Durván megdrágultak a legolcsóbb új autók: 4 millió alatt már szinte semmit sem kapsz

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Jócskán elszálltak az autóárak Magyarországon: míg a tavalyi toplisánk szerint már 3,7 millió forint alatt is be lehetett ülni egy-egy fapadosabb modellbe, mára már csak két kisautó maradt ebben az árkategóriában. Ha valaki mindenképp új kocsit venne, és nincsenek nagy igényei, annak mára inkább 4,7 millió körülre kell belőnie a költségvetést, ha családi méretben gondolkodik. A legolcsóbb új autók toplistájára most egy Suzuki is felkerült, két Dacia-modell pedig kicsúszott a top 5-ből.

2022-re már a legolcsóbb új autók is brutálisan megdrágultak Magyarországon, míg tavaly öt plusz egy olyan modell is volt, aminek a legfapadosabb verziója belefért 3,7 millió forintba, idénre már mindösszesen két autóra futná ugyanebből az összegből. Ha valaki családi méretű járgányba ülne, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis a tavaly még árbajnok Dacia-modellek közül kettő 2022-re már a top5-be sem fért bele. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A legfrissebb árlisták alapján megnéztük, melyek a legolcsóbb új autók jelenleg a piacon, és hogyan változott az áruk a tavalyi toplistánkhoz képest. Mint kiderült, már 4 millió forint is elég szűkös lehet, ha valaki új autót venne. Nézzük meg előbb, hogy a tavalyi listánk résztvevői mennyit drágultak egyetlen év alatt. 5+1 helyett már csak 2 modell 3,7 millió alatt Ötödik volt a Dacia Duster, amelyből tavaly ilyenkor a legfapadosabb darab 3 millió 649 ezer forintba került, mostmár a legolcsóbb felszereltségért 4 849 000 forintot kell fizetni, így a román terepjáró ki is esett a top 5-ből. Ennyiért csak fehéret választhatunk, fekete kárpitokkal, valamint a TCe90 jelzésű motorral, ami 90 lóerő teljesítményű. Ebben az árban nincs benne a klíma, ezért még 130 ezer pluszt kell fizetni. Ellenben rádiót már kapunk bele. A tavalyi év negyedik helyezettjének, a Hyundai i10-esnek az ára nem változott, még mindig 3,6 millió forint a legkisebb összeg, amiért el lehet hozni a szalonból. Ennyiért egy egyliteres, 66 lóerős benzinmotorral felszerelt darabot kapunk, a legolcsóbb Life felszereltséggek. A 3,6 milliós árcédulával mára a kis i10-es a második legolcsóbb új autó lett Magyarországon. Harmadik helyről 2022-re az élre ugrott a Mitsubishi Space Star: 3 560 000 forintos listaáron lehet még most is megvenni, amivel jelenleg ez a legolcsóbb új autó Magyarországon. Ennyiért az Entry felszereltséggel vehetjük meg, fehér fényezéssel, fekete kárpitozással. Tavaly még második helyen tanyázott a Dacia Sandero, ám mára már több mint 650 ezer forinttal megdrágult: 3,4 millió forintról 4 millió 69 ezerre emelkedett a legolcsóbb kivitel ára. Így a Sandero a negyedik helyre csúsott vissza. A 2021-es listánk legolcsóbb autója, a 3 millió 50 ezer forintos Toyota Aygo már nem rendelhető, viszont megérkezett nagytestvére, az Aygo X. Ám ez a 4 millió 590 ezer forintos legalacsonyabb árával már nem fér be a top 5 legolcsóbb új autó közé. Nagy hiányzó az idei toplistáról a Dacia Logan, amelynek a legújabb verzióját egyelőre csak LPG hajtással lehet megvenni, ám ezzel a korábbi árbajnok modell már messze van a 4 milliós határtól is: így legkevesebb 5 millió 49 ezer forintot kell érte fizetni a kereskedésekben. Új versenyzők a toplistán Mint látható, a legolcsóbb új autók toplistája igencsak átrendeződött. A harmadik helyre péndául előretört a kis KIA Picanto, amit ezer forint híján 4 millió forintért lehet megvenni. Így egy háromhengeres, egyliteres motort kapunk hozzá. A Duster ötödik helyét pedig a Suzuki Ignis vette át, amely legkevesebb 4 510 000 foritnért kapható. Ennyi pénzért a GL-felszereltségi szinte tudjuk megvenni, ámde audiorendszert ne keressünk benne, ugyanis az már nem fér bele az árba. A motor egy 1,2 literes lágy hibrid. Ha szeretnénk bele hangrendszert, akkor még 50 ezeret rá kell dobni a vételárra. A legolcsóbb új autók toplistája tehát most így néz ki: Mitsubishi Space Star - 3 millió 560 ezer forint Hyundai i10 - 3 millió 599 ezer forint Kia Picanto - 3 millió 999 ezer forint Dacia Sandero - 4 millió 69 ezer forint Suzuki Ignis - 4 millió 510 ezer forint A legolcsóbb autók ötös toplistájára is betört a Magyarországon amúgy évek óta listavezető Suzuki. De persze nem azért, mert engedtek az árakból, szimplán a vetélytársak lettek drágábbak. Egyébként a Swiftet az Ignisnél 30 ezer forintért drágábban lehet elhozni a szalonból, úgyhogy aki ebben a kategóriában gondolkodik, de nincs kibékülve az Ignis formájával, annak érdemes a Swiftet is megnézni. A két abszolút kedvenc, a Vitara és az SX4 S-Cross pedig már bőven 5,5 millió forint felett van: előbbi legkevesebb 5 millió 810 ezer forintba kerül (tavaly még 5 millió 600 ezret írtunk rá), míga nemrégiben vérfrissített S-Cross-t nem kapjuk meg 6 millió forint alat - az elődmodell legkisebb alapára a tavalyi összesítésünk szerint 40 ezer forinttal kevesebb volt, mint a Vitaráé. Nem áll le az áremelkedés A magyar autóvásárlók még arra sem számíthatnak, hogy olcsóbbak lesznek az új autók. Gablini Gábor korábban a Pénzcentrumnak úgy nyilatkozott, hogy a friss előrejelzések szerint a következő bő két évben folyamatos drágulás várható. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke kifejtette, hogy az elmúlt másfél évben több mint 20 százalékkal emelkedtek az új autók árai Magyarországon is, amit a használt autók ára is követett. Ki tudja, hogy mi lesz a forint árfolyamával, valamit az inflációval, elég sok volatilitás volt az utóbbi időben, nem látszik, milyen szintre áll be a forint. Nyugat-Európában azt feltételezik, hogy az infláció hamar lecseng, de a magyar importőrök idegesebbek, mert feltételezhető, hogy nálunk elhúzódódhat ez a folyamat - mutatott rá az elnök. Korábban az importőrök jó előre belőttek maguknak egy még biztonságosnak ítélt árfolyamot, amely alapján megszabták a magyar árakat. Mostanra ennek a gyakorlatnak vége, az elmúlt fél évben még azonos márkánál is havonta eszközöltek áremelést, sokszor 4-5 százalékot is.

Címlapkép: Getty Images

