert nem maradhat le. Annak ellenére is van kereslet egyébként, hogy mint számos más területen, itt is a középosztály fogta vissza az autóvásárlást – akinek nem halaszthatatlan, az biztosan nem most fog járművet venni, mert elképesztően megdrágultak az autók, és egy túj modell esetében az öt millió fölötti összeg sokaknak most nem fér bele

- összegezte meglátásait a szakértő.

Még több is lehetne

Meg kellett állítani a képzett munkaerő, legelső sorban az autószerelők külföldre vándorlását, és ha nem lenne ennyi különadó, még több is lehetne a fizetés - így összegzett a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű-Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke lapunk kérdésére. Azt mondta, Nyugaton 2000 eurós fizetést is kérhet egy jó szaki, ezért az itthoni béreknek muszáj lassan felzárkózniuk.

Az alaphelyzet az volt, hogy az autószerelők egyre nagyobb számban mentek dolgozni külföldre, ahol alapnak számít az 1500-2000 eurós fizetés – vagyis ez már önmagában több, mint az az 500 ezer forint, amiről most beszélünk. Ezzel kezdeni kellett valamit, ha itthon akarjuk tartani a jól képzett munkaerőt, a szakmabelieket. Azt is érdemes egyébként hozzátenni, hogy az autóipar elég komoly adóktól terhelt itt Magyarországon, és ha ezeknek az elvonásoknak egy részét eltörölnék, vagyis nálunk maradnának ezek az összegek, akkor még jobban is tudnánk fizetni az embereket. Az autóipar ráadásul komolyan megszenvedi azt a mikroválságot, amelyben most vagyunk, ez energiaárak emelkedése és még számos más dolog is hátrányosan érinti. A lényeg viszont változatlan: muszáj volt megkezdeni a felzárkózást az európai bérszintekhez

- mondta Gablini Gábor a Pénzcentrum érdeklődésére.

Háziverseny a németek között

Nemhogy Nyugat-Európában, de csak Magyarországon is harc folyik az autóipari dolgozókért - ezt már Dénes Rajmund, a Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke mondta lapunknak. Hozzátette, hogy elmúlt az az idő, mikor autóipari előélet nélkül is lehet ebben a szakmában dolgozni, és az autógyáraknak mindig kell az utánpótlás, ezért nem riadnak vissza a betanítástól sem.

Nem is csak a nyugat-európai, hanem már a magyar bérekkel is versenyezniük kell a gyártóknak. Gondoljunk csak bele, itt van Magyarországon az Audi és a Mercedes, ráadásul épül a BMW-gyár is, vagyis az a helyzet állt elő, hogy csak ennek a három német gyártónak házon belül is egymásra kell ígérnie, ha magánál akarja tartani a dolgozókat. A másik dolog pedig az, hogy elmúlt már az az idő, mikor nyolc általánossal is be lehetett állni egy gépsor operátorának: már a gépkezelők is sokrétűen képzett szakemberek, persze van még betanított munka, de aki ide megy dolgozni, az megkérheti az árát a munkájának

- fogalmazott Dénes Rajmund.